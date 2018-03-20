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    FA планирует обязать клубы иметь в тренерском штабе темнокожего, азиата или представителя меньшинств

    Футбольная ассоциация Англии рассматривает вопрос о снижении дискриминации в британском обществе по отношению к людям неевропеоидной расы. Так, чиновники хотят обязать клубы иметь в своем тренерском штабе представителей иного происхождения.

    Речь идет о чернокожих, азиатах и лицах, представляющих этнические меньшинства. Люди из этого списка могут оказаться в клубах Англии в обязательном порядке.

    Сейчас в 92 профессиональных командах страны только в восьми есть представители хотя бы одной из перечисленных категорий.

    Источник: The Times

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    20.03.2018 21:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 22 марта 2018, 08:33

      Да пусть извращаются.Сам не рассист и внешность далеко не европейская.Но подчеркивать ,что надо брать потому что темнокожий или азиат не это ли подчеркивает происхождение и указывает на внешность?!А не это ли можно назвать ущимление и расизмом?!

      -1
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      Рейтинг: +358

      Финт 21 марта 2018, 11:13

      Даёшь тренером Манчестер Юнайтед чернокожего гомосека китайца!!!!)))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 10:07

      чушь какая, если насильно обязывать то таким методом дискриминацию не изжить.

      2
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 21 марта 2018, 07:28

      А как же евреи? Женщины? Геи? Дауны? Что за ущемление... головного мозга?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 марта 2018, 06:17

      Интересно, кто из российских тренеров будет готов стать геем, чтобы только поработать в Англии?

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 21 марта 2018, 05:31

      Педофилы в футболе у них уже повсеместно.

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      Рейтинг: +806

      тигрик 21 марта 2018, 04:11

      Это перебор даже для FA

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 20 марта 2018, 23:22

      И собаку и кошку на пост главного тренера.

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 20 марта 2018, 22:51

      А лет эдак через пятьдесят и одного русского. Первых тоже гнобили первое время

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 марта 2018, 22:36

      Скоро будет обязательно иметь в команде ********* , они точно газом " дурачок " траванулись .......

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar > VikNMar 21 марта 2018, 04:40

      Если русское слово шифруете - пусть будет толерантное : ГЕЯ !

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