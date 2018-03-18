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    «Я за царя». Как футболисты голосуют на выборах


    3
    Голосов: 2
    18.03.2018 19:20
    В Хабаровске за это даже вручили огромный бутерброд.

    Некоторое время назад Артем Ребров и Александр Кокорин призвали россиян прийти на выборы президента России. Оба призыва были опубликованы в инстаграмах примерно в одинаковом стиле:

    text

    Публикация от text (@rebrov32)

    text

    Публикация от text (@kokorin9)

    Реброва и Кокорина по разным причинам в сборной России нет, но команда и без них отправилась голосовать. В полном составе:

    «Сегодня не тот случай, когда надо говорить о нас, как о команде или футболистах, ведь мы в первую очередь граждане России. Сегодня нас это застало во время сбора. На полчаса сдвинули нашу подготовку», – сказал главный тренер Станислав Черчесов.

    «Это мои первые выборы. Принимать участие в голосовании очень важно, каждый гражданин Российской Федерации должен голосовать и выбирать своего лидера», – заявил полузащитник Роман Зобнин.

    «Я сегодня голосовал за царя. Думаю, меня все поняли. Это первые мои выборы. Это, наверное, долг каждого гражданина РФ», – реплика Александра Селихова.

    «Долг выполнен. За кого проголосовал, не скажу, пусть останется тайной. Хочу, чтобы в мире царила доброта, все было хорошо, не было войны и все были здоровы», – отметил Денис Глушаков.

    В Хабаровске голосовать начали раньше, чем во многих других регионах страны. Тем же занялись и футболисты местного «СКА-Хабаровска» в одном из городских лицеев. После голосования игрокам подарили гигантский метровый сэндвич, сами футболисты пообщались и сфотографировались с фанатами.

    Позже голосовали тренеры и футболисты тульского «Арсенала» – они сделали это в здании одной из школ. «Долг каждого гражданина нашей страны прийти сегодня на избирательный участок и сделать выбор за наше будущее. Сделать это не так сложно, нужно лишь потратить пятнадцать минут своего времени», – считает защитник «Арсенала» Максим Беляев.

    Роман Широков не стал сидеть дома и тоже проголосовал:

    text

    Публикация от text (@shirokovrn)

    А Диего Марадона поздравил Владимира Путина: «Отличный результат Владимира Путина на сегодняшних выборах. Восхищаюсь им, потому что годы идут, а он сохраняет свои убеждения и ту же самую энергию всегда. Мои поздравления русскому народу!»

    text

    Публикация от text (@maradona)

    Использованы цитаты tass.ru, sport-express.ru, radio1.news, arsenaltula.ru

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС, «СКА-Хабаровск»
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии37
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    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 20 марта 2018, 12:41

      Клоуны и лицемеры...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 марта 2018, 07:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Страна дебилов

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 марта 2018, 03:42

      ппц кокорин вообще это че за лгбт пропаганда ! Тупой индеец !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 марта 2018, 03:21

      Кокоша бы палец изо рта вытащил бы уже... Выглядит отвратно...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Superviser77 19 марта 2018, 03:42

      вообще он походу все о мамаеве забыть не может никак !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -2

      pokenof 19 марта 2018, 00:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Заработок на футбольных ставках -> pro100stavki.ru

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 18 марта 2018, 23:25

      я болею за Спартак... Но фраза этого, извините, вратаря, заставляет думать, что с головой у него не всё в порядке... ИДИОТ....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 18 марта 2018, 23:15

      Смотря на эти выборы понимаешь, что праздников широкой русской душе не хватает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      badzan 18 марта 2018, 23:12

      Есть два реальных варианта,голосовать за папу.1й.Да,конечно я голосую за него.Нет,конечно же я голосую за него!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 18 марта 2018, 22:23

      Селихов- недалекий человек !!! Уро*!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 18 марта 2018, 22:18

      широков семейку свою гуталином мажет???

      6
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