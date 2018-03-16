Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вернблум стал лидером по выигранным единоборствам в матче с «Лионом»

    В четверг прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались «Лион» и ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:3 (первый матч – 1:0).

    Полузащитник сборной Швеции Понтус Вернблум в матче с «Лионом» стал лидером по количеству выигранных единоборств, сообщает InStat. Он выиграл 16 единоборств, в том числе семь верховых. В текущем сезоне РФПЛ Вернблум выигрывает 10 единоборств в среднем за матч (из них пять в воздухе).

    Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2018 10:51
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 16 марта 2018, 14:07

      Настоящий викинг!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 марта 2018, 12:37

      Тем временем... Незаметно для специалистов футбола и болельщиков в одном из клубов ФНЛ был зарегистрирован перед домашним чемпионатом мира игрок-универсал Павел Верноблумов... Его агент Евгений Гинер потом заявит для прессы: "Вот какие мастера рождаются в нашей матушке России!".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 16 марта 2018, 11:41

      Один из лидеров наших...Только бы удержали..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 марта 2018, 10:54

      Боец! Продли контракт!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11