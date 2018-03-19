Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Один из россиян на выборах президента страны проголосовал за Карреру

    Один из болельщиков «Спартака» на прошедших вчера выборах президента России проголосовал за главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

    Поверх списка кандидатов в бюллетене он написал имя и фамилию итальянского специалиста и поставил напротив галочку.

    Каррера возглавляет «Спартак» с августа 2016 года. В прошлом сезоне он привел команду к первому за 16 лет чемпионству.

    «Я за царя». Как футболисты голосуют на выборах

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2018 13:57
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 12:16

      Вот так бы всем проголосовать за своего любимого тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 20 марта 2018, 03:30

      А почему именно спартаковец, к ним что избирком сам приезжал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 марта 2018, 19:19

      Откуда это? Эмма Памфилова сдала???...А как же тайна голосования?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > DOCTOR PENALTY 19 марта 2018, 20:48

      Автор этого сам же и сфоткал свою бумажку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      SantiagoGridunias 19 марта 2018, 18:57

      хорошо хоть не газзаев а то б усами шевелил бы;)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +463

      Vratarь 19 марта 2018, 18:53

      Ох, как соригинальничал! Такой, прям, независимый. Ещё, поди, может в морду дать, если с ним не согласны. Короче, настоящий... Только, вот, чего настоящий-то, а???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 марта 2018, 18:30

      молодец, правильный выбор сделал!)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 19 марта 2018, 17:22

      я смотрю не один он д-юб

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 19 марта 2018, 16:26

      голос все равно Путину пошел, что волноваться то?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 19 марта 2018, 15:43

      Если Карреру поставить вместо Путина хуже не будет ..а вот лучше может быть

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 19 марта 2018, 14:28

      не всех дураков война унесла)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11