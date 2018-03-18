Дзюба готов заплатить деньги, чтобы сыграть против «Зенита»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба признался, что хотел бы принять участие в матче 27-го тура чемпионата России против «Зенита».

– Мне бы, честно говоря, хотелось сыграть против «Зенита».

– Готовы ли пойти на сумасшедший поступок и заплатить за это из своего кармана?

– У меня есть такая мысль.

Напомним, что Дзюба выступает за «Арсенал» на правах аренды из «Зенита».