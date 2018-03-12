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    Новый состав сборной России. Главные выводы из списка


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    Голосов: 9
    12.03.2018 16:15
    Появился Черышев, опять нет Дзюбы, «Зенит» – базовый клуб.

    Четыре изменения

    К матчам против Аргентины и Испании Станислав Черчесов вызвал 27 игроков. Сейчас 28, за счет четвертого голкипера – к трио Акинфеев-Габулов-Лунев добавился спартаковец Селихов.

    Если этот факт не брать в расчет, то в заявке всего четыре изменения. Черчесов не позвал Васина, Марио Фернандеса и Джикию из-за травм, не приглашен и Полоз, вероятно, из-за недостатка игровой практики. Вместо них в сборную России поедут два защитника – Гранат и Семенов, а также два атакующих футболиста – Самедов и, наконец-то, Черышев.

    «Зенит» – базовый клуб сборной

    Наибольшее представительство в команде у игроков «Зенита» – сразу семь человек. Следом идет «Спартак» (6), по три – из ЦСКА и «Локомотива», два из «Рубина» и «Ахмата». У «Краснодара» на этот раз не больше, чем у «Динамо» – лишь один футболист, и это Смолов. Легионеров в этой компании трое – Нойштедтер, Габулов и Черышев.

    Черышев!

    Дождались. В форме сборной России мы видели Черышева последний раз еще аж за полгода до уже такого далекого Евро-2016. Травмы никак не дают ему покоя, но в нынешнем сезоне наконец-то получается играть в футбол за «Вильярреал». Не слишком круто, как это было раньше (3+3 по «гол плюс пас»), но хотя бы более-менее регулярно. «Он точно помог бы вашей сборной на ЧМ-2018», – считает Гаиска Мендьета. Одна из интриг на товарищеские матчи, безусловно, нашлась.

    Мамаев? Шатов? Дзюба? Денисов?

    Никого из них в списке нет, и на это свои причины. От Мамаева и Шатова ждут всплеска весной, Денисова Черчесов игнорирует и, похоже, лишь чудо позволит сыграть капитану «Локомотива» на ЧМ-2018. Перед Дзюбой двери, видимо, еще пока не закрыты, но попасть в сборную он сможет лишь в случае очень крутого весеннего отрезка. Сейчас же в команде есть свой фактурный нападающий – Заболотный хоть и отличился лишь одним результативным пасом за пять матчей в «Зените» (У Дзюбы 1+2 за пару игр в Туле), но вызывается он стабильно.

    Акинфеев – самый опытный, двое – еще не играли за сборную

    102 матча на счету у Акинфеева, 79 – у Жиркова, 56 – у Глушакова, это тройка самых опытных. Два футболиста из нового списка еще пока не играли за сборную России – это Селихов и Швец.

    Полный список

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»).

    Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»).

    Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Антон Миранчук, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»), Антон Швец («Ахмат»).

    Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Когда и где готовимся

    18 марта, в воскресенье, будет сбор в Новогорске.

    С кем сыграем

    23 марта в Москве с Бразилией, начало матча – в 19:00.

    27 марта в Санкт-Петербурге с Францией, начало матча – в 18:50.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Твиттер «Спартака»
    Рейтинг: 2 Голосов: 9
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 14 марта 2018, 20:53

      Сколько Заболотный забил за 22 тура?

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 14 марта 2018, 15:43

      Средняя линия впечатляет...все остальные позиции, кроме вратарской - беда ...

      0
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 13 марта 2018, 22:32

      Обосрутся как обычно! Опорника нет, Миранчуки на лавке будут сидеть, а играть Ерохин!

      0
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      Рейтинг: +23

      alex1063 13 марта 2018, 21:42

      Мое мнение - это слабейшая сборная за последнии 16 лет (((да и тренер мне тоже не нравиться (Нет достижений на клубном уровне в качестве тренера и его в сборную)

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа > alex1063 14 марта 2018, 15:44

      (Нет достижений на клубном уровне в качестве тренера ... чемпион Польши с Легией

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 марта 2018, 21:20

      игнорировать лучшего на сегодняшний день опорника- это креативно. Ничего не скажешь.

      1
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      Рейтинг: -90

      Raider26 13 марта 2018, 19:37

      Соневаюсь, что мы из группы выскочим, ой сомневаюсь... С таким тренеришкой.

      0
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      Рейтинг: +452

      denzillo > Raider26 13 марта 2018, 20:33

      Да не...Саламыч думаю лучшее что сейчас есть-лентяев-миллионеров пороть надо, что бы не дурковали и играли на 150 %, а это может только харизматичный тренер и строгий! А по группе согласен-вряд ли выйдем, состав неокрепший ещё...может после чемпа обороты наберут...

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 марта 2018, 13:13

      на фото почти все кого надо гнать поганой метлой из сборной не хватает Смольникова и Комбарова

      3
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > giluxa1963 13 марта 2018, 13:23

      Только Зобнина оставь, мил человек, а в остальном полностью согласен.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > giluxa1963 13 марта 2018, 14:57

      ну а честно кому играть то еще? знаю что у нас нет сборной но играть то реально больше некому !

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 13 марта 2018, 07:59

      с такой базой в трубу

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 13 марта 2018, 07:41

      Раз зеня базовый тогда пипец

      1
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 13 марта 2018, 07:02

      дзюбы нет это правильно

      -3
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