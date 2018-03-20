Семин: «ЦСКА нужно помочь с календарем, чтобы команда нормально готовилась к Лиге Европы»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин призвал российские футбольные власти помочь московскому ЦСКА с календарем РФПЛ, чтобы армейцы могли в нормальном режиме готовиться к играм Лиги Европы.

«Перед нашей ответной встречей с испанским «Атлетико» двух дней на восстановление явно не хватило. Это никакое не оправдание, нужно всего лишь правильно относиться к командам, играющим в еврокубках.

Сейчас вот остался ЦСКА. Следует, считаю, помочь армейцам с расписанием, чтобы команда могла нормально готовиться», – сказал специалист.

Армейцы в 1/4 финала Лиги Европы сыграют с английским «Арсеналом».