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  • Мутко – о визите допинг-офицера: «Конечно, кое-кто наговаривает на российский футбол. Но пусть проверяют»

Мутко – о визите допинг-офицера: «Конечно, кое-кто наговаривает на российский футбол. Но пусть проверяют»

21 марта 2018, 17:33
18

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко не боится подозрений в употреблении допинга российских футболистов. По его словам, игроки национальной команды никогда не принимали запрещенные вещества.

В среду в 6:30 утра в расположение сборной России, которая в Новогорске готовится к товарищеским матчам с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта), прибыл допинг-офицер. Процедура сбора анализов длилась более пяти часов.

«Это обычная работа. Думаю, что проверяют все сборные-участницы чемпионата мира. Конечно, есть какие-то наговоры на российский футбол. Но пусть проверяют. Это обычная процедура. И это не первый допинг-контроль для нашей команды. Все будет в порядке. Наши футболисты никогда не принимали допинг и не собираются это делать», – сказал Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Мутко Виталий
Комментарии (18)
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семёнычев
1521643500
Откуда всплыл этот кусок дерьма? Вот ведь,не видно- не слышно было... И нате, пожалуйста...
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Боцман59rus
1521643933
Виталий считает себя полиглотом Он по-английский говорить уже привык Вот только англичане - идиоты Понять не могут собственный язык,,,
Ответить
Serjoga
1521644419
Ты уже "наговорился"!
Ответить
1bear
1521645543
...думал мудка посадили за решетку-ему там бы самое то !..
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СШГЭС
1521645694
С такими руководителями чаще проверяют.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1521646576
Бесстыжая рожа.
Ответить
AlfavitЪ
1521647147
Снова враги окружают.
Ответить
Ахимас Вельде
1521647850
Когда за тобой пройдут ребята с квадратными подбородками.
Ответить
OfaZavr
1521648505
ну так кто бы сомневался что недруги опять за свое взялись.
Ответить
zigbert
1521653749
Проверять конечно надо но не таким дибильным способом.
Ответить
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