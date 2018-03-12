«Локомотив» сыграет с «Уралом» при температуре -12

В понедельник, 12 марта, в Екатеринбурге пройдет заключительный матч 22-го тура РФПЛ, в котором встретятся «Урал» и «Локомотив». Игра состоится при температуре -12 градусов. Хозяева поля пообещали угостить зрителей бесплатной солдатской кашей и горячим чаем.

«Сегодня в Екатеринбурге морозная погода. Днем, по прогнозам синоптиков, ожидается 7 градусов мороза, а к вечеру столбик термометра опустится до -12. Призываем болельщиков одеваться как можно теплее перед походом на стадион. А согреться во время матча вам поможет полевая кухня – бесплатная солдатская каша и горячий чай», – сообщает пресс-служба «Урала».

Напомним, что игра 22-го тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Локомотив» начнется в 17:00 по московскому времени.