Дзюба – о невызове в сборную России: «Неожиданностью это не стало»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал свое непопадание в состав сборной России на товарищеские матчи против Бразилии и Франции.

«Неожиданностью невызов не стал. Все остальное – без комментариев», – сказал Дзюба.

Дзюба не вызывался в сборную России с лета 2017 года.

Зимой нападающий перешел в тульский клуб из «Зенита» на правах аренды. За два матча РФПЛ в новой команде форвард забил гол и отдал две результативные передачи.

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