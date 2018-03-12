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«Локомотив» сыграет с «Уралом» при температуре -12

12 марта 2018, 11:05
28

В понедельник, 12 марта, в Екатеринбурге пройдет заключительный матч 22-го тура РФПЛ, в котором встретятся «Урал» и «Локомотив». Игра состоится при температуре -12 градусов. Хозяева поля пообещали угостить зрителей бесплатной солдатской кашей и горячим чаем.

«Сегодня в Екатеринбурге морозная погода. Днем, по прогнозам синоптиков, ожидается 7 градусов мороза, а к вечеру столбик термометра опустится до -12. Призываем болельщиков одеваться как можно теплее перед походом на стадион. А согреться во время матча вам поможет полевая кухня – бесплатная солдатская каша и горячий чай», – сообщает пресс-служба «Урала».

Напомним, что игра 22-го тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Локомотив» начнется в 17:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив
Комментарии (28)
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zra78
1520842435
Привычные уже
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Vratarь
1520842588
Может я чего пропустил? У них же современный манеж есть. Или его разобрали к ЧМ?
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AlfavitЪ
1520842757
А кто ожидал +12?
Ответить
ДяДь ПашА
1520843424
Тяжелый матч будет.Но думаю Паровозы победят 2-0.
Ответить
Татарин за ЦСКА
1520843792
Удачи,москвичи
Ответить
insider_retro
1520844537
Игра будет горячей! Локомотиву надо побеждать, но и Урал не прочь набрать очки дома!:))
Ответить
Obojaemiy
1520846456
Вперед Урал! Победа будет за тобой!
Ответить
anatolich72
1520847924
У меня комбриг говорил"Машина -железо если что, бросайте ,жизнь дороже"Похоже наших игроков бросают как железо, нельзя играть в футбол при -12 опасно это для жизни и здоровья игроков!!!
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XaXatyn
1520856245
Самое главное обойтись без травм ! Удачи ЛОКО !
Ответить
mialkov
1520856614
Ну и какой футбол в таких условиях?
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