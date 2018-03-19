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  • Кирьяков: «Если Дзюба за весну забьет больше, чем вся атака «Зенита», будет комично»

Кирьяков: «Если Дзюба за весну забьет больше, чем вся атака «Зенита», будет комично»

19 марта 2018, 13:49
24

Бывший нападающий сборной России, экс-главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил, что «Зенит» может оказаться в комичной ситуации, после того, как отдал форварда Артема Дзюбу в аренду тульскому клубу. По мнению эксперта, будет смешно, если 29-летний футболист в весенней части РФПЛ отличится больше раз, чем все игроки атаки петербуржцев.

Ранее сине-бело-голубые остались без своей основной ударной силы – Александра Кокорина, порвавшего крестообразные связки колена.

– Как нападающий скажите, действительно ли без Кокорина «Зенит» станет значительно слабее, как об этом говорит Манчини?

– Александр – лучший бомбардир команды. Понятно, что забивать должен не только он, целая группа игроков должна поражать ворота соперника, включая аргентинцев. Увы, мы этого не видим. Нагрузка была на Александре, все от него ждали еще больше голов, чем он забил.

Помню разговоры перед сезоном о том, что Дзюба и Кокорин вместе должны забить 35 мячей. К сожалению, развязки этой истории тоже мы не увидели – Дзюбу отдали в аренду. Это говорит о каких-то проблемных отношения внутри коллектива. На футбольном поле мы видим, что команда не такая сплоченная, чтобы достичь самых высоких целей.

– Дзюба уже забивает за «Арсенал», демонстрирует на поле страсть и желание. Выходит, ошибочным было решение отдать его в аренду?

– Пока прошло не так много времени. Выводы можно будет делать ближе к концу сезона. Хотя будет смешная ситуация, если Дзюба в новом клубе за весну забьет больше, чем все игроки атаки «Зенита» вместе взятые. Тогда это будет комичная ситуация.

Напомним, в первых трех турах после возобновления чемпионата России Дзюба записал в свой актив уже три гола.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Кокорин Александр Кирьяков Сергей
Комментарии (24)
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neveldomha
1521457328
Надо быть полным дебилом, чтобы сравнивать игру против Зенита и против Арсенала. Практически большинство команд в РПЛ с Зенитом играют от обороны. Все 9 игроков автобусом стоят у ворот и один в контр атаку. Именно поэтому Дзюба не забивал в Зените, потому что не способен забивать по такой игре. Игра команд с Арсеналом совсем другая. Середнячки играют на равных. А с серьезными клубами из первой пятерки Арсенал с Дзюбой еще не играл.
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Чуни Муни
1521457354
Артём может.)))
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Томь вперёд
1521457711
Если это случится - будет фишка сезона! )))
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Боцман59rus
1521460282
горе специалисты, певшие оды зениту по осени, дружно накинулись с тоннами дерьма и плоскими шутками... кому вы нужны, без вас разберуться
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zico2205
1521462376
Если просто повезло с Ростовом- то больше так не повезет....
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woyser
1521462397
Комично, то что бывший нападающий и к тому-же ещё и тренер, не видит элементарных вещей. Дзюба в Зените был не какой, да и в сборной в принципе. Пусть посмотрит какие он забил голы Ростову, спору нет это голы, но мяч ударялся в Дзюбу и залетал, ни техники, ни напора, ни скорости, бильярд какой-то. Ростову реально не повезло. Вообще понять не могу, как авторитетные вроде люди в российском футболе с бараньей упрямостью считаю Дзюбу супер форвардом. И прям сватают его в сборную.
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alp
1521463480
а я бы пожелал бы Дзюбе забить побольше. еще одна виртуальная пощечина одному хреновому тренеру
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polt
1521471879
Дзюбе больше голов, чтобы Манчини понял , что ему пора валить за бабками в другое место.
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Куртуазные манеры
1521475895
Уйдя от Манчини стали забивать Дзюба и Нобоа, а Жулиано в Турции вообще феерит.
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СШГЭС
1521476552
В Зените сейчас многое комично.
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