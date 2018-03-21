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    Мутко – о визите допинг-офицера: «Конечно, кое-кто наговаривает на российский футбол. Но пусть проверяют»

    Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко не боится подозрений в употреблении допинга российских футболистов. По его словам, игроки национальной команды никогда не принимали запрещенные вещества.

    В среду в 6:30 утра в расположение сборной России, которая в Новогорске готовится к товарищеским матчам с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта), прибыл допинг-офицер. Процедура сбора анализов длилась более пяти часов.

    «Это обычная работа. Думаю, что проверяют все сборные-участницы чемпионата мира. Конечно, есть какие-то наговоры на российский футбол. Но пусть проверяют. Это обычная процедура. И это не первый допинг-контроль для нашей команды. Все будет в порядке. Наши футболисты никогда не принимали допинг и не собираются это делать», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2018 17:33
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 марта 2018, 22:30

      Ты продолжаешь гавкать пёс.А ну закрыл пасть,позорище

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 марта 2018, 21:41

      а этот унтер фицер с какого огорода будет и вообще какого хрена в такую рань он приплёлся может он сам себе колит что сон из жизни выкинул

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Полная Канистра 22 марта 2018, 02:46

      Вы глупец или никогда не посещали поликлинику для сдачи анализов мочи и крови . если нет , то открою громадный секрет - на анализы принимается моча , которая собрана сразу после пробуждения от сна. Остальное , думаю , всё понятно.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > нейтральныйкакникто 22 марта 2018, 07:24

      да далёкий ты наш глупец не надо мне тут ля-ля поликлиники в 6 утра не работают по приёму анализов в 8 утра начинают приём или ты читать не умеешь распорядок дня поликлиники это твои проблемы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 20:35

      Проверять конечно надо но не таким дибильным способом.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 марта 2018, 20:18

      Кто наговаривает? Неужели и сейчас сказать нельзя? Ты же не при делах на данный момент.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 19:08

      ну так кто бы сомневался что недруги опять за свое взялись.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 21 марта 2018, 18:57

      Когда за тобой пройдут ребята с квадратными подбородками.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 21 марта 2018, 18:45

      Снова враги окружают.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 марта 2018, 18:36

      Бесстыжая рожа.

      13
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 21 марта 2018, 18:21

      С такими руководителями чаще проверяют.

      15
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 21 марта 2018, 18:19

      ...думал мудка посадили за решетку-ему там бы самое то !..

      6
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