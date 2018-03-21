Манчини женится во второй раз в возрасте 53 лет

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в ближайшее время сочетается браком во второй раз, сообщает FCInter1908 со ссылкой на итальянского журналиста Альфонсо Синьорини.

По информации Синьорини, избранницей 53-летнего специалиста является Сильвия Фортини. Ранее она помогала итальянцу в правовых вопросах, после чего стала второй половиной. Женщина уже дала согласие на переезд в Россию.

Манчини имеет троих детей от первого брака с Федерикой Морелли – дочь Камиллу и сыновей Филиппо и Андреа.