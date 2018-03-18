«Я за царя». Как футболисты голосуют на выборах

Некоторое время назад Артем Ребров и Александр Кокорин призвали россиян прийти на выборы президента России. Оба призыва были опубликованы в инстаграмах примерно в одинаковом стиле:
Реброва и Кокорина по разным причинам в сборной России нет, но команда и без них отправилась голосовать. В полном составе:
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— Сборная России (@TeamRussia) 18 марта 2018 г.
«Сегодня не тот случай, когда надо говорить о нас, как о команде или футболистах, ведь мы в первую очередь граждане России. Сегодня нас это застало во время сбора. На полчаса сдвинули нашу подготовку», – сказал главный тренер Станислав Черчесов.
«Это мои первые выборы. Принимать участие в голосовании очень важно, каждый гражданин Российской Федерации должен голосовать и выбирать своего лидера», – заявил полузащитник Роман Зобнин.
«Я сегодня голосовал за царя. Думаю, меня все поняли. Это первые мои выборы. Это, наверное, долг каждого гражданина РФ», – реплика Александра Селихова.
«Долг выполнен. За кого проголосовал, не скажу, пусть останется тайной. Хочу, чтобы в мире царила доброта, все было хорошо, не было войны и все были здоровы», – отметил Денис Глушаков.
В Хабаровске голосовать начали раньше, чем во многих других регионах страны. Тем же занялись и футболисты местного «СКА-Хабаровска» в одном из городских лицеев. После голосования игрокам подарили гигантский метровый сэндвич, сами футболисты пообщались и сфотографировались с фанатами.
Позже голосовали тренеры и футболисты тульского «Арсенала» – они сделали это в здании одной из школ. «Долг каждого гражданина нашей страны прийти сегодня на избирательный участок и сделать выбор за наше будущее. Сделать это не так сложно, нужно лишь потратить пятнадцать минут своего времени», – считает защитник «Арсенала» Максим Беляев.
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— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 18 марта 2018 г.
Роман Широков не стал сидеть дома и тоже проголосовал:
А Диего Марадона поздравил Владимира Путина: «Отличный результат Владимира Путина на сегодняшних выборах. Восхищаюсь им, потому что годы идут, а он сохраняет свои убеждения и ту же самую энергию всегда. Мои поздравления русскому народу!»
Использованы цитаты tass.ru, sport-express.ru, radio1.news, arsenaltula.ru