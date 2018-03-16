Орлов: «Я сказал Фурсенко, что Манчини позорит «Зенит»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

«Что будет с Манчини? Конечно, он доработает до конца сезона, но задачу не выполнит – не станет чемпионом и с такой игрой вряд ли попадет в зону Лиги чемпионов. А теперь еще и Кокорина нет – это очень большая проблема.

Его задачей было стать чемпионом (он им уже не станет) и попасть в Лигу чемпионов. И еще высокий проход в Лиге Европы. Там выступили лучше, чем в прошлом году, но это, знаете, маленькие радости. Изначально вообще замахивались на победу, в крайнем случае, выход в финал.

Вот эти замечания Манчини о том, что ему не купили игроков…Я уже говорил об этом Фурсенко. Сначала он мне претензии предъявил: «Что же ты так жестко отзываешься о нашем тренере?» А я ему: «Как не говорить жестко, если он позорит «Зенит»? Вы же президент. Он же против вас говорит! Что вы ему не купили игроков. Это же после каждого матча мы слышим». Разве не так?» – сказал Орлов в эфире программы «ГСО Live».

Напомним, что в четверг «Зенит» проиграл «РБ Лейпцигу» и вылетел из розыгрыша Лиги Европы.