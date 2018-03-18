Инфантино: «ЧМ – это не война, а футбольный праздник. У тех, кто захочет сорвать его, будут проблемы»

надеюсь, что безопасность будет на уровне, т.к. учитывая политическую обстановку - провокации, скорее всего, неизбежны. Но и от наших болельщиков многое зависит, к сожалению среди русских тоже много неадекватов, расистов и т.д., для которых ЧМ - повод не для футбольных радостей, а для демонстрации своих "принципов".
Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о подготовке чемпионата мира в России.
«Мы едем не на войну. Вы увидите, что это будет футбольный праздник, и у тех, кто захочет сорвать его, будут проблемы. Россияне хотят, чтобы ЧМ прошел успешно.
У меня есть опыт в подготовке больших мероприятий. Должен сказать, что никогда не видел такого уровня подготовки, особенно в области безопасности, какой вижу в России», – цитирует Tribune Инфантино.
ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля.