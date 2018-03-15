«Зенит» сыграет с «РБ Лейпцигом» при закрытой крыше

В четверг, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором в Санкт-Петербурге «Зенит» встретится с «РБ Лейпцигом».

Как стало известно за несколько часов до начала встречи, которая пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», игра состоится при закрытой крыше. По прогнозу к вечеру в Санкт-Петербурге ожидается до -10 градусов с возможностью небольшого снега.

Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 1:2.