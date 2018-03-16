Чухлов: «Почему «Зенит» решил, что он лучше «Лейпцига»?»

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов совсем не был удивлен провалом российской команды в противостоянии с «РБ Лейпцигом». По его словам, все решилось еще в первом матче, который прошел неделю назад в Германии.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

– Ну, а что тут такого? «Лейпциг» заявил о себе в чемпионате Германии на высшем уровне. Занял второе место в чемпионате, это команда с амбициями. Я так понимаю, что в Лейпциге просто так денег не платят. Там собраны молодые футболисты, которые хотят себя проявить и что-то доказать. Когда я видел, как они играли в Бундеслиге, отметил для себя, что это очень мобильная и агрессивная команда. Почему «Зенит» решил, что он выше «Лейпцига»? Да, в этом году в чемпионате у немецкого клуба не так удачно все идет, но ведь и у «Зенита» тоже давно не все гладко.

– Чего не хватило «Зениту»?

– В ответном матче не хватило только забитого мяча. Корень зла надо искать в первой встрече, где не было командной игры. В Петербурге же «Зенит» показал агрессию, желание доказать что-то. Предыдущие игры – это было унылое зрелище, но в ответной игре с «Лейпцигом» было видно желание выигрывать, добиваться своего. Но этого оказалось недостаточно.