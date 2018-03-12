Новый состав сборной России. Главные выводы из списка

Появился Черышев, опять нет Дзюбы, «Зенит» – базовый клуб.

Четыре изменения

К матчам против Аргентины и Испании Станислав Черчесов вызвал 27 игроков. Сейчас 28, за счет четвертого голкипера – к трио Акинфеев-Габулов-Лунев добавился спартаковец Селихов.

Если этот факт не брать в расчет, то в заявке всего четыре изменения. Черчесов не позвал Васина, Марио Фернандеса и Джикию из-за травм, не приглашен и Полоз, вероятно, из-за недостатка игровой практики. Вместо них в сборную России поедут два защитника – Гранат и Семенов, а также два атакующих футболиста – Самедов и, наконец-то, Черышев.

«Зенит» – базовый клуб сборной

Наибольшее представительство в команде у игроков «Зенита» – сразу семь человек. Следом идет «Спартак» (6), по три – из ЦСКА и «Локомотива», два из «Рубина» и «Ахмата». У «Краснодара» на этот раз не больше, чем у «Динамо» – лишь один футболист, и это Смолов. Легионеров в этой компании трое – Нойштедтер, Габулов и Черышев.

Черышев!

Дождались. В форме сборной России мы видели Черышева последний раз еще аж за полгода до уже такого далекого Евро-2016. Травмы никак не дают ему покоя, но в нынешнем сезоне наконец-то получается играть в футбол за «Вильярреал». Не слишком круто, как это было раньше (3+3 по «гол плюс пас»), но хотя бы более-менее регулярно. «Он точно помог бы вашей сборной на ЧМ-2018», – считает Гаиска Мендьета. Одна из интриг на товарищеские матчи, безусловно, нашлась.

Мамаев? Шатов? Дзюба? Денисов?

Никого из них в списке нет, и на это свои причины. От Мамаева и Шатова ждут всплеска весной, Денисова Черчесов игнорирует и, похоже, лишь чудо позволит сыграть капитану «Локомотива» на ЧМ-2018. Перед Дзюбой двери, видимо, еще пока не закрыты, но попасть в сборную он сможет лишь в случае очень крутого весеннего отрезка. Сейчас же в команде есть свой фактурный нападающий – Заболотный хоть и отличился лишь одним результативным пасом за пять матчей в «Зените» (У Дзюбы 1+2 за пару игр в Туле), но вызывается он стабильно.

Акинфеев – самый опытный, двое – еще не играли за сборную

102 матча на счету у Акинфеева, 79 – у Жиркова, 56 – у Глушакова, это тройка самых опытных. Два футболиста из нового списка еще пока не играли за сборную России – это Селихов и Швец.

Полный список

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»).

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Антон Миранчук, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Когда и где готовимся

18 марта, в воскресенье, будет сбор в Новогорске.

С кем сыграем

23 марта в Москве с Бразилией, начало матча – в 19:00.

27 марта в Санкт-Петербурге с Францией, начало матча – в 18:50.