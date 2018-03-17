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    Бубнов: «Карпин с «Ростовом» в Туле вновь проиграет»

    Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов дал прогноз на матч 23 тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Ростовом». Эксперт ставит на «пушкарей».

    «Прогноз: 1:0. «Арсенал» выиграл два последних матча, а «Ростов» взял очко с «Зенитом». Поставлю на команду Миодрага Божовича, исходя не только из этих соображений.

    Туляки надежно обороняются, а их атакующая связке Артем ДзюбаЛука Джорджевич представляет опасность для любого соперника по Премьер-лиге», – считает Бубнов.

    Матч начнется в 14:00 по Москве.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.03.2018 09:33
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 17 марта 2018, 17:33

      Бубен проотвечался насквозь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      roma33rus 17 марта 2018, 16:12

      Как обычно прогадал))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 17 марта 2018, 16:10

      Хреновый оракул.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 17 марта 2018, 13:32

      Прав Александр Викторович, Арсенал легко сегодня выиграет думаю +3...Дзюба 2 гола забьёт..

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 > _Marqella_ 17 марта 2018, 15:16

      Хр.н тебе собака !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > _Marqella_ 17 марта 2018, 16:15

      Плюс за Дзюбу.))) Всё таки в Ростове Артёма уважали.

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 17 марта 2018, 12:53

      ...э, уикторович, уважяемый...знаем мы тваево кента миодрага...за нево топищ, да? ладно ладно, пусть пабидяят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 марта 2018, 12:49

      Счёт будет 2:2

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      sidors32 > vladimir-7 17 марта 2018, 16:02

      Пророк!

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > vladimir-7 17 марта 2018, 16:18

      Угадал, а ставку делал.)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Чуни Муни 17 марта 2018, 17:16

      Нет, не делал.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 марта 2018, 12:47

      а личностный фактор,а креативность мышления,а поведенческая интенсивность..?
      А,ну да,Граф очки не забудет.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 марта 2018, 12:45

      Чем е..альник раззевать по любому поводу -- для футбола страны чего нибудь сделал !!! Прогнозист х..ев !!!

      3
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      Рейтинг: +320

      ваавва 17 марта 2018, 12:34

      За Ростов

      4
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 марта 2018, 12:29

      "Да я около него и стоял,Константин Иванович,я его не трогал,он сам на мою ногу подскользнулся и упал")

      3
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