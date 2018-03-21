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    Семак: «Матч с «Зенитом» не определяющий для «Уфы»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак не считает принципиальной для себя встречу с «Зенитом» в российской Премьер-лиги.

    Игра 24-го тура РФПЛ «Уфа» – «Зенит» состоится в воскресенье, 1 апреля.

    – У «Уфы» следующая игра с «Зенитом». Будет ли она для вас особенно принципиальной, так как вы выступали за петербургскую команду, а также работали там тренером?

    – Абсолютно нет. Для меня все матчи одинаково важные. Для нас нет легких соперников, мы никого из 15-ти команд не превосходим по мастерству. Поэтому игрокам просто необходимо выкладываться в каждой встрече на 100 процентов, чтобы зарабатывать очки.

    – Но все же до «Зенита» всего пять очков. Неужели для «Уфы» это не важнейшая игра в сезоне?

    – У них еще игра в запасе. Для нас это не определяющий матч.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2018 09:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 22 марта 2018, 09:07

      А мы верим в Вас и команду! Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 21 марта 2018, 14:36

      А если проиграет-спустят всех собак на него якобы спецом отдал три очка,чтобы дело не доводить до конфликта.

      0
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      Рейтинг: +67298

      portero 21 марта 2018, 12:16

      ну обыграй этого мочини, интересно что итальяшка будеть ныть в оправдания??? что замерз в России.

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 21 марта 2018, 11:41

      Если Уфа попадёт в евро кубки это будет фиаско братан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 11:34

      Скромный ответ.

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > zigbert 21 марта 2018, 12:39

      А разве он как-то по другому должен был отвечать? К примеру: "Да, конечно! Я покажу какого тренера они потеряли!")

      3
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 21 марта 2018, 11:20

      Сольёт Зениту.... а жаль.
      Вот такой у нас чемпионат.

      Даже у Дзюбы есть принципы.

      -1
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      Рейтинг: -45

      stream15 21 марта 2018, 10:12

      Семака пора в Зенит.

      0
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 21 марта 2018, 10:03

      уфа сделает зенит и семака переведут туда!в зенит!

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman > зенит ничто 21 марта 2018, 10:07

      После стажировки в Ман. Сити.

      0
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      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 21 марта 2018, 09:57

      Лукавит Сергей. Команда на 6 месте. Один шаг до еврозоны. Возможность оторваться от преследователей. Даже очень определяющий.

      2
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 > mamba9090909 21 марта 2018, 11:32

      Похоже ему крылышки обломали!

      -1
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