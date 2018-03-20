Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «ЦСКА нужно помочь с календарем, чтобы команда нормально готовилась к Лиге Европы»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин призвал российские футбольные власти помочь московскому ЦСКА с календарем РФПЛ, чтобы армейцы могли в нормальном режиме готовиться к играм Лиги Европы.

    «Перед нашей ответной встречей с испанским «Атлетико» двух дней на восстановление явно не хватило. Это никакое не оправдание, нужно всего лишь правильно относиться к командам, играющим в еврокубках.

    Сейчас вот остался ЦСКА. Следует, считаю, помочь армейцам с расписанием, чтобы команда могла нормально готовиться», – сказал специалист.

    Армейцы в 1/4 финала Лиги Европы сыграют с английским «Арсеналом».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2018 22:10
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 21 марта 2018, 15:35

      Сёмину респект!!! Идея хорошая вот только осуществить сложно! Страна большая, перелёты за Урал и Дальний восток занимают больше времени, чем поездка в Англии из города в город на автобусе! А создать нормальный календарь ченуши не хотят!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      vlad10180v 21 марта 2018, 14:04

      Уважаю!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 марта 2018, 12:25

      Молодец Сёмин... Только вот мы,болельщики,почему то чмырим решение РФС поменять график клубу выступающему за страну..Мы говорим "незачем переносить. Ведь играют же в АПЛ и не переносят.." Давайте уже определятся раз и на всегда. Раз клуб тащит двойную или тройную нагрузку,так пусть имеет лишних 2-3 дня на перелёты и прочее..Ведь это так просто, уважить..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 10:17

      молодец, не только о своей команде думает, но и о престиже нашего футбола на евроарене!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 21 марта 2018, 09:39

      так держать Палыч

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 21 марта 2018, 09:35

      Палычу респект!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 09:15

      Семину респект.Мыслит масштабно.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 21 марта 2018, 09:06

      Спасибо, Палыч!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 21 марта 2018, 01:34

      Золотые слова!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 марта 2018, 01:07

      спасибо за поддержку.палыч
      но тебя не услышат

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11