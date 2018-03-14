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Кокорин: «Зенит» от меня зависим? Это не проблема»

14 марта 2018, 12:52
14

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «РБ Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра в Германии завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника питерцев.

«Сейчас все мысли о Лиге Европы. Спокойно готовимся к матчу. «Зенит» от меня зависим? Не думаю, что это проблема. Просто мне удавалось забивать больше остальных. Думаю, в ближайшее время начнутся голевые серии у других. И все у нас будет хорошо», – сказал Кокорин.

Источник: Sport24
Лига Европы РБ Лейпциг Зенит
Комментарии (14)
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woyser
1521021385
Ой, Саша не пи...
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Александ1982
1521022952
после таких слов как то страшно даже, если многомиллионный клуб зависит от любителя шампанского!!!!
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insider_retro
1521023092
Проблемы пусть тренер и руководство решают... На поле надо голы забивать, без них сложно думать о победах и нечем тешить амбиции!..
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Татарин за ЦСКА
1521023755
Не думай пока о других,Саша,сам играй.Нам будут очень нужны твои голы на ЧМ!!!!
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Полная Канистра
1521024167
будет хорошо уже много раз слышали давай чё ни будь новое
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iBragim2102
1521024272
Причина всех неудач Зенита это Кокора в основе.
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Dimon 007
1521025053
Единственные кто зависят от Кокорина, это тёлки в сауне на рублёвке.
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zigbert
1521025401
Вся беда Кокорина в отсутствии стабильности.То он забивает в каждом матче,а бывает без голевая серия.
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mutabor0992
1521029501
Походу опечатка...Так правильнее "Это не моя проблема."
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OfaZavr
1521042521
если бы еще стабильность была и желание играть постоянное.
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