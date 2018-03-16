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    Орлов: «Я сказал Фурсенко, что Манчини позорит «Зенит»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

    «Что будет с Манчини? Конечно, он доработает до конца сезона, но задачу не выполнит – не станет чемпионом и с такой игрой вряд ли попадет в зону Лиги чемпионов. А теперь еще и Кокорина нет – это очень большая проблема.

    Его задачей было стать чемпионом (он им уже не станет) и попасть в Лигу чемпионов. И еще высокий проход в Лиге Европы. Там выступили лучше, чем в прошлом году, но это, знаете, маленькие радости. Изначально вообще замахивались на победу, в крайнем случае, выход в финал.

    Вот эти замечания Манчини о том, что ему не купили игроков…Я уже говорил об этом Фурсенко. Сначала он мне претензии предъявил: «Что же ты так жестко отзываешься о нашем тренере?» А я ему: «Как не говорить жестко, если он позорит «Зенит»? Вы же президент. Он же против вас говорит! Что вы ему не купили игроков. Это же после каждого матча мы слышим». Разве не так?» – сказал Орлов в эфире программы «ГСО Live».

    Напомним, что в четверг «Зенит» проиграл «РБ Лейпцигу» и вылетел из розыгрыша Лиги Европы.

    Источник: «ВКонтакте»

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    16.03.2018 23:26
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 17 марта 2018, 16:56

      Два сапога пара, нашел кому говорить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 17 марта 2018, 16:52

      Переобулся.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 17 марта 2018, 16:39

      Орел ты Орлов.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 17 марта 2018, 16:37

      наконец -то и до Орлова дошло. Нужен тренер для которого работа с такой командой уже стимул. И для нее вполне подошел бы и Семак , и Слуцкий ,и Карпин. А руководство берет на работу распиаренного тренера, для которого стимул -деньги. Естественно , ему под его запросы нужны звезду европейского уровня. Но с такими звездами и Тарханов станет Чемпионом . Бердыев - это конечно самая , казалось бы , первая кандидатура. НО его не пущают казнокрады.По видимому , нет возможностей договориться о распиле. Так что остается терпеть дилетантов от спорта в руководстве в некогда известной команде под названием ЗЕНИТ.

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 17 марта 2018, 14:44

      Интересный мужик! Сначала нахваливал Манчини ,как он солиден в костюме элегантен- профессионал!!! А теперь ******!

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 17 марта 2018, 13:05

      Старый хомелион.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 11:15

      молодец Геннадий Сергеевич все верно сказал! даже зауважал его что не стал недостатки оправдывать а сказал прямо в лицо) конечно некрасиво что до этого говорил о поддержке Манчини а сейчас вот такое, но видимо довели старика, сил нет уже смотреть на то что происходит)

      5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 10:32

      Слишком резкие заявления делает Орлов,еще более накаляя обстановку.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 17 марта 2018, 09:15

      Зенит----кормушка для заработка денег

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 марта 2018, 09:12

      Зениту нужно иметь умеренное финансирование на покупку игроков и
      уменьшить зарплату тренера и его штаба. Лучше иметь тренера из России.

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