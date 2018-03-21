Мутко – о визите допинг-офицера: «Конечно, кое-кто наговаривает на российский футбол. Но пусть проверяют»

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко не боится подозрений в употреблении допинга российских футболистов. По его словам, игроки национальной команды никогда не принимали запрещенные вещества.

В среду в 6:30 утра в расположение сборной России, которая в Новогорске готовится к товарищеским матчам с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта), прибыл допинг-офицер. Процедура сбора анализов длилась более пяти часов.

«Это обычная работа. Думаю, что проверяют все сборные-участницы чемпионата мира. Конечно, есть какие-то наговоры на российский футбол. Но пусть проверяют. Это обычная процедура. И это не первый допинг-контроль для нашей команды. Все будет в порядке. Наши футболисты никогда не принимали допинг и не собираются это делать», – сказал Мутко.