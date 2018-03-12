Дзюба – о невызове в сборную России: «Неожиданностью это не стало»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал свое непопадание в состав сборной России на товарищеские матчи против Бразилии и Франции.
«Неожиданностью невызов не стал. Все остальное – без комментариев», – сказал Дзюба.
Дзюба не вызывался в сборную России с лета 2017 года.
Зимой нападающий перешел в тульский клуб из «Зенита» на правах аренды. За два матча РФПЛ в новой команде форвард забил гол и отдал две результативные передачи.
Новый состав сборной России. Главные выводы из списка
Источник: ФАН