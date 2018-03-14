Венгер: «Очень хочу, чтобы Уилшир продлил контракт с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил надежду, что полузащитник команды Джек Уилшир пойдет на продление контракта с клубом. Летом хавбек может получить статус свободного агента.

«Пока ситуация не изменилась. Нынешний контракт игрока истекает летом, после чего он получает статус свободного агента. Но сделали ему предложение. Клуб хочет, чтобы он и дальше оставался в команде. Я надеюсь, что он подпишет новый контракт. Очень хочу этого», – сказал Венгер.

Уилшир выступает за «Арсенал» с 2007 года.

