FA планирует обязать клубы иметь в тренерском штабе темнокожего, азиата или представителя меньшинств

Футбольная ассоциация Англии рассматривает вопрос о снижении дискриминации в британском обществе по отношению к людям неевропеоидной расы. Так, чиновники хотят обязать клубы иметь в своем тренерском штабе представителей иного происхождения.

Речь идет о чернокожих, азиатах и лицах, представляющих этнические меньшинства. Люди из этого списка могут оказаться в клубах Англии в обязательном порядке.

Сейчас в 92 профессиональных командах страны только в восьми есть представители хотя бы одной из перечисленных категорий.