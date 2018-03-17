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    РФПЛ. «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью. В активе Дзюбы и Ионова по дублю

    Матч 23-го тура РФПЛ, состоявшийся в Туле между «Арсеналом» и «Ростовом», завершился вничью.

    В составе ростовчан двумя голами отметился полузащитник Алексей Ионов, за туляков дубль оформил нападающий Артем Дзюба.

    Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

    Арсенал (Тула) – Ростов – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Ионов, 8; 1:1 – Дзюба, 14; 1:2 – Ионов, 31; 2:2 – Дзюба, 59.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев (Хагуш, 86), Александров (Расич, 81), Чаушич, Дзюба, Кангва.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Калачев, Сапета, Ионов (Зуев, 69), Скопинцев (Макеев, 87), Чуперка (Гулиев, 46), Сигурдарсон.

    Предупреждения: Александров, 16; Горбатенко, 56; Альварес, 88 – Сапета, 32; Зуев, 72.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2018 15:54
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 17 марта 2018, 18:33

      блин охренеть Дзюба игрок аренды... В Сборную даже если и брать его ... только в аренду.... Зениту он даже не нужен был.. его купили чтоб насолить Спартаку... Иии опять аренда... Ииии опять голы но только в аренде

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 марта 2018, 18:16

      Орлы, мне пох ваши оценки,
      просто вы не знаете Карпина ,а мы его знаем со времен ,,Спорт,, Таллин 1987-1988
      и повторюсь,как тренер он ноль ....
      Дальше больше - его ждет ЦСКА ,он не тренер !
      По нем Канделаки плачет и модные костюмы))))

      -2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 17 марта 2018, 17:21

      Валере нужно время чтобы сваять то,что он хочет.Даже сейчас видно что команда стала веселее,по-игроцки злее.Тем более основа,костяк для налаживания и роста есть.Ростовчане всегда были гибким,способным играть в разный футбол коллективом.Так что ждём.Думаю что получится интересный вариант.Удачи парни!!!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 17 марта 2018, 16:55

      Променять самого Дзюбиньо на нулевого Заболотного... Дзюба хоть по мячу попадает когда надо...
      Привет Манчини

      5
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      ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Shaitan. 17 марта 2018, 16:54

      Играйте всей командой на Заболотного и он забивать будет, как Марадона

      7
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. > Африканскaя чумa cвинeй 17 марта 2018, 16:56

      Толку на него играть он по мячу постоянно мажет))

      3
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Shaitan. 17 марта 2018, 17:00

      Ну он хоть двигается то нормально, а полено ж оно неподвижное

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > Shaitan. 17 марта 2018, 17:27

      Артёмка при всех его минусах и "сволочном " характере даже в плохой форме всегда сохранял и сохраняет свой основной козырь - голевое чутьё!Вроде большой "деревянный шкаф",а голы забивал и будет забивать.С Заболотым походу другая история.Нет той гибкости что есть у Дзюбы...нету...

      2
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Krossmen73 17 марта 2018, 17:35

      Да вот только беда, когда надо за сборную или на международном уровне в ЕК команду выручать, так это чутьё в землю через шнурки уходит

      4
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      ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > Африканскaя чумa cвинeй 17 марта 2018, 17:47

      Ну так то оно так...Согласен.У нас с нынешним подбором россиян вообще беда бедовая...Еврокубки как лакмусовая бумажка показали кто и чего стоит.Большинство наших "суперклубов" облажались как те профурсетки.На фоне зарубежных наша "элита" выглядит мягко сказать бледновато...Кто был более-менее норм,сломан,а с остальными только и остаётся что надеяться на чудо.Может стоит Шаву "реанимировать"?Уж хуже точно не будет.Или Валеру с Мостовым в строй вернуть.Они и сейчас нынешним фору дадут...Шучу.

      1
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 > Shaitan. 17 марта 2018, 18:29

      У Манчини щас кончини...

      0
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      Рейтинг: +452

      denzillo > Shaitan. 17 марта 2018, 23:36

      Да да согласен, возвращайте деревиньё-это Ваш уровень!

      -1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Shaitan. 18 марта 2018, 06:55

      Чем их в Зените кормят? Заболотный то оступится, то упадет, то сковырнется. Был же нормальным мужиком.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 марта 2018, 16:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Карпуша ,посмотрим ,каков твой кэш?
      Итак : 2 ничьи,1 поражение - слабо для еврозоны то...
      А далее ЦСКА .....ужас!

      -5
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > alex1951 17 марта 2018, 17:21

      Какой ужас???Посмотри против кого Ростов играл,,,,,или тебе лишь бы обосрать кого то????

      2
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      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > slavutiq70 17 марта 2018, 17:35

      И против кого же он играл ,против Реала?
      Тебе бы обосрать кого то...))))
      ps Это давным давно ,когда ты ,,зеленый,, был победа была 2 очка ,ничья,понятно 1, а сегодня Карпуша теряет уже 7 очей в 3х играх,а Ростов далеко по уровню не СКА Ха

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 17 марта 2018, 16:27

      Дубль два лучше, чем пусто-пусто.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Одинокий волк Маквейд 17 марта 2018, 16:32

      Ну, хоть вы то сегодня порадуйте и по старой доброй традиции огребите от Бекиича

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ > Африканскaя чумa cвинeй 17 марта 2018, 16:38

      Странные у тебя радости.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > AlfavitЪ 17 марта 2018, 16:40

      О, перелогинился чтобы счётчики подкрутить ?
      ЗЫ Действительно, много ли для счастья надо ?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Одинокий волк Маквейд 17 марта 2018, 16:53

      Минусуй не минусуй, а свой сухарь вы сегодня обязательно получите, неудачные жертвы экспериментов в области свиноводства

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Одинокий волк Маквейд 17 марта 2018, 17:01

      А чё остановился ? Лень что-ли или кнопку на мыше сломал ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Одинокий волк Маквейд 17 марта 2018, 17:05

      Чё-то слабовато у тебя с аккаунтами - ты ещё штук с десяток заведи )))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Африканскaя чумa cвинeй 17 марта 2018, 20:05

      Иди и тихо удавись.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Одинокий волк Маквейд 17 марта 2018, 20:26

      Щас вы после Бердыева хором удавитесь

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 марта 2018, 16:24

      вот и на кой нужен этот лимит половину состава Зенита играли бы в Ростове Рубине Арсенале или Амкаре а не просиживали бы штаны на скамейке Зенита и было бы намного больше пользы и для сборной и для конкуренции в ЧР но всякие мутки и им подобные просто не понимают ни хрена в футболе

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 17 марта 2018, 16:21

      Карпин веселую команду строит.

      12
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Сибирь за Спартак 17 марта 2018, 16:26

      Дайте Карпину время!

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 марта 2018, 16:19

      Манчини ау! Дзюба уже три забил!!! а весь Зенит ноль

      5
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 17 марта 2018, 16:18

      Сигурдарсон, Сигурдсон, Калачёв - отлично. Ионов - 1й тайм. Дзюба - один гол закатил, второй Тимоха мальца срезал. А с травой пряники лихо придумали, подло но лихо.

      4
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