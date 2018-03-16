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Орлов: «Я сказал Фурсенко, что Манчини позорит «Зенит»

16 марта 2018, 23:26
38

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

«Что будет с Манчини? Конечно, он доработает до конца сезона, но задачу не выполнит – не станет чемпионом и с такой игрой вряд ли попадет в зону Лиги чемпионов. А теперь еще и Кокорина нет – это очень большая проблема.

Его задачей было стать чемпионом (он им уже не станет) и попасть в Лигу чемпионов. И еще высокий проход в Лиге Европы. Там выступили лучше, чем в прошлом году, но это, знаете, маленькие радости. Изначально вообще замахивались на победу, в крайнем случае, выход в финал.

Вот эти замечания Манчини о том, что ему не купили игроков…Я уже говорил об этом Фурсенко. Сначала он мне претензии предъявил: «Что же ты так жестко отзываешься о нашем тренере?» А я ему: «Как не говорить жестко, если он позорит «Зенит»? Вы же президент. Он же против вас говорит! Что вы ему не купили игроков. Это же после каждого матча мы слышим». Разве не так?» – сказал Орлов в эфире программы «ГСО Live».

Напомним, что в четверг «Зенит» проиграл «РБ Лейпцигу» и вылетел из розыгрыша Лиги Европы.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Фурсенко Сергей
Комментарии (38)
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insider_retro
1521232429
Глас народа через рупор журналистики!.. Почётную позицию занял...
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TUMS
1521232811
Манчини помимо того, что позорит Зенит, еще и пытается его развалить. Команда вообще не похожа на себя. Я не болею за Зенит, но мне не нравится смотреть безликие матчи как в РФПЛ, так и в ЛЧ и ЛЕ.
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DOCTOR PENALTY
1521233151
Семак на подходе?....
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NIK32RUS
1521234701
Тут больше подходит не " он" позорит Зенит, а "вы"
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vitvik
1521237209
Орлов сказал Фурсенко, что Манчини позорит «Зенит» Фурсенко сказал Манчини, что Орлов позорит «Зенит» Манчини сказал Орлову, что Фурсенко позорит «Зенит» Все оказались правы!
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1521241594
Фурсенко, Манчини, да и сам Орлов, конечно клоуны знатные, но во всероссийское посмешище Зенит начал превращаться гораздо раньше. Стало быть и копать в поисках виноватых нужно несколько глубже.
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вместе с ЦСКА
1521245931
а ты Гена тоже позоришь Зенит и бесиш пол страны .... не комментируй больше футбол, просим!
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нейтральныйкакникто
1521251611
Орлов гнилой человек!!!!. Это уже не раз доказывалось. То пел за Манчини , то разговоры на Матч-ТВ. А что будет голосить про Фурсенко, когда тот уйдёт-догадаться не сложно
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Аид666
1521260663
Гена, ты походу за себя не знаешь, как сам позоришь Зенит... как люди смотрели матчи без ЗВУКА, чтоб тебя не слышать... а ставили тебя на все игры Зенита... По рейтингу на Матч-ТВ был на самом дне, ниже не было никого! Но тебя держали зачем-то, упорно ставили на все игры Зенита... Как ты восхвалял Манчини осенью, а сейчас с говном мешаешь... Определись сперва со своей линией, а то как моська на слона...
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OfaZavr
1521274543
молодец Геннадий Сергеевич все верно сказал! даже зауважал его что не стал недостатки оправдывать а сказал прямо в лицо) конечно некрасиво что до этого говорил о поддержке Манчини а сейчас вот такое, но видимо довели старика, сил нет уже смотреть на то что происходит)
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