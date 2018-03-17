Бубнов: «Карпин с «Ростовом» в Туле вновь проиграет»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов дал прогноз на матч 23 тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Ростовом». Эксперт ставит на «пушкарей».

«Прогноз: 1:0. «Арсенал» выиграл два последних матча, а «Ростов» взял очко с «Зенитом». Поставлю на команду Миодрага Божовича, исходя не только из этих соображений.

Туляки надежно обороняются, а их атакующая связке Артем Дзюба – Лука Джорджевич представляет опасность для любого соперника по Премьер-лиге», – считает Бубнов.

Матч начнется в 14:00 по Москве.