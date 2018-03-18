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  • «Спорт-Экспресс»: участие Дзюбы в матче с «Зенитом» будет стоить 120 тысяч 

«Спорт-Экспресс»: участие Дзюбы в матче с «Зенитом» будет стоить 120 тысяч 

18 марта 2018, 14:53
36

Стали известны условия контракта нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы, при которых он сможет принять участие в матче 27-го тура чемпионата России против «Зенита».

Участие обойдется в 120 тысяч евро. Такая сумма прописана в контракте игрока, права на которого принадлежат санкт-петербуржцам. Такая же сумма прописана в контрактах защитника Ивана Новосельцев и форварда Луки Джорджевича.

Матч между «Арсеналом» и «Зенитом» состоится 22 апреля.

Дзюба не исключал вариант, при котором он сам заплатит за участие в матче.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем
Комментарии (36)
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Татарин за ЦСКА
1521374407
Артём,плати и играй как в последний раз.Любое результативное действие-это самое главное.Удачи!!!
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cska-62
1521375199
Выбор Манчини в пользу Заболотного (они с Дзюбой игроки одного амплуа!) меня, честно говоря, удивил... Думал и продолжаю думать, что там что-то личное. Дзюба всё-таки с Халком и Витселем поиграл, и после этого стал выдавать иногда не свойственные ему прежде классные передачи. Да и чутьё голевое подросло. Даже полное бревно, поиграв с Халком, научится под мяч подстраиваться! Артём не даст соврать!!!
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fanchik
1521376348
Дзюба отдай лишние" денужки" нуждающимся(в детский дом,помоги детям-инвалидам) и смотри и радуйся футболу со скамейки,чем пускать валюту на ветер.А хорошие игры у Дзюбы точно будут впереди, и уважение, как к настоящему спортсмену.
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Рубинище
1521379032
Если 7-8 лямов лишние, купи мячей хороших и раздавай мальчишкам, всем подряд в городе где играешь. Аренда закончится, а дети с теплом будут вспоминать.ещё очень долго. А покупать полтора часа игры с Зенитом.. Ребячество какое-то...
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petrucho-spb
1521379487
Да смысл ему играть против Зенита....доказывать за 120т,я не уверен ,что он это сделаетИ клубу это никчему
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seamanguard
1521380101
8,400,000 рублей просто за участие... Половине населения России придется 50 лет за эти деньги работать..
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Zenmaster
1521381485
Откуда такие цены !?? А так с большим интересом посмотреть можно -- хочу что бы Мудачини обосрался !!!
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dok66
1521382035
Доказать всяким "Манчини" , что Дзюба в полном порядке нужно ! и Черчес это должен понять ! 120 000 - это очень даже дешево !
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prezent2017
1521382092
Захотели зенитовскими игроками против Зенита играть. Ну молодцы нищеброды. Что хохлы, которым мы газовую сеть построили, а они нам ее использованную еще и всучить хотели.
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ilichkadr
1521387064
Чтоб я жил на такую зарплату!
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