Роскомнадзор закрыл 822 сайта, которые нелегально продавали билеты на ЧМ-2018

На официальном сайте Роскомнадзора появилась информация о блокировке страниц, нелегальной распространявших билеты на чемпионат мира-2018.

«На основании вступивших в законную силу судебных решений Роскомнадзором внесено в Единый реестр запрещенной информации 858 страниц сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

На основании требований Роскомнадзора с большей части интернет-ресурсов (822) противоправная информация удалена.

В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к восьми интернет-страницам. Срок исполнения требований, направленных в адрес владельцев 28 сайтов (а также провайдерам хостинга), на сегодняшний день не истек», – говорится в сообщении службы.

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.