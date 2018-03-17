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    Моуринью: «В легкой жизни, когда нет критики и недовольства фанатов, нет ничего хорошего»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о влиянии критики на игроков «красных дьяволов».

    «Они должны научиться справляться с давлением, которое связано с ожиданиями от них. Они должны научиться выживать в таких ситуациях. И когда они научатся этому, они станут сильнее.

    В легкой жизни, когда фанаты не разочарованы и когда нет критики, нет ничего хорошего. Если вы хотите стать топовой командой, с высокой психологической подготовкой, то необходимо расти.

    Игрокам нужно вырасти, а лучший способ для этого – попасть в подобную ситуацию. Поэтому я не хочу, чтобы фанаты требовали от нас меньшего. Я хочу, чтобы они ставили нам высокую планку, тогда и у игроков она будет высокой», – сказал Моуринью.

    Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Брайтона» в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    17.03.2018 19:05
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