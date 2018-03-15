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«Зенит» сыграет с «РБ Лейпцигом» при закрытой крыше

15 марта 2018, 11:55
11

В четверг, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором в Санкт-Петербурге «Зенит» встретится с «РБ Лейпцигом».

Как стало известно за несколько часов до начала встречи, которая пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», игра состоится при закрытой крыше. По прогнозу к вечеру в Санкт-Петербурге ожидается до -10 градусов с возможностью небольшого снега.

Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 1:2.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг
Комментарии (11)
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Чикомас
1521105051
А нам насрать на крышу. Мы хотим что бы заголовок был такой- "Зенит, настроен ярко и уверенно пройти Лейпциг. И миллионы болел во всей стране будут болеть за питерскую команду..
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BRO_football
1521105298
Увидит как играет Зенит и потечёт. (тонкая шутка)
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Бабушка Зильзиля
1521106260
Самое главное чтобы крыша не давила на Манчини!
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Боцман59rus
1521106706
где бы он был без крыши
Ответить
Axe111
1521107274
Сказка
Ответить
Spartak Piter
1521107314
Запах болота в помещении будет очень сильно дезориентировать немцев.)))
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Полная Канистра
1521107604
последняя крыша съедет у манчини если вылетят из ЛЕ
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Danish Dynamite
1521107697
Ладно, если просто потечёт. Лишь бы не рухнула...
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Stavropolets
1521110382
Главное не крыша, а чтоб показали хорошую игру
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zigbert
1521187179
Это не обсуждаемый вопрос.
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