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Бубнов: «Карпин с «Ростовом» в Туле вновь проиграет»

17 марта 2018, 09:33
50

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов дал прогноз на матч 23 тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Ростовом». Эксперт ставит на «пушкарей».

«Прогноз: 1:0. «Арсенал» выиграл два последних матча, а «Ростов» взял очко с «Зенитом». Поставлю на команду Миодрага Божовича, исходя не только из этих соображений.

Туляки надежно обороняются, а их атакующая связке Артем ДзюбаЛука Джорджевич представляет опасность для любого соперника по Премьер-лиге», – считает Бубнов.

Матч начнется в 14:00 по Москве.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Арсенал Карпин Валерий Бубнов Александр
Комментарии (50)
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insider_retro
1521268994
Соглашусь. Примерно из таких соображений и сделал ставку.
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_Marqella_
1521270421
Арсенал выиграет однозначно....
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Юрий Крутько
1521272564
Валерий Георгиевич,пожалуйста,обыграйте Арсенал,назло некоторым мнениям!Будет равная игра,но нужно немного удачи...
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Соа́рес де Мора́ис
1521276239
Ждал его прогноза, можно на Ростов ставить значит.
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OfaZavr
1521277276
думаю скорее всего ничья будет, вряд ли кто-то из них перетянет.
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ваавва
1521279264
За Ростов
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Zenmaster
1521279909
Чем е..альник раззевать по любому поводу -- для футбола страны чего нибудь сделал !!! Прогнозист х..ев !!!
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vladimir-7
1521280196
Счёт будет 2:2
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_Marqella_
1521282743
Прав Александр Викторович, Арсенал легко сегодня выиграет думаю +3...Дзюба 2 гола забьёт..
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Приус
1521292223
Хреновый оракул.
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