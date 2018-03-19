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  • Один из россиян на выборах президента страны проголосовал за Карреру

Один из россиян на выборах президента страны проголосовал за Карреру

19 марта 2018, 13:57
12

Один из болельщиков «Спартака» на прошедших вчера выборах президента России проголосовал за главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

Поверх списка кандидатов в бюллетене он написал имя и фамилию итальянского специалиста и поставил напротив галочку.

Каррера возглавляет «Спартак» с августа 2016 года. В прошлом сезоне он привел команду к первому за 16 лет чемпионству.

«Я за царя». Как футболисты голосуют на выборах

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (12)
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Жёлто-синий
1521457476
Если был бы в списке Месси я бы за него проголосовал)
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овертайм
1521458882
не всех дураков война унесла)
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Путник 13
1521463415
Если Карреру поставить вместо Путина хуже не будет ..а вот лучше может быть
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panmon
1521466008
голос все равно Путину пошел, что волноваться то?
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MURAD F. A.
1521469327
я смотрю не один он д-юб
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OfaZavr
1521473443
молодец, правильный выбор сделал!)
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SantiagoGridunias
1521475031
хорошо хоть не газзаев а то б усами шевелил бы;)))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1521476347
Откуда это? Эмма Памфилова сдала???...А как же тайна голосования?
Ответить
арейская
1521505833
А почему именно спартаковец, к ним что избирком сам приезжал?
Ответить
zigbert
1521537409
Вот так бы всем проголосовать за своего любимого тренера.
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