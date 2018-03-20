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  • Семин: «ЦСКА нужно помочь с календарем, чтобы команда нормально готовилась к Лиге Европы»

Семин: «ЦСКА нужно помочь с календарем, чтобы команда нормально готовилась к Лиге Европы»

20 марта 2018, 22:10
17

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин призвал российские футбольные власти помочь московскому ЦСКА с календарем РФПЛ, чтобы армейцы могли в нормальном режиме готовиться к играм Лиги Европы.

«Перед нашей ответной встречей с испанским «Атлетико» двух дней на восстановление явно не хватило. Это никакое не оправдание, нужно всего лишь правильно относиться к командам, играющим в еврокубках.

Сейчас вот остался ЦСКА. Следует, считаю, помочь армейцам с расписанием, чтобы команда могла нормально готовиться», – сказал специалист.

Армейцы в 1/4 финала Лиги Европы сыграют с английским «Арсеналом».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Локомотив ЦСКА Арсенал Семин Юрий
Комментарии (17)
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Jhon1989
1521573492
Красава Палыч!!! Все верно сказал.
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kvm5
1521573500
каждый найдет причину для особых условий
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Dimon 007
1521573716
Да даже если они год будут готовиться то всё равно проиграют... Да и вам Юрий Палыч двух дней мало оказалось как вы говорите, можно подумать 5 дней что то изменило бы..
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insider_retro
1521574302
Очень сильное и разумное заявление! Выступить с поддержкой клуба-конкурента ради престижа отечественного футбола и престижа страны - это высшая степень тренерского достоинства!!!!!!!!!!!!!!
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Stemtigor
1521575289
Просто красава
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bset
1521579871
Вот этим и отличается российский специалист. Тому же Манчини плевать на российские клубы. Порой кажется, что и на Зенит плевать. Деньги на счет идут - можно улыбаться и вспоминать иногда судей.
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Татарин за ЦСКА
1521583621
спасибо за поддержку.палыч но тебя не услышат
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volfrik
1521585276
Золотые слова!
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zigbert
1521612951
Семину респект.Мыслит масштабно.
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OfaZavr
1521616678
молодец, не только о своей команде думает, но и о престиже нашего футбола на евроарене!
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