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    Инфантино: «ЧМ – это не война, а футбольный праздник. У тех, кто захочет сорвать его, будут проблемы»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о подготовке чемпионата мира в России.

    «Мы едем не на войну. Вы увидите, что это будет футбольный праздник, и у тех, кто захочет сорвать его, будут проблемы. Россияне хотят, чтобы ЧМ прошел успешно.

    У меня есть опыт в подготовке больших мероприятий. Должен сказать, что никогда не видел такого уровня подготовки, особенно в области безопасности, какой вижу в России», – цитирует Tribune Инфантино.

    ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2018 12:44
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 20 марта 2018, 05:21

      надеюсь, что безопасность будет на уровне, т.к. учитывая политическую обстановку - провокации, скорее всего, неизбежны. Но и от наших болельщиков многое зависит, к сожалению среди русских тоже много неадекватов, расистов и т.д., для которых ЧМ - повод не для футбольных радостей, а для демонстрации своих "принципов".

      0
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 19 марта 2018, 04:15

      Красавчик как сказал, так и отрезал. Побольше бы таких иностранных мужиков

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 18:12

      правильно, вот и проконтролируйте чтобы всякие сомнительные типы никаких пакостей не сделали и перед турниром и во время его.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 17:55

      А как же иначе ЧМ по футболу -это праздник и омрачать его беспорядками нельзя.

      2
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      Рейтинг: +839

      Князев 18 марта 2018, 14:42

      Спасибо, чемпионат действительно будет праздник! Мы не подведём. Таких баталий как в Марселе на ЧЕ не будет. Все болельщики будут ходить смирно!!!

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 марта 2018, 14:12

      «Мы едем не на войну. Вы увидите, что это будет футбольный праздник, и у тех, кто захочет сорвать его, будут проблемы.
      Угроза конечно интересная!!!!где-то смеется одна США

      4
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      Рейтинг: +238

      za logiku 18 марта 2018, 14:02

      Осталось только прямо ещё сказать: англичане! Хватит блeaть! Чм будет в России! Узбагойтесь!

      3
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 18 марта 2018, 13:59

      Норм мужик и одекватныйе вещи говорит

      4
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 18 марта 2018, 13:58

      Хоть один зарубежный адекват появился!!!!

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      Рейтинг: +740

      krg-kz 18 марта 2018, 13:52

      Англичане вые....ся из-за того, что в очередной раз ничего не добьются.

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