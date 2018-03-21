Семак: «Матч с «Зенитом» не определяющий для «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак не считает принципиальной для себя встречу с «Зенитом» в российской Премьер-лиги.

Игра 24-го тура РФПЛ «Уфа» – «Зенит» состоится в воскресенье, 1 апреля.

– У «Уфы» следующая игра с «Зенитом». Будет ли она для вас особенно принципиальной, так как вы выступали за петербургскую команду, а также работали там тренером?

– Абсолютно нет. Для меня все матчи одинаково важные. Для нас нет легких соперников, мы никого из 15-ти команд не превосходим по мастерству. Поэтому игрокам просто необходимо выкладываться в каждой встрече на 100 процентов, чтобы зарабатывать очки.

– Но все же до «Зенита» всего пять очков. Неужели для «Уфы» это не важнейшая игра в сезоне?

– У них еще игра в запасе. Для нас это не определяющий матч.