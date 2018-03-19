Один из россиян на выборах президента страны проголосовал за Карреру

Один из болельщиков «Спартака» на прошедших вчера выборах президента России проголосовал за главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

Поверх списка кандидатов в бюллетене он написал имя и фамилию итальянского специалиста и поставил напротив галочку.

Каррера возглавляет «Спартак» с августа 2016 года. В прошлом сезоне он привел команду к первому за 16 лет чемпионству.

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