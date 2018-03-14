Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Очень хочу, чтобы Уилшир продлил контракт с «Арсеналом»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил надежду, что полузащитник команды Джек Уилшир пойдет на продление контракта с клубом. Летом хавбек может получить статус свободного агента.

    «Пока ситуация не изменилась. Нынешний контракт игрока истекает летом, после чего он получает статус свободного агента. Но сделали ему предложение. Клуб хочет, чтобы он и дальше оставался в команде. Я надеюсь, что он подпишет новый контракт. Очень хочу этого», – сказал Венгер.

    Уилшир выступает за «Арсенал» с 2007 года.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2018 17:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 14 марта 2018, 21:24

      Он же вроде недавно продлил,даже писали что согласился на понижение зп только что бы остаться

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11