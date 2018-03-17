РФПЛ. «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью. В активе Дзюбы и Ионова по дублю

Матч 23-го тура РФПЛ, состоявшийся в Туле между «Арсеналом» и «Ростовом», завершился вничью.

В составе ростовчан двумя голами отметился полузащитник Алексей Ионов, за туляков дубль оформил нападающий Артем Дзюба.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Арсенал (Тула) – Ростов – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Ионов, 8; 1:1 – Дзюба, 14; 1:2 – Ионов, 31; 2:2 – Дзюба, 59.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев (Хагуш, 86), Александров (Расич, 81), Чаушич, Дзюба, Кангва.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Калачев, Сапета, Ионов (Зуев, 69), Скопинцев (Макеев, 87), Чуперка (Гулиев, 46), Сигурдарсон.

Предупреждения: Александров, 16; Горбатенко, 56; Альварес, 88 – Сапета, 32; Зуев, 72.

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