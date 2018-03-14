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    Кокорин: «Зенит» от меня зависим? Это не проблема»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «РБ Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра в Германии завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника питерцев.

    «Сейчас все мысли о Лиге Европы. Спокойно готовимся к матчу. «Зенит» от меня зависим? Не думаю, что это проблема. Просто мне удавалось забивать больше остальных. Думаю, в ближайшее время начнутся голевые серии у других. И все у нас будет хорошо», – сказал Кокорин.

    Источник: Sport24

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    14.03.2018 12:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 марта 2018, 11:58

      Кальянщик стал философом: "Думаю, не думаю".

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 18:48

      если бы еще стабильность была и желание играть постоянное.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 14 марта 2018, 17:16

      Саша, ты **** л назад пасовать и смещаться в центр поля при розыгрыше мяча. Стой впереди и не считай ворон!

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 14 марта 2018, 15:11

      Походу опечатка...Так правильнее "Это не моя проблема."

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 14:03

      Вся беда Кокорина в отсутствии стабильности.То он забивает в каждом матче,а бывает без голевая серия.

      5
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 14 марта 2018, 13:57

      Единственные кто зависят от Кокорина, это тёлки в сауне на рублёвке.

      -3
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 14 марта 2018, 13:44

      Причина всех неудач Зенита это Кокора в основе.

      -3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 марта 2018, 13:42

      будет хорошо уже много раз слышали давай чё ни будь новое

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 13:35

      Не думай пока о других,Саша,сам играй.Нам будут очень нужны твои голы на ЧМ!!!!

      8
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 13:58

      Твои ожидания, это твои проблемы татарка.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 марта 2018, 13:24

      Проблемы пусть тренер и руководство решают...
      На поле надо голы забивать, без них сложно думать о победах и нечем тешить амбиции!..

      5
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