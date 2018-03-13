Мутко: «Ехать на ЧМ-2018 или нет – личное дело каждого человека. Не стоит политизировать»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко не видит ничего страшного в том, что британские политики могут бойкотировать чемпионата мира-2018. По его мнению, каждый сам в праве решать, ехать ему на мундиаль в Россию или нет.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что правительство страны вынесет на рассмотрение вопрос о вероятности бойкота мирового первенства чиновниками и другими официальными представителями по причине подозрения России в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

– Какова ваша реакция на заявление Мэй?

– Какой может быть реакция... Мы полностью открыты. Чемпионат принадлежит не нам, а всему миру. Просто пройдет в России. Но это не российское мероприятие. Конечно, политизировать нет никакого смысла.

А приезжать на турнир или нет – дело каждого человека, каждого политика. Если не хотят приезжать – это их право. Но мы в любом случае исходим из того, что футбол должен быть вне политики. В конечном итоге, чемпионат мира проводится для болельщиков, для команд, а искать какие-то поводы для политизации – бессмысленно.

– Вам не кажется, что англичане только и делают, что ищут такие поводы?

– Мне так уже давным-давно кажется. И обращать внимания на это нет никакого смысла. Любые поводы ищутся, чтобы что-то причинить России... А мы занимаемся важным делом – готовимся к чемпионату мира по футболу. Это праздник для болельщиков, для команд. А кто приедет, как приедет – личное дело каждого.

Мы будем продолжать готовиться и выполнять взятые на себя обязательства. Чемпионат мира ждут миллионы. Продажно уже 1 миллион 300 тысяч билетов. Из них около 20 тысяч выкупили британские болельщики. И я не думаю, что им важно, будут ли присутствовать на матчах политики. Их интересуют сборные.