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    Кирьяков: «Если Дзюба за весну забьет больше, чем вся атака «Зенита», будет комично»

    Бывший нападающий сборной России, экс-главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил, что «Зенит» может оказаться в комичной ситуации, после того, как отдал форварда Артема Дзюбу в аренду тульскому клубу. По мнению эксперта, будет смешно, если 29-летний футболист в весенней части РФПЛ отличится больше раз, чем все игроки атаки петербуржцев.

    Ранее сине-бело-голубые остались без своей основной ударной силы – Александра Кокорина, порвавшего крестообразные связки колена.

    – Как нападающий скажите, действительно ли без Кокорина «Зенит» станет значительно слабее, как об этом говорит Манчини?

    – Александр – лучший бомбардир команды. Понятно, что забивать должен не только он, целая группа игроков должна поражать ворота соперника, включая аргентинцев. Увы, мы этого не видим. Нагрузка была на Александре, все от него ждали еще больше голов, чем он забил.

    Помню разговоры перед сезоном о том, что Дзюба и Кокорин вместе должны забить 35 мячей. К сожалению, развязки этой истории тоже мы не увидели – Дзюбу отдали в аренду. Это говорит о каких-то проблемных отношения внутри коллектива. На футбольном поле мы видим, что команда не такая сплоченная, чтобы достичь самых высоких целей.

    – Дзюба уже забивает за «Арсенал», демонстрирует на поле страсть и желание. Выходит, ошибочным было решение отдать его в аренду?

    – Пока прошло не так много времени. Выводы можно будет делать ближе к концу сезона. Хотя будет смешная ситуация, если Дзюба в новом клубе за весну забьет больше, чем все игроки атаки «Зенита» вместе взятые. Тогда это будет комичная ситуация.

    Напомним, в первых трех турах после возобновления чемпионата России Дзюба записал в свой актив уже три гола.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    19.03.2018 13:49
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 12:10

      А что ему остается ,забивать голы и доказывать на что он способен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 19 марта 2018, 23:36

      В Ростове Дзюба был лучшим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 19 марта 2018, 22:22

      Был такой игрок Дима Булыкин.Вроде ничего особенного.Тренеры упорно ставили его в основу сборной.Он взял и закатал сб,ШВЕЙЦАРИИ четыре мяча.Это был первый матч,при комментаторстве В.Гусева когда наша сборная победила,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 19 марта 2018, 19:22

      В Зените сейчас многое комично.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 19 марта 2018, 19:11

      Уйдя от Манчини стали забивать Дзюба и Нобоа, а Жулиано в Турции вообще феерит.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 19 марта 2018, 18:04

      Дзюбе больше голов, чтобы Манчини понял , что ему пора валить за бабками в другое место.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11240

      alp 19 марта 2018, 15:44

      а я бы пожелал бы Дзюбе забить побольше. еще одна виртуальная пощечина одному хреновому тренеру

      6
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      Рейтинг: +1426

      VSt 19 марта 2018, 15:43

      Прикольно будет.
      Но это была шутка. Безобидная, кстати.

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 19 марта 2018, 15:26

      Комично, то что бывший нападающий и к тому-же ещё и тренер, не видит элементарных вещей. Дзюба в Зените был не какой, да и в сборной в принципе. Пусть посмотрит какие он забил голы Ростову, спору нет это голы, но мяч ударялся в Дзюбу и залетал, ни техники, ни напора, ни скорости, бильярд какой-то. Ростову реально не повезло. Вообще понять не могу, как авторитетные вроде люди в российском футболе с бараньей упрямостью считаю Дзюбу супер форвардом. И прям сватают его в сборную.

      7
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 марта 2018, 15:26

      Если просто повезло с Ростовом- то больше так не повезет....

      2
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