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  • Инфантино: «ЧМ – это не война, а футбольный праздник. У тех, кто захочет сорвать его, будут проблемы»

Инфантино: «ЧМ – это не война, а футбольный праздник. У тех, кто захочет сорвать его, будут проблемы»

18 марта 2018, 12:44
23

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о подготовке чемпионата мира в России.

«Мы едем не на войну. Вы увидите, что это будет футбольный праздник, и у тех, кто захочет сорвать его, будут проблемы. Россияне хотят, чтобы ЧМ прошел успешно.

У меня есть опыт в подготовке больших мероприятий. Должен сказать, что никогда не видел такого уровня подготовки, особенно в области безопасности, какой вижу в России», – цитирует Tribune Инфантино.

ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (23)
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hevbn 28
1521366983
Никогда не сомневался, что ЧМ с точки зрения организации пройдет на очень высоком уровне , потому что наша власть еще с времен Петра1 всегда любила "пустить пыль в глаза" сделать так как не у кого. Жалко только то, что это почти никогда не затрагивало население страны.
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кошмарик
1521367048
ай Джанни, ай малацца!! ждем всех в гости, смотреть великолепный футбол.
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GoldPlayFIFARus9
1521369028
Молодец мужик,постоянно на нашей стороне,вот просто безмерное уважение ему!
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talgatnurzhanov2006
1521369274
Мужик!!! Всё правильно сказал.
Ответить
Superviser77
1521369625
Молодца! Англикакашек на х...
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Алекc
1521370015
Хорошо сказал. Молодец!
Ответить
krg-kz
1521370351
Англичане вые....ся из-за того, что в очередной раз ничего не добьются.
Ответить
Tajik-za Zenit
1521370784
Норм мужик и одекватныйе вещи говорит
Ответить
za logiku
1521370926
Осталось только прямо ещё сказать: англичане! Хватит блeaть! Чм будет в России! Узбагойтесь!
Ответить
Татарин за ЦСКА
1521371561
«Мы едем не на войну. Вы увидите, что это будет футбольный праздник, и у тех, кто захочет сорвать его, будут проблемы. Угроза конечно интересная!!!!где-то смеется одна США
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