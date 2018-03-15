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    Гилерме вернулся к тренировкам, но не сыграет с «Атлетико»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме возобновил тренировки после микротравмы. Представитель пресс-службы клуба ответил вопрос о его участии в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико».

    «У Гилерме была микротравма, сегодня он тренировался по индивидуальной программе. Гилерме готовится к следующим матчам», – «Чемпионат» приводит слова работника клуба.

    Напомним, первый матч противостояния завершился поражением команды Юрия Семина со счетом 0:3.

    Ответная встреча состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2018 16:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 11:29

      Поправляйся Гиля.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 15 марта 2018, 17:43

      Гилермов, не шали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 17:15

      До встречи на арене, Маринато!

      0
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 15 марта 2018, 16:55

      Молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 15 марта 2018, 16:49

      появился шанс, а если еще и защитники исключат дриблинг на подступах своей штрафной, то шанс неплохой

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