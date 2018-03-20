Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Семака не позовут тренировать «Зенит», поскольку клубу нужны понты. Именно поэтому туда не пришел Гончаренко»

Уткин: «Семака не позовут тренировать «Зенит», поскольку клубу нужны понты. Именно поэтому туда не пришел Гончаренко»

20 марта 2018, 22:38
46

Спортивный журналист Василий Уткин поговорил о перспективах главного тренера «Уфы» Сергея Семака стать главным тренером санкт-петербургского «Зенита». Комментатор не верит в назначение.

«Семака в «Зенит» не позовут. «Зениту» обязательно нужны понты. Надо тренера дорогого. Например, выбор Мирчи Луческу можно назвать понтами. Авторитетный специалист, который знает русский язык, но не разговаривает на нeм публично.

Хотя тогда «Зениту» советовали сделать ставку на Виктора Гончаренко, но они сделали ставку на понты», – сказал Уткин.

Семак до назначения в «Уфу» работал помощником главного тренера «Зенита».

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит ЦСКА Гончаренко Виктор Семак Сергей Уткин Василий
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1521575115
Однозначно дорогой и однозначно иностранный , что бы уехал и " взятки гладки " ( главное отступные побольше ) .
Ответить
3a zenit
1521575978
а чего такого сверх показали эти два молодых тренера чтоб их позвали в Зенит?Я лично бы Красножана поставил,чего он там в химках прозябает.
Ответить
Zeff
1521576593
Утятина!
Ответить
kazak1975
1521577066
Васисуалий - *******. Были два хороших тренера (Спалетти и Виллаш Боаш), и - никаких понтов.
Ответить
insider_retro
1521577715
Пожалуй, сейчас клубу нужны, прежде всего, результаты!! И руководство, наверное, готово на любые назначения, лишь бы был толк, прогресс, и победы...
Ответить
Bivaliy67
1521578672
Да, Вася всё больше и больше разочаровывает. Что поделаешь, кризис среднего на лицо...
Ответить
Zeff
1521579022
Уткин пишет галиматью, а годы идут.
Ответить
paracetamol
1521580942
Понты у жирной утки. Понтов много, мозгов мало.
Ответить
Татарин за ЦСКА
1521582249
уже третье интеревью,а он прав и прав,неужели меняется в лучшую сторону???? стыдно должно быть руководству зенита
Ответить
a_who
1521603356
Безразмерный бюджет начинает превращаться в явное зло !
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
1
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
4
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
30
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
1
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
9
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
18
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+