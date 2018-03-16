Вернблум стал лидером по выигранным единоборствам в матче с «Лионом»

В четверг прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались «Лион» и ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:3 (первый матч – 1:0).

Полузащитник сборной Швеции Понтус Вернблум в матче с «Лионом» стал лидером по количеству выигранных единоборств, сообщает InStat. Он выиграл 16 единоборств, в том числе семь верховых. В текущем сезоне РФПЛ Вернблум выигрывает 10 единоборств в среднем за матч (из них пять в воздухе).

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