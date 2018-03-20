Уткин: «Семака не позовут тренировать «Зенит», поскольку клубу нужны понты. Именно поэтому туда не пришел Гончаренко»

Спортивный журналист Василий Уткин поговорил о перспективах главного тренера «Уфы» Сергея Семака стать главным тренером санкт-петербургского «Зенита». Комментатор не верит в назначение.

«Семака в «Зенит» не позовут. «Зениту» обязательно нужны понты. Надо тренера дорогого. Например, выбор Мирчи Луческу можно назвать понтами. Авторитетный специалист, который знает русский язык, но не разговаривает на нeм публично.

Хотя тогда «Зениту» советовали сделать ставку на Виктора Гончаренко, но они сделали ставку на понты», – сказал Уткин.

Семак до назначения в «Уфу» работал помощником главного тренера «Зенита».