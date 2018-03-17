Буффон вызван в сборную Италии, хотя ранее вратарь говорил о прекращении международной карьеры

Федерация футбола Италии на своем официальном сайте огласила заявку сборной Италии на товарищеские матчи против сборных Аргентины и Англии. В нее попал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Маттиа Перин («Дженоа»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)..

Защитники: Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Джанмарко Феррари («Сампдория»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Даниэле Ругани, Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо (все — «Ювентус»), Давиде Дзаппакоста («Челси»).

Полузащитники: Марко Пароло («Лацио»), Жоржиньо («Наполи»), Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини (оба — «Интер»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Брайан Кристанте («Аталанта»).

Нападающие: Федерико Кьеза («Фиорентина»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Патрик Кутроне («Милан»), Симоне Верди («Болонья»), Лоренцо Инсинье («Наполи»).

Ранее Буффон заявлял о прекращении выступлений за сборную.