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    Мутко: «Ехать на ЧМ-2018 или нет – личное дело каждого человека. Не стоит политизировать»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко не видит ничего страшного в том, что британские политики могут бойкотировать чемпионата мира-2018. По его мнению, каждый сам в праве решать, ехать ему на мундиаль в Россию или нет.

    Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что правительство страны вынесет на рассмотрение вопрос о вероятности бойкота мирового первенства чиновниками и другими официальными представителями по причине подозрения России в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

    – Какова ваша реакция на заявление Мэй?

    – Какой может быть реакция... Мы полностью открыты. Чемпионат принадлежит не нам, а всему миру. Просто пройдет в России. Но это не российское мероприятие. Конечно, политизировать нет никакого смысла.

    А приезжать на турнир или нет – дело каждого человека, каждого политика. Если не хотят приезжать – это их право. Но мы в любом случае исходим из того, что футбол должен быть вне политики. В конечном итоге, чемпионат мира проводится для болельщиков, для команд, а искать какие-то поводы для политизации – бессмысленно.

    – Вам не кажется, что англичане только и делают, что ищут такие поводы?

    – Мне так уже давным-давно кажется. И обращать внимания на это нет никакого смысла. Любые поводы ищутся, чтобы что-то причинить России... А мы занимаемся важным делом – готовимся к чемпионату мира по футболу. Это праздник для болельщиков, для команд. А кто приедет, как приедет – личное дело каждого.

    Мы будем продолжать готовиться и выполнять взятые на себя обязательства. Чемпионат мира ждут миллионы. Продажно уже 1 миллион 300 тысяч билетов. Из них около 20 тысяч выкупили британские болельщики. И я не думаю, что им важно, будут ли присутствовать на матчах политики. Их интересуют сборные.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2018 18:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 марта 2018, 21:31

      Ты ещё продолжаешь что то гавкать псина. В будку пшел

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 21:00

      Приедут все,никуда не денутся.

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 13 марта 2018, 19:32

      Почему здесь упоминают эту гниду - Мудко ?

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 18:57

      Ох,как давно он ничего не говорил!!!Мы уже заскучали!!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 19:23

      а сказал очевидные вещи, которые и без него все знают.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 13 марта 2018, 19:47

      Да,даже кажется кого он слова повторил местами)))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 19:53

      читал высказывания наверно разные и повторил от каждого понемножку)))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 13 марта 2018, 20:04

      Тоже вариант!!!И даже правду похоже))))

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