Кокорин: «Зенит» от меня зависим? Это не проблема»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «РБ Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра в Германии завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника питерцев.

«Сейчас все мысли о Лиге Европы. Спокойно готовимся к матчу. «Зенит» от меня зависим? Не думаю, что это проблема. Просто мне удавалось забивать больше остальных. Думаю, в ближайшее время начнутся голевые серии у других. И все у нас будет хорошо», – сказал Кокорин.