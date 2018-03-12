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  • Дзюба – о невызове в сборную России: «Неожиданностью это не стало»

Дзюба – о невызове в сборную России: «Неожиданностью это не стало»

12 марта 2018, 23:33
18

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал свое непопадание в состав сборной России на товарищеские матчи против Бразилии и Франции.

«Неожиданностью невызов не стал. Все остальное – без комментариев», – сказал Дзюба.

Дзюба не вызывался в сборную России с лета 2017 года.

Зимой нападающий перешел в тульский клуб из «Зенита» на правах аренды. За два матча РФПЛ в новой команде форвард забил гол и отдал две результативные передачи.

Новый состав сборной России. Главные выводы из списка

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Арсенал Россия Дзюба Артем
Комментарии (18)
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h3LL1k
1520888310
как бы не называли Дзюбу бревно и всё в это духе ну чёрт возьми это бревно **** статистически результативное и фартовое)))
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RedWhiteFans2
1520888699
Если 100 раз попасть мячом в дерево, в 7% мячик отскочит куда надо- формула успеха Дзюбы.
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Cherembas
1520906630
ха-ха-ха,ваше место в последнем вагоне у т....
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ROSTOV SUPER
1520911093
Пирожки ! Без комментариев !
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Диктор
1520915128
Да о какой сборной вообще речь идет-там дерево на фиг не нужно.
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OfaZavr
1520923707
надо было усы снова показывать вдруг на этот раз решил бы вызвать))
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77SAM
1520924627
Для сборной безразлично есть там Дзюба или нет,можно всех заменить и ни какой разницы.
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Vlad_Tverskoy
1520925603
братан эффект бумеранга в действие))) сначало все классно в Спартаке,стал звездой продался в Зенит....и опа лафа кончается....проснулся а ты в Туле с пряником в руке
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Diesel133
1520928204
все в твоих руках и ногах, Артемка. Шансы есть у всех, кроме сами знаете кого.
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zigbert
1520932173
Доказывай свою состоятельность.
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