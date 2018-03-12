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    Дзюба – о невызове в сборную России: «Неожиданностью это не стало»

    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал свое непопадание в состав сборной России на товарищеские матчи против Бразилии и Франции.

    «Неожиданностью невызов не стал. Все остальное – без комментариев», – сказал Дзюба.

    Дзюба не вызывался в сборную России с лета 2017 года.

    Зимой нападающий перешел в тульский клуб из «Зенита» на правах аренды. За два матча РФПЛ в новой команде форвард забил гол и отдал две результативные передачи.

    Новый состав сборной России. Главные выводы из списка

    Источник: ФАН

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    12.03.2018 23:33
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 марта 2018, 16:56

      Специально вредители не берут самых перспективных игроков-Дзюбу и Погребняка ! Знают,что сдвоенный центр из этих атлетов сметёт нафиг любую оборону. Останется только какому-нибудь Дзагоеву пройти по образовавшемуся коридору и закатить в пустые ворота.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 марта 2018, 16:21

      вот и сиди помалкивай в тряпку при людях А дома шлифуй свой язык и свою игру на поле

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 12:09

      Доказывай свою состоятельность.

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 марта 2018, 11:03

      все в твоих руках и ногах, Артемка. Шансы есть у всех, кроме сами знаете кого.

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 13 марта 2018, 10:20

      братан эффект бумеранга в действие)))
      сначало все классно в Спартаке,стал звездой продался в Зенит....и опа лафа кончается....проснулся а ты в Туле с пряником в руке

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      Рейтинг: +459

      77SAM 13 марта 2018, 10:03

      Для сборной безразлично есть там Дзюба или нет,можно всех заменить и ни какой разницы.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 09:48

      надо было усы снова показывать вдруг на этот раз решил бы вызвать))

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 марта 2018, 09:12

      Рановато еще в сборную, покажи себя в чемпионате

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 марта 2018, 08:59

      Кондуктора в трамваях нужнее! )))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 марта 2018, 07:25

      Да о какой сборной вообще речь идет-там дерево на фиг не нужно.

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