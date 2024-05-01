Семак отреагировал на новость о продлении контракта с «Зенитом» до 2030 года

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о договоренности с клубом по поводу заключения нового соглашения.
Сообщалось, что стороны намерены продлить контракт до 2030 года.
– Вчера появилась информация о том, что вы находитесь на финишной прямой в вопросе продления соглашения с клубом. Расскажите, как продвигаются переговоры.
– Вчера у нас был разговор с руководством. Я сказал, что сейчас все наши силы брошены на подготовку к предстоящим матчам – календарь плотный и насыщенный – мы вернемся к этому вопросу в конце сезона.
В том, что касается самой мысли поговорить на этот счет, то, конечно, она приятна. Такое отношение руководства к работе тренерского штаба за эти шесть лет, подведение определенных итогов выступления нашей команды – думаю, именно с этим связано предложение и разговор, который вчера состоялся.
Мы вернемся к нему позже – график достаточно сложный, мы будем готовиться к следующим матчам. Что касается других вопросов, то мы будем решать их по мере важности и их поступления.
- Семак в клубе с 2018 года.
- С ним команда 5 раз взяла РПЛ.
- «Зенит» и сейчас лидирует в таблице, а также претендует на титул в Фонбет Кубке России.