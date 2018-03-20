Уткин: «Семака не позовут тренировать «Зенит», поскольку клубу нужны понты. Именно поэтому туда не пришел Гончаренко»

не сказать прямо что понты, скорее все-таки, какие-то , скажем так , Заинтересованности некоторых людей у руля. В чем они могут заключаться.? В чем угодно : процентах от покупок, конкретных сумм при расторжении договора. Понты -это все лишь сопутствующие дивиденды крупным схемам. Если я не прав, то тогда существуют еще более сложные схемы. Как тренер Манчини хороший, но этот трюк с 5 малоизвестными аргентинцами и остальными не нужными Зениту ерохиными наводит только на такие мысли. Можно быть не понимающим в футболе, но простые то вещи на виду у всех.
Спортивный журналист Василий Уткин поговорил о перспективах главного тренера «Уфы» Сергея Семака стать главным тренером санкт-петербургского «Зенита». Комментатор не верит в назначение.
«Семака в «Зенит» не позовут. «Зениту» обязательно нужны понты. Надо тренера дорогого. Например, выбор Мирчи Луческу можно назвать понтами. Авторитетный специалист, который знает русский язык, но не разговаривает на нeм публично.
Хотя тогда «Зениту» советовали сделать ставку на Виктора Гончаренко, но они сделали ставку на понты», – сказал Уткин.
Семак до назначения в «Уфу» работал помощником главного тренера «Зенита».