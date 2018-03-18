Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спорт-Экспресс»: участие Дзюбы в матче с «Зенитом» будет стоить 120 тысяч 

    Стали известны условия контракта нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы, при которых он сможет принять участие в матче 27-го тура чемпионата России против «Зенита».

    Участие обойдется в 120 тысяч евро. Такая сумма прописана в контракте игрока, права на которого принадлежат санкт-петербуржцам. Такая же сумма прописана в контрактах защитника Ивана Новосельцев и форварда Луки Джорджевича.

    Матч между «Арсеналом» и «Зенитом» состоится 22 апреля.

    Дзюба не исключал вариант, при котором он сам заплатит за участие в матче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2018 14:53
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +105

      Ден Батонг 19 марта 2018, 10:05

      он хочет манчини отомстить.
      и правильно

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1174

      vvv246 > Ден Батонг 6 апреля 2018, 19:43

      Заплатить за что, за то, что на поле игру симулировал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 19 марта 2018, 09:44

      Дзюба может и заплатить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67297

      portero 18 марта 2018, 21:55

      ну если так случится надо и голов забить, а гнилуха манчини чтоб в конвульсиях бился

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 марта 2018, 20:59

      Всего лишь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 18 марта 2018, 19:39

      кто такие цены назначает с головой совсем туго, а тем более кто заплатит.....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > MURAD F. A. 19 марта 2018, 09:35

      Так ведь и не заплатит..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 18 марта 2018, 19:24

      Да лучше на шампанское и кальян,
      Или отдай в какую-нибудь ДЮСШ,
      Если сам нормальный пацан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 18 марта 2018, 19:02

      Пусть играет, жалко что ли....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 18:32

      120тыс.Дзюба может собрать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17838

      ilichkadr 18 марта 2018, 18:31

      Чтоб я жил на такую зарплату!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 марта 2018, 17:08

      Захотели зенитовскими игроками против Зенита играть. Ну молодцы нищеброды. Что хохлы, которым мы газовую сеть построили, а они нам ее использованную еще и всучить хотели.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11