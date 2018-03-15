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    Роскомнадзор закрыл 822 сайта, которые нелегально продавали билеты на ЧМ-2018

    На официальном сайте Роскомнадзора появилась информация о блокировке страниц, нелегальной распространявших билеты на чемпионат мира-2018.

    «На основании вступивших в законную силу судебных решений Роскомнадзором внесено в Единый реестр запрещенной информации 858 страниц сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

    На основании требований Роскомнадзора с большей части интернет-ресурсов (822) противоправная информация удалена.

    В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к восьми интернет-страницам. Срок исполнения требований, направленных в адрес владельцев 28 сайтов (а также провайдерам хостинга), на сегодняшний день не истек», – говорится в сообщении службы.

    Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 12:30
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