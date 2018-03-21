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    Манчини женится во второй раз в возрасте 53 лет

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в ближайшее время сочетается браком во второй раз, сообщает FCInter1908 со ссылкой на итальянского журналиста Альфонсо Синьорини.

    По информации Синьорини, избранницей 53-летнего специалиста является Сильвия Фортини. Ранее она помогала итальянцу в правовых вопросах, после чего стала второй половиной. Женщина уже дала согласие на переезд в Россию.

    Манчини имеет троих детей от первого брака с Федерикой Морелли – дочь Камиллу и сыновей Филиппо и Андреа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 17:21
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 марта 2018, 12:45

      Болелы Зенита крепитесь.. Раз жена переезжает в Россию, похоже, Манчини планирует у вас задержаться!

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 марта 2018, 11:54

      Хоть на женщине женится, и то хорошо! А то ведь... там у них... сегодня... всякое бывает... Скотоложники вот уже требуют права заключать браки с их любимыми козочками, грязнули уверяют, что состоят в гражданском полигамном браке со вшами... Очумел мир! :-)))

      2
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      Рейтинг: +8026

      nik55 22 марта 2018, 07:57

      приехал денег на свадьбу заработать----какой бзенит вы о чем ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 21 марта 2018, 22:58

      Так вот оно в чем дело. Синьору пока что было не до футбола. Посмотрим как пойдут дела у удовлетворенного итальянца.

      3
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      Рейтинг: +4846

      neveldomha 21 марта 2018, 22:28

      Когда мир в семье, тогда и на работе порядок. Хочется побольше порядка в Зените . Поздравляю, сеньер Манчини!

      3
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      Рейтинг: +1311

      Taps 21 марта 2018, 22:17

      Лучше бы не бабами, а "Зенитом" занялся.

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 21 марта 2018, 22:09

      Судя по заголовку, он и в первый раз женился в этом же возрасте?)

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 21 марта 2018, 21:13

      Имеет смысл поздравить и пожелать счастья.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 марта 2018, 21:05

      А ларчик просто открывался !!! Сильвия помогла заключить контракт с Зеней , теперь нужно отдавать долги !

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 марта 2018, 21:05

      ну слава богу что не на Ольге смородской Давай мани рули на всех фронтах с победой

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Полная Канистра 21 марта 2018, 21:48

      Была ещё одна кандидатура-Виктория Лопырева.Как же футбол и без неё.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > ОЛЕГ К. 21 марта 2018, 21:53

      эту куклу которая селфи со всеми делает точно не возьмёт после лукаку и ему подобные

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Полная Канистра 21 марта 2018, 22:11

      Жизнь не плоха, хочешь жить-умей вертеться, чтобы носить меха нужно вовремя раздеться.....

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