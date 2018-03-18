«Я за царя». Как футболисты голосуют на выборах

В Хабаровске за это даже вручили огромный бутерброд.

Некоторое время назад Артем Ребров и Александр Кокорин призвали россиян прийти на выборы президента России. Оба призыва были опубликованы в инстаграмах примерно в одинаковом стиле:

text Публикация от text (@rebrov32) 5 Мар 2018 в 9:15 PST

text Публикация от text (@kokorin9) 9 Мар 2018 в 2:42 PST

Реброва и Кокорина по разным причинам в сборной России нет, но команда и без них отправилась голосовать. В полном составе:

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 18 марта 2018 г.

«Сегодня не тот случай, когда надо говорить о нас, как о команде или футболистах, ведь мы в первую очередь граждане России. Сегодня нас это застало во время сбора. На полчаса сдвинули нашу подготовку», – сказал главный тренер Станислав Черчесов.

«Это мои первые выборы. Принимать участие в голосовании очень важно, каждый гражданин Российской Федерации должен голосовать и выбирать своего лидера», – заявил полузащитник Роман Зобнин.

«Я сегодня голосовал за царя. Думаю, меня все поняли. Это первые мои выборы. Это, наверное, долг каждого гражданина РФ», – реплика Александра Селихова.

«Долг выполнен. За кого проголосовал, не скажу, пусть останется тайной. Хочу, чтобы в мире царила доброта, все было хорошо, не было войны и все были здоровы», – отметил Денис Глушаков.

В Хабаровске голосовать начали раньше, чем во многих других регионах страны. Тем же занялись и футболисты местного «СКА-Хабаровска» в одном из городских лицеев. После голосования игрокам подарили гигантский метровый сэндвич, сами футболисты пообщались и сфотографировались с фанатами.

Позже голосовали тренеры и футболисты тульского «Арсенала» – они сделали это в здании одной из школ. «Долг каждого гражданина нашей страны прийти сегодня на избирательный участок и сделать выбор за наше будущее. Сделать это не так сложно, нужно лишь потратить пятнадцать минут своего времени», – считает защитник «Арсенала» Максим Беляев.

twit text — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 18 марта 2018 г.

Роман Широков не стал сидеть дома и тоже проголосовал:

text Публикация от text (@shirokovrn) 18 Мар 2018 в 9:12 PDT

А Диего Марадона поздравил Владимира Путина: «Отличный результат Владимира Путина на сегодняшних выборах. Восхищаюсь им, потому что годы идут, а он сохраняет свои убеждения и ту же самую энергию всегда. Мои поздравления русскому народу!»

text Публикация от text (@maradona) 18 Мар 2018 в 1:55 PDT

Использованы цитаты tass.ru, sport-express.ru, radio1.news, arsenaltula.ru