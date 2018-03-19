Один из россиян на выборах президента страны проголосовал за Карреру

Вот так бы всем проголосовать за своего любимого тренера.
Один из болельщиков «Спартака» на прошедших вчера выборах президента России проголосовал за главного тренера красно-белых Массимо Карреру.
Поверх списка кандидатов в бюллетене он написал имя и фамилию итальянского специалиста и поставил напротив галочку.
Каррера возглавляет «Спартак» с августа 2016 года. В прошлом сезоне он привел команду к первому за 16 лет чемпионству.
«Я за царя». Как футболисты голосуют на выборах
Признавайтесь, чей бюллетень?) pic.twitter.com/X9xsF1C1rE— Andrei Brõtkin (@ABrytkin) 18 марта 2018 г.