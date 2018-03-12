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    «Локомотив» сыграет с «Уралом» при температуре -12

    В понедельник, 12 марта, в Екатеринбурге пройдет заключительный матч 22-го тура РФПЛ, в котором встретятся «Урал» и «Локомотив». Игра состоится при температуре -12 градусов. Хозяева поля пообещали угостить зрителей бесплатной солдатской кашей и горячим чаем.

    «Сегодня в Екатеринбурге морозная погода. Днем, по прогнозам синоптиков, ожидается 7 градусов мороза, а к вечеру столбик термометра опустится до -12. Призываем болельщиков одеваться как можно теплее перед походом на стадион. А согреться во время матча вам поможет полевая кухня – бесплатная солдатская каша и горячий чай», – сообщает пресс-служба «Урала».

    Напомним, что игра 22-го тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Локомотив» начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Урал»

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    12.03.2018 11:05
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +548

      avera 12 марта 2018, 18:23

      мутко и фурсенко на поле.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 марта 2018, 17:02

      Местные бомжи придут обязательно, т.к. бесплатная каша, водочку с собой
      принесут и проход на стадион для них бесплатный должен быть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 12 марта 2018, 16:08

      Опять будут месить поляну и друг друга.
      Может Урал и выстоит, для Спартака услуга.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 15:30

      Главное что бы футболисты показали добротный футбол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2894

      Lokofint 12 марта 2018, 15:15

      Удачи локомотив в морозный вечер!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 12 марта 2018, 15:10

      Ну и какой футбол в таких условиях?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 марта 2018, 15:04

      Самое главное обойтись без травм ! Удачи ЛОКО !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 марта 2018, 14:43

      Игра будет не очём локо выиграет 1:0

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 12 марта 2018, 13:47

      ну что, ТМ и ничья светит?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 12 марта 2018, 13:07

      Это хоккей с мячом без клюшек

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6423

      Увинстон Паркс > victosha 12 марта 2018, 13:44

      клюшки у каждого две

      1
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