«Спорт-Экспресс»: участие Дзюбы в матче с «Зенитом» будет стоить 120 тысяч 

Стали известны условия контракта нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы, при которых он сможет принять участие в матче 27-го тура чемпионата России против «Зенита».

Участие обойдется в 120 тысяч евро. Такая сумма прописана в контракте игрока, права на которого принадлежат санкт-петербуржцам. Такая же сумма прописана в контрактах защитника Ивана Новосельцев и форварда Луки Джорджевича.

Матч между «Арсеналом» и «Зенитом» состоится 22 апреля.

Дзюба не исключал вариант, при котором он сам заплатит за участие в матче.