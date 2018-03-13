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    Паредес: «Скучаю по Италии. Не остался там потому, что «Рома» не хотела отдавать меня конкурентам из Серии А»

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес признался, что скучает по Италии. Игрок приехал в Россию из римской «Ромы».

    «Летом «волчица» нуждалась в деньгах, поэтому решила меня продать. Варианты из Италии клуб не рассматривал, поскольку не хотел, чтобы я усиливал конкурентов из Серии А. На меня вышел «Зенит», и я ответил согласием.

    Признаться, по Италии скучаю, поскольку провел там три сезона. Тем не менее, в России чувствую себя хорошо», – сказал хавбек.

    Паредес перешел в «Зенит» за 23 миллиона евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    13.03.2018 20:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 17 марта 2018, 16:31

      в Зените за ним не следил, но у нас он провел очень удачный сезон, забивал, голевые выдавал. Конечно он не был основным, у нас большая конкуренция в пзщ, но он играл много и прогрессировал от матча к матчу. И за ним выстроились все наши конкуренты, Юве, Наполи, и Интер, вроде и Милан им интересовался. Так что перспектива в нем есть теперь главное ему реализовать ее.

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      Рейтинг: +906

      Football06 13 марта 2018, 22:02

      Не было лимита и у Зенита игроки были хорошие добротные хоть и отдавали нереальные деньги, и у ЦСКА были всегда игроки за копейки но в будущем в топ клуб переходили и забивали им.

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 13 марта 2018, 22:01

      Если бы Паредес знал бы что через Зенит можно пойти а топ клуб то показывал бы свой лучший, футбол, игрок он класный техничный и хороший, видно что он выделяется из толпы, то есть в РФПЛ, хотелось бы чтобы таких игроков как Паредес Ригони Халк Витсель Вагнер Лав Думбия Жо Красич Данни Домингес Рондон, они выдвигали наш футбол на новый уровень

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 13 марта 2018, 21:37

      Он что там курит, в Роме сидел плотно на лавке и тут нашелся один очень "умный" клуб, который за лавочника предложил 20ку млн

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 21:22

      Еще два сезона у нас и будет скучать по России.

      3
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      Рейтинг: +2390

      baden69 13 марта 2018, 21:08

      Если летом за него предложат адекватные деньги, то нужно продавать, не вырастет он в Зените. Сейчас уже видно, что нет "огня в глазах" во время игры, хотя игрок неплохой.

      5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > baden69 13 марта 2018, 21:43

      Сколько это адекватные деньги???

      -2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 21:01

      Усиливать-это наверно громко сказано

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 21:39

      Ну почему? Верону или СПАЛ усилил бы)))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > lordmrv 13 марта 2018, 21:43

      Ну они точно Роме не конкуренты))))А так ты прав и даже очень))))

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