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    Дзюба готов заплатить деньги, чтобы сыграть против «Зенита»

    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба признался, что хотел бы принять участие в матче 27-го тура чемпионата России против «Зенита».

    – Мне бы, честно говоря, хотелось сыграть против «Зенита».

    – Готовы ли пойти на сумасшедший поступок и заплатить за это из своего кармана?

    – У меня есть такая мысль.

    Напомним, что Дзюба выступает за «Арсенал» на правах аренды из «Зенита».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.03.2018 07:10
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 18 марта 2018, 22:56

      Если Артём заплатит,это будет очень сумашедший(в хорошем смысле слова),экстравагантный и очееень крутой поступок!Врядли кто-то повторит такое в обозримом будущем...Есть такая мысль-для Дзюбы деньги не главное!

      -1
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      Рейтинг: +40

      BrandMaster 18 марта 2018, 22:04

      Настанет тот день, когда Дзюба будет платить за право называться футболистом

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 18 марта 2018, 20:37

      Только остается сказать: " Что ж ты Дзюбушка, за Зенит не проявлял такого рвения. И платить никому не нужно было, только выходи, родимый и бейся, показывай все , на что способен. А вместо этого, в самых важных матчах команды, когда тебе давалась возможность показать себя, ты бродил по полю как КОЛОСС на глиняных ногах.И в итоге твой выход на поле в этих матчах, скорее всего лоббируемых руководством, обошелся команде в 6 потерянных очков.

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      Рейтинг: +105

      klyukin 18 марта 2018, 19:51

      Дзюбинью!!!!!!!!!!!!!Плати конечно!Клуб примет с распростертыми обьятиями!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 18 марта 2018, 18:31

      120 тысяч - этож стоимость велосипеда! Неужели пожалеет, а?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 марта 2018, 17:12

      Во кат!

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 18 марта 2018, 16:19

      Да пусть ему Спартак немного накинет, чтобы не так накладно для Артемки было. Ведь Спартак в этом заинтересован больше Дзюбы- как-никак, но Зенит пока еще конкурент Спартаку

      0
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      Рейтинг: +238

      za logiku 18 марта 2018, 14:10

      Если он выкупит право играть против зенита, то будет сразу два смысла: он хочет доказать, что зря его продали (типа вернуться?) и забить, похоронив надежды на еврокубки (зенит и арсенал конкурируют сейчас между собой)
      Чудно...

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > za logiku 18 марта 2018, 14:17

      Ему нужно доказать,что он нормальный форвард.Я например его поддерживаю!!!!

      3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 18 марта 2018, 14:03

      цена вопроса 80 тысяч евро, с учётом з/п Дзюбы в Зените может и заплатит :) похоже Зенит специально сделал цену поменьше, чтобы бабла поиметь и всё равно выиграть, потому что когда Краснодар отдавал в аренду Ари, за право сыграть против Краснодара нужно было выложить 500 штук евро

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Masteralex 18 марта 2018, 14:09

      Бабла срубить????Зениту???
      Для Зенита 80 тысяч копеечки!!!Не прав ты!!!!

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Татарин за ЦСКА 18 марта 2018, 14:15

      ну тут вопрос в том, чтобы срубить бабла на пустом месте, а 80 штук да, это полуторанедельная з/п Дзюбы:

      Юрий Лодыгин — € 2 млн.
      Игорь Смольников — € 2,2 млн.
      Артур Юсупов — € 2 млн.
      Бранислав Иванович — € 4,1 млн.
      Доминико Кришито — € 2,2 млн.
      Юрий Жирков — € 2,3 млн.
      Олег Шатов — € 2,5 млн.
      Хави Гарсия — € 4,5 млн.
      Александр Анюков — € 2 млн.
      Николас Ломбертс — € 2 млн.
      Луиш Нету — € 2 млн.
      Олег Шатов — € 2,5 млн
      Жулиано — € 2,4 млн.
      Данни — € 2 млн.
      Александр Кокорин — € 3,5 млн.
      Артём Дзюба — € 3,5 млн.
      Виктор Файзулин — € 2,2 млн.
      Роберт Мак — € 1,3 млн.
      Александр Кержаков — € 1,1 млн.
      Маурисио — € 500 000.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Masteralex 18 марта 2018, 14:16

      Это очень старая инфа.У всех зарплата намного выше!!!!

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Татарин за ЦСКА 18 марта 2018, 14:18

      за 2017-й, не думаю что там в контрактах прописан геометрический рост з/п каждый год

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Masteralex 18 марта 2018, 14:19

      Да я имею ввиду,что Зенит правильную сумму зарплат скрывает!!!Ну это моё мнение!!!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 марта 2018, 14:02

      А вот давайте представим на минуту.Выходит Дзюба и грает против Зенита и делает гол или хотя бы голевую передачу.Это будет позор для тех,кто привел в команду Манчини.А так же позорно будет самому Роберто!!!!
      P.S даже игра будет интересней именно с Дзюбой на поле.С его мотивацией можно посмотреть на игру.
      Он вон как на Спартак настраивается и очень часто забивает,а вот шанс забить в ворота Зенита!!!

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Татарин за ЦСКА 18 марта 2018, 14:21

      А зачем представлять?Вспомни как Быстров вколотил Зениту на Петровском играя за Спартак.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ОЛЕГ К. 18 марта 2018, 14:22

      Точно!!!Вот же самый правильный пример!!!

      -2
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > ОЛЕГ К. 18 марта 2018, 15:42

      а в 2006 году в октябре в Лужниках на последней добавленной минуте при счете 0-0? Быстров Зениту крови попил много

      2
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > alexivanof197 18 марта 2018, 15:46

      Согласен.

      -1
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