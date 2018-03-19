Кирьяков: «Если Дзюба за весну забьет больше, чем вся атака «Зенита», будет комично»

Бывший нападающий сборной России, экс-главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил, что «Зенит» может оказаться в комичной ситуации, после того, как отдал форварда Артема Дзюбу в аренду тульскому клубу. По мнению эксперта, будет смешно, если 29-летний футболист в весенней части РФПЛ отличится больше раз, чем все игроки атаки петербуржцев.

Ранее сине-бело-голубые остались без своей основной ударной силы – Александра Кокорина, порвавшего крестообразные связки колена.

– Как нападающий скажите, действительно ли без Кокорина «Зенит» станет значительно слабее, как об этом говорит Манчини?

– Александр – лучший бомбардир команды. Понятно, что забивать должен не только он, целая группа игроков должна поражать ворота соперника, включая аргентинцев. Увы, мы этого не видим. Нагрузка была на Александре, все от него ждали еще больше голов, чем он забил.

Помню разговоры перед сезоном о том, что Дзюба и Кокорин вместе должны забить 35 мячей. К сожалению, развязки этой истории тоже мы не увидели – Дзюбу отдали в аренду. Это говорит о каких-то проблемных отношения внутри коллектива. На футбольном поле мы видим, что команда не такая сплоченная, чтобы достичь самых высоких целей.

– Дзюба уже забивает за «Арсенал», демонстрирует на поле страсть и желание. Выходит, ошибочным было решение отдать его в аренду?

– Пока прошло не так много времени. Выводы можно будет делать ближе к концу сезона. Хотя будет смешная ситуация, если Дзюба в новом клубе за весну забьет больше, чем все игроки атаки «Зенита» вместе взятые. Тогда это будет комичная ситуация.

Напомним, в первых трех турах после возобновления чемпионата России Дзюба записал в свой актив уже три гола.