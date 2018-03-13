Президент «Урала»: «С «Амкаром» играли на таком же поле. А после «Локомотива» сразу кипиш поднялся»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что качество газона на стадионе в Екатеринбурге в матче 22-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:2) было вполне приемлемым. Руководитель удивлен, что представители железнодорожников остались недовольны полем.

Ранее председатель совета директоров московского клуба Алексей Мещеряков сказал, что имеет очень большие вопросы к состоянию газона.

«Мы сделали все, что могли. Я четыре дня на стадионе провел! Открывали поле, закрывали, открывали, закрывали… И картинка-то была в итоге не хуже, чем где-то. А самое главное – поле ровное! А из «Локомотива» восемь человек приехало инспектировать поле… Ну-ну. Так там же ничего даже не дробило. Ровненькое! В прошлом году мы играли в таких же условиях с «Амкаром», и никто почему-то не возмущался. В этот раз встречались с «Локомотивом» и сразу кипиш поднялся!

Я вчера с Юрием Палычем Семиным разговаривал, и мы пришли к выводу, что были все в равных условиях. Ну, мы же не на разных полях с «Локо» играли! Что опять началось-то?! У нас много людей, которые сидят в кабинетах, вроде как дают деньги, но понимают в футболе мало или ничего… Отсюда и все проблемы! Александр Федорович Тарханов, например, вспоминает, что раньше мы на таких полях всегда выступали в начале года! Всегда! Никто не возмущался. Почему наши болельщики должны ехать куда-то в другой город на домашний матч?!» – сказал Иванов.