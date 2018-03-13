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  • Паредес: «Скучаю по Италии. Не остался там потому, что «Рома» не хотела отдавать меня конкурентам из Серии А»

Паредес: «Скучаю по Италии. Не остался там потому, что «Рома» не хотела отдавать меня конкурентам из Серии А»

13 марта 2018, 20:57
10

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес признался, что скучает по Италии. Игрок приехал в Россию из римской «Ромы».

«Летом «волчица» нуждалась в деньгах, поэтому решила меня продать. Варианты из Италии клуб не рассматривал, поскольку не хотел, чтобы я усиливал конкурентов из Серии А. На меня вышел «Зенит», и я ответил согласием.

Признаться, по Италии скучаю, поскольку провел там три сезона. Тем не менее, в России чувствую себя хорошо», – сказал хавбек.

Паредес перешел в «Зенит» за 23 миллиона евро.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Зенит Паредес Леандро
Комментарии (10)
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Татарин за ЦСКА
1520964077
Усиливать-это наверно громко сказано
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baden69
1520964519
Если летом за него предложат адекватные деньги, то нужно продавать, не вырастет он в Зените. Сейчас уже видно, что нет "огня в глазах" во время игры, хотя игрок неплохой.
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zigbert
1520965343
Еще два сезона у нас и будет скучать по России.
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Shogun
1520966234
Он что там курит, в Роме сидел плотно на лавке и тут нашелся один очень "умный" клуб, который за лавочника предложил 20ку млн
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Football06
1520967676
Если бы Паредес знал бы что через Зенит можно пойти а топ клуб то показывал бы свой лучший, футбол, игрок он класный техничный и хороший, видно что он выделяется из толпы, то есть в РФПЛ, хотелось бы чтобы таких игроков как Паредес Ригони Халк Витсель Вагнер Лав Думбия Жо Красич Данни Домингес Рондон, они выдвигали наш футбол на новый уровень
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Football06
1520967750
Не было лимита и у Зенита игроки были хорошие добротные хоть и отдавали нереальные деньги, и у ЦСКА были всегда игроки за копейки но в будущем в топ клуб переходили и забивали им.
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Vagner44
1521293517
в Зените за ним не следил, но у нас он провел очень удачный сезон, забивал, голевые выдавал. Конечно он не был основным, у нас большая конкуренция в пзщ, но он играл много и прогрессировал от матча к матчу. И за ним выстроились все наши конкуренты, Юве, Наполи, и Интер, вроде и Милан им интересовался. Так что перспектива в нем есть теперь главное ему реализовать ее.
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