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  • РФПЛ. «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью. В активе Дзюбы и Ионова по дублю

РФПЛ. «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью. В активе Дзюбы и Ионова по дублю

17 марта 2018, 15:54
61

Матч 23-го тура РФПЛ, состоявшийся в Туле между «Арсеналом» и «Ростовом», завершился вничью.

В составе ростовчан двумя голами отметился полузащитник Алексей Ионов, за туляков дубль оформил нападающий Артем Дзюба.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Арсенал (Тула) – Ростов – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Ионов, 8; 1:1 – Дзюба, 14; 1:2 – Ионов, 31; 2:2 – Дзюба, 59.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев (Хагуш, 86), Александров (Расич, 81), Чаушич, Дзюба, Кангва.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Калачев, Сапета, Ионов (Зуев, 69), Скопинцев (Макеев, 87), Чуперка (Гулиев, 46), Сигурдарсон.

Предупреждения: Александров, 16; Горбатенко, 56; Альварес, 88 – Сапета, 32; Зуев, 72.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Ростов
Комментарии (61)
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кузнецов артем
1521291831
Хорошая игра на поле низкого качества. Обратил внимание на то что трава была сильно низко покошена и игроки Ростова катились. Порадовал Сигурдарсон
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Приус
1521292158
Живенько тур начался, жду продолжения.
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Африканскaя чумa cвинeй
1521292662
Дзюба - старый шаровик, всё на неудачных отскоках соперников пасётся
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Garrincha58
1521292765
Манчини ау! Дзюба уже три забил!!! а весь Зенит ноль
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Сибирь за Спартак
1521292911
Карпин веселую команду строит.
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Garrincha58
1521293066
вот и на кой нужен этот лимит половину состава Зенита играли бы в Ростове Рубине Арсенале или Амкаре а не просиживали бы штаны на скамейке Зенита и было бы намного больше пользы и для сборной и для конкуренции в ЧР но всякие мутки и им подобные просто не понимают ни хрена в футболе
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Одинокий волк Маквейд
1521293259
Дубль два лучше, чем пусто-пусто.
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alex1951
1521294946
Карпуша ,посмотрим ,каков твой кэш? Итак : 2 ничьи,1 поражение - слабо для еврозоны то... А далее ЦСКА .....ужас!
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Shaitan.
1521294953
Променять самого Дзюбиньо на нулевого Заболотного... Дзюба хоть по мячу попадает когда надо... Привет Манчини
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Krossmen73
1521296479
Валере нужно время чтобы сваять то,что он хочет.Даже сейчас видно что команда стала веселее,по-игроцки злее.Тем более основа,костяк для налаживания и роста есть.Ростовчане всегда были гибким,способным играть в разный футбол коллективом.Так что ждём.Думаю что получится интересный вариант.Удачи парни!!!
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