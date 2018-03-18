Инфантино: «ЧМ – это не война, а футбольный праздник. У тех, кто захочет сорвать его, будут проблемы»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о подготовке чемпионата мира в России.

«Мы едем не на войну. Вы увидите, что это будет футбольный праздник, и у тех, кто захочет сорвать его, будут проблемы. Россияне хотят, чтобы ЧМ прошел успешно.

У меня есть опыт в подготовке больших мероприятий. Должен сказать, что никогда не видел такого уровня подготовки, особенно в области безопасности, какой вижу в России», – цитирует Tribune Инфантино.

ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля.