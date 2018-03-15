Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» сыграет с «РБ Лейпцигом» при закрытой крыше

    В четверг, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором в Санкт-Петербурге «Зенит» встретится с «РБ Лейпцигом».

    Как стало известно за несколько часов до начала встречи, которая пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», игра состоится при закрытой крыше. По прогнозу к вечеру в Санкт-Петербурге ожидается до -10 градусов с возможностью небольшого снега.

    Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 1:2.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2018 11:55
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 10:59

      Это не обсуждаемый вопрос.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 15 марта 2018, 13:39

      Главное не крыша, а чтоб показали хорошую игру

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 марта 2018, 12:54

      Ладно, если просто потечёт. Лишь бы не рухнула...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 марта 2018, 12:53

      последняя крыша съедет у манчини если вылетят из ЛЕ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 15 марта 2018, 12:48

      Запах болота в помещении будет очень сильно дезориентировать немцев.)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 15 марта 2018, 12:47

      Сказка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 15 марта 2018, 12:38

      где бы он был без крыши

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 15 марта 2018, 12:31

      Самое главное чтобы крыша не давила на Манчини!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 марта 2018, 12:14

      Увидит как играет Зенит и потечёт. (тонкая шутка)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > BRO_football 15 марта 2018, 12:43

      в игре зенита сложно отметить привлекательные моменты, поэтому ничего, кроме начала менструального цикла, крыше не грозит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 марта 2018, 12:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А нам насрать на крышу. Мы хотим что бы заголовок был такой- "Зенит, настроен ярко и уверенно пройти Лейпциг. И миллионы болел во всей стране будут болеть за питерскую команду..

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11