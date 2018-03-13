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    Президент «Урала»: «С «Амкаром» играли на таком же поле. А после «Локомотива» сразу кипиш поднялся»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что качество газона на стадионе в Екатеринбурге в матче 22-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:2) было вполне приемлемым. Руководитель удивлен, что представители железнодорожников остались недовольны полем.

    Ранее председатель совета директоров московского клуба Алексей Мещеряков сказал, что имеет очень большие вопросы к состоянию газона.

    «Мы сделали все, что могли. Я четыре дня на стадионе провел! Открывали поле, закрывали, открывали, закрывали… И картинка-то была в итоге не хуже, чем где-то. А самое главное – поле ровное! А из «Локомотива» восемь человек приехало инспектировать поле… Ну-ну. Так там же ничего даже не дробило. Ровненькое! В прошлом году мы играли в таких же условиях с «Амкаром», и никто почему-то не возмущался. В этот раз встречались с «Локомотивом» и сразу кипиш поднялся!

    Я вчера с Юрием Палычем Семиным разговаривал, и мы пришли к выводу, что были все в равных условиях. Ну, мы же не на разных полях с «Локо» играли! Что опять началось-то?! У нас много людей, которые сидят в кабинетах, вроде как дают деньги, но понимают в футболе мало или ничего… Отсюда и все проблемы! Александр Федорович Тарханов, например, вспоминает, что раньше мы на таких полях всегда выступали в начале года! Всегда! Никто не возмущался. Почему наши болельщики должны ехать куда-то в другой город на домашний матч?!» – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2018 17:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 20:49

      Локомотив выиграл.Травм никто не получил.О чем теперь волноваться.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 марта 2018, 19:33

      Лукавит Иванов, плохое поле нивелирует разницу в мастерстве, это все прекрасно знают...

      3
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      Рейтинг: +240

      _LM_ > Diesel133 13 марта 2018, 21:10

      Но выгрызать очки в борьбе тоже должны уметь

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 13 марта 2018, 19:09

      слушают же нытье только топов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 марта 2018, 19:09

      У вас что в прошлом что в позапрошлом что в этом году, никаких изменений! Сидите на жопе и ждете пока деньги выделят на клуб, на стадион!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 марта 2018, 18:59

      Не в поле дело, а в торговле очками!

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > prezent2017 13 марта 2018, 19:04

      +))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 18:19

      Крик души!!!

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 марта 2018, 17:56

      Мещеряков что-то имеет сказать ... Так он говорит в кабинетах РЖД , чтобы себя пропиарить . Было нормальное поле , была нормальная игра . Жаль только Урал не выиграл (

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 марта 2018, 17:45

      кипиш нужно было поднимать после ваших позорных договорняков с чеченцами, а на счет поля успокойся, никто особо не шумел, локо сам спартак принимал не ахти как... наговорил вагон, смысла ноль

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