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    Буффон вызван в сборную Италии, хотя ранее вратарь говорил о прекращении международной карьеры

    Федерация футбола Италии на своем официальном сайте огласила заявку сборной Италии на товарищеские матчи против сборных Аргентины и Англии. В нее попал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

    Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Маттиа Перин («Дженоа»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)..

    Защитники: Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Джанмарко Феррари («Сампдория»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Даниэле Ругани, Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо (все — «Ювентус»), Давиде Дзаппакоста («Челси»).

    Полузащитники: Марко Пароло («Лацио»), Жоржиньо («Наполи»), Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини (оба — «Интер»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Брайан Кристанте («Аталанта»).

    Нападающие: Федерико Кьеза («Фиорентина»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Патрик Кутроне («Милан»), Симоне Верди («Болонья»), Лоренцо Инсинье («Наполи»).

    Ранее Буффон заявлял о прекращении выступлений за сборную.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2018 19:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 18 марта 2018, 16:02

      ******** где балотелли

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 09:43

      Буффон держит высокий уровень поэтому и вызвали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 22:16

      А как же без Буффона.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      Defensore 17 марта 2018, 20:42

      не отвечает за свои слова...печаль

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 марта 2018, 19:37

      Играть то некому...

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