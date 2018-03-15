Гилерме вернулся к тренировкам, но не сыграет с «Атлетико»

Вратарь «Локомотива» Гилерме возобновил тренировки после микротравмы. Представитель пресс-службы клуба ответил вопрос о его участии в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико».

«У Гилерме была микротравма, сегодня он тренировался по индивидуальной программе. Гилерме готовится к следующим матчам», – «Чемпионат» приводит слова работника клуба.

Напомним, первый матч противостояния завершился поражением команды Юрия Семина со счетом 0:3.

Ответная встреча состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.