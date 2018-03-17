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    Божович: «Арсенал» зависит от Дзюбы? А «Барселона» зависит от Месси»

    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович, комментируя ничью с «Ростовом» (2:2) в матче 23-го тура РФПЛ, подчеркнул, что ему нравится иметь в команде нападающего такого типа, как Артем Дзюба. Специалист признал, что «оружейники» несколько зависимы от 29-летнего форварда.

    – Не считаете, что у «Арсенала» появляется некая «дзюбозависимость»? Вся игра идет через него, все мячи партнеры адресуют в первую очередь ему.

    – А «Барселона» зависит от Месси! Вы правильно говорите. Но я люблю, когда в команде есть игрок-столб, на которого можно играть. У Дзюбы наладилось отличное взаимодействие с Кангвой, что идет нам в плюс.

    – Черчесов вам не звонил по поводу вызова Артема в сборную?

    – Не хотел бы комментировать, все-таки это сборная – это не моя работа. Я могу говорить только про свой клуб.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2018 16:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 17 марта 2018, 19:07

      Арсенал и без Дзюбы в первой части сезона был состоятелен. А вот Барса без Месси и с ним - две разные команды.

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 17 марта 2018, 17:59

      В сборной всё равно от него мало толку.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 марта 2018, 17:08

      Божович - умничка! Выжимает максимум из того, что имеет. И даже уход Габулова не подкосил команду. А схемы у Божовича бывают разные. Просто ему никогда не попадались клубы с такими составами, как, например, сегодня у "Зенита". Или хотя бы с половиной такого состава... Да, что с половиной, с четвертью не попадались... :-)))

      2
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      Рейтинг: +718

      Антимат 17 марта 2018, 17:01

      Пусть играет, все лучше, чем на лавке сидеть.

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