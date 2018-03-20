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    Уткин: «Семака не позовут тренировать «Зенит», поскольку клубу нужны понты. Именно поэтому туда не пришел Гончаренко»

    Спортивный журналист Василий Уткин поговорил о перспективах главного тренера «Уфы» Сергея Семака стать главным тренером санкт-петербургского «Зенита». Комментатор не верит в назначение.

    «Семака в «Зенит» не позовут. «Зениту» обязательно нужны понты. Надо тренера дорогого. Например, выбор Мирчи Луческу можно назвать понтами. Авторитетный специалист, который знает русский язык, но не разговаривает на нeм публично.

    Хотя тогда «Зениту» советовали сделать ставку на Виктора Гончаренко, но они сделали ставку на понты», – сказал Уткин.

    Семак до назначения в «Уфу» работал помощником главного тренера «Зенита».

    Источник: Спорт FM

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    20.03.2018 22:38
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +4025

      raritet 21 марта 2018, 18:03

      не сказать прямо что понты, скорее все-таки, какие-то , скажем так , Заинтересованности некоторых людей у руля. В чем они могут заключаться.? В чем угодно : процентах от покупок, конкретных сумм при расторжении договора. Понты -это все лишь сопутствующие дивиденды крупным схемам. Если я не прав, то тогда существуют еще более сложные схемы. Как тренер Манчини хороший, но этот трюк с 5 малоизвестными аргентинцами и остальными не нужными Зениту ерохиными наводит только на такие мысли. Можно быть не понимающим в футболе, но простые то вещи на виду у всех.

      0
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      Рейтинг: +358

      Финт 21 марта 2018, 11:06

      Вот тут я с Васей соглашусь, Семака я давно говорил надо брать в Зенит главным тренером,но понты дороже!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 10:20

      как говорится понты дороже денег и порою для Зенита это девиз и не только в выборе тренера.

      4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 09:29

      Угадать с тренером тоже не всегда получается.Если бы можно было заглянуть ему в душу и прочитать его мысли - было бы намного проще.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 марта 2018, 09:26

      тут все финансисты собрались и считают зенитовский бюджет

      0
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      Рейтинг: +4846

      neveldomha 21 марта 2018, 08:24

      Все супер клубы из первой двадцатки живут на понтах.

      1
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      Рейтинг: +105

      igorek25 > neveldomha 21 марта 2018, 09:11

      Где первая двадцадка , а где Зенит....))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > neveldomha 21 марта 2018, 09:20

      сто двадцатка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 21 марта 2018, 06:59

      Жиза.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 21 марта 2018, 06:35

      Безразмерный бюджет начинает превращаться в явное зло !

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > a_who 21 марта 2018, 09:22

      безразмерные бюджеты это ПСЖ МанСити Реал Барса МЮ а Зенит по сравнению с ними карлик

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > Garrincha58 21 марта 2018, 12:00

      карлик с народными деньгами без счёту

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 21 марта 2018, 06:27

      Эти понты дорого обходятся.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 21 марта 2018, 04:24

      Да ... иногда понты пересиливают здравый смысл ...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > VikNMar 21 марта 2018, 08:27

      в зенитовском случае всегда

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Татарин за ЦСКА 21 марта 2018, 09:25

      что же ты татарин, а болеешь не за Рубин

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Garrincha58 21 марта 2018, 12:50

      а че вы на этом сайте мне этот вопрос задаёте????

      -1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar > Garrincha58 22 марта 2018, 04:57

      Наверное потому , что ЦСКА это знак качества российского футбола !!!

      1
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