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Чухлов: «Почему «Зенит» решил, что он лучше «Лейпцига»?»

16 марта 2018, 09:43
7

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов совсем не был удивлен провалом российской команды в противостоянии с «РБ Лейпцигом». По его словам, все решилось еще в первом матче, который прошел неделю назад в Германии.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

– Ну, а что тут такого? «Лейпциг» заявил о себе в чемпионате Германии на высшем уровне. Занял второе место в чемпионате, это команда с амбициями. Я так понимаю, что в Лейпциге просто так денег не платят. Там собраны молодые футболисты, которые хотят себя проявить и что-то доказать. Когда я видел, как они играли в Бундеслиге, отметил для себя, что это очень мобильная и агрессивная команда. Почему «Зенит» решил, что он выше «Лейпцига»? Да, в этом году в чемпионате у немецкого клуба не так удачно все идет, но ведь и у «Зенита» тоже давно не все гладко.

– Чего не хватило «Зениту»?

– В ответном матче не хватило только забитого мяча. Корень зла надо искать в первой встрече, где не было командной игры. В Петербурге же «Зенит» показал агрессию, желание доказать что-то. Предыдущие игры – это было унылое зрелище, но в ответной игре с «Лейпцигом» было видно желание выигрывать, добиваться своего. Но этого оказалось недостаточно.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг
Комментарии (7)
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FaTeK1945ru
1521183870
...смотрел игру и переживал,даже давление поднялось,но это ерунда. Почему хвалёные аргентинцы так плохо играют,по моему,они ничем от наших футболёров не отличаются.Надо отрабатывать контракты.Позорники.
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alp
1521184295
да никто ниче не решал... просто вышли на работу, которую поскорее хотелось задвинуть и рвануть домой на выхи...
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Zenmaster
1521189727
Вообще не вижу и не понимаю -- работу тренера -- только постоянная смена состава !!! Откуда взяться игре ??? Столько потерь , неточных передач , упущенных моментов , карточек -- всё это следствие отсутствия основного состава и следовательно сыгранности игроков !!! Ребятам за вчера , огромное спасибо -- было видно что выложились по полной !!! Лунёв -- просто молодчага !!!
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DOCTOR PENALTY
1521190790
И в самом деле, с какого хрена???!!!
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zigbert
1521195470
А ведь не хватило совсем чуть-чуть.
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anatolich72
1521215338
Потому ,что изучал не игру, а зарплатные ведомости немецкого клуба.Вот и результат.
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