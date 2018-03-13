Паредес: «Скучаю по Италии. Не остался там потому, что «Рома» не хотела отдавать меня конкурентам из Серии А»

в Зените за ним не следил, но у нас он провел очень удачный сезон, забивал, голевые выдавал. Конечно он не был основным, у нас большая конкуренция в пзщ, но он играл много и прогрессировал от матча к матчу. И за ним выстроились все наши конкуренты, Юве, Наполи, и Интер, вроде и Милан им интересовался. Так что перспектива в нем есть теперь главное ему реализовать ее.
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес признался, что скучает по Италии. Игрок приехал в Россию из римской «Ромы».
«Летом «волчица» нуждалась в деньгах, поэтому решила меня продать. Варианты из Италии клуб не рассматривал, поскольку не хотел, чтобы я усиливал конкурентов из Серии А. На меня вышел «Зенит», и я ответил согласием.
Признаться, по Италии скучаю, поскольку провел там три сезона. Тем не менее, в России чувствую себя хорошо», – сказал хавбек.
Паредес перешел в «Зенит» за 23 миллиона евро.