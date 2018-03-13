Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала»: «С «Амкаром» играли на таком же поле. А после «Локомотива» сразу кипиш поднялся»

Президент «Урала»: «С «Амкаром» играли на таком же поле. А после «Локомотива» сразу кипиш поднялся»

13 марта 2018, 17:37
11

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что качество газона на стадионе в Екатеринбурге в матче 22-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:2) было вполне приемлемым. Руководитель удивлен, что представители железнодорожников остались недовольны полем.

Ранее председатель совета директоров московского клуба Алексей Мещеряков сказал, что имеет очень большие вопросы к состоянию газона.

«Мы сделали все, что могли. Я четыре дня на стадионе провел! Открывали поле, закрывали, открывали, закрывали… И картинка-то была в итоге не хуже, чем где-то. А самое главное – поле ровное! А из «Локомотива» восемь человек приехало инспектировать поле… Ну-ну. Так там же ничего даже не дробило. Ровненькое! В прошлом году мы играли в таких же условиях с «Амкаром», и никто почему-то не возмущался. В этот раз встречались с «Локомотивом» и сразу кипиш поднялся!

Я вчера с Юрием Палычем Семиным разговаривал, и мы пришли к выводу, что были все в равных условиях. Ну, мы же не на разных полях с «Локо» играли! Что опять началось-то?! У нас много людей, которые сидят в кабинетах, вроде как дают деньги, но понимают в футболе мало или ничего… Отсюда и все проблемы! Александр Федорович Тарханов, например, вспоминает, что раньше мы на таких полях всегда выступали в начале года! Всегда! Никто не возмущался. Почему наши болельщики должны ехать куда-то в другой город на домашний матч?!» – сказал Иванов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив Иванов Григорий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1520952347
кипиш нужно было поднимать после ваших позорных договорняков с чеченцами, а на счет поля успокойся, никто особо не шумел, локо сам спартак принимал не ахти как... наговорил вагон, смысла ноль
Ответить
dok66
1520953004
Мещеряков что-то имеет сказать ... Так он говорит в кабинетах РЖД , чтобы себя пропиарить . Было нормальное поле , была нормальная игра . Жаль только Урал не выиграл (
Ответить
Татарин за ЦСКА
1520954388
Крик души!!!
Ответить
prezent2017
1520956790
Не в поле дело, а в торговле очками!
Ответить
Сильвербой
1520957386
У вас что в прошлом что в позапрошлом что в этом году, никаких изменений! Сидите на жопе и ждете пока деньги выделят на клуб, на стадион!
Ответить
swot1205
1520957396
слушают же нытье только топов
Ответить
Diesel133
1520958800
Лукавит Иванов, плохое поле нивелирует разницу в мастерстве, это все прекрасно знают...
Ответить
zigbert
1520963373
Локомотив выиграл.Травм никто не получил.О чем теперь волноваться.
Ответить
VVM1964
1520963773
Ну если вам все равно где играть , то более техничных команд качество поля играет большую роль и если вы молчите , не значит , что другие тоже должны молчать .
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
7
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+