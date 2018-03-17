Божович: «Арсенал» зависит от Дзюбы? А «Барселона» зависит от Месси»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович, комментируя ничью с «Ростовом» (2:2) в матче 23-го тура РФПЛ, подчеркнул, что ему нравится иметь в команде нападающего такого типа, как Артем Дзюба. Специалист признал, что «оружейники» несколько зависимы от 29-летнего форварда.

– Не считаете, что у «Арсенала» появляется некая «дзюбозависимость»? Вся игра идет через него, все мячи партнеры адресуют в первую очередь ему.

– А «Барселона» зависит от Месси! Вы правильно говорите. Но я люблю, когда в команде есть игрок-столб, на которого можно играть. У Дзюбы наладилось отличное взаимодействие с Кангвой, что идет нам в плюс.

– Черчесов вам не звонил по поводу вызова Артема в сборную?

– Не хотел бы комментировать, все-таки это сборная – это не моя работа. Я могу говорить только про свой клуб.