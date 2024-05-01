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    • Семак отреагировал на новость о продлении контракта с «Зенитом» до 2030 года

    Семак отреагировал на новость о продлении контракта с «Зенитом» до 2030 года

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о договоренности с клубом по поводу заключения нового соглашения.

    Сообщалось, что стороны намерены продлить контракт до 2030 года.

    – Вчера появилась информация о том, что вы находитесь на финишной прямой в вопросе продления соглашения с клубом. Расскажите, как продвигаются переговоры.

    – Вчера у нас был разговор с руководством. Я сказал, что сейчас все наши силы брошены на подготовку к предстоящим матчам – календарь плотный и насыщенный – мы вернемся к этому вопросу в конце сезона.

    В том, что касается самой мысли поговорить на этот счет, то, конечно, она приятна. Такое отношение руководства к работе тренерского штаба за эти шесть лет, подведение определенных итогов выступления нашей команды – думаю, именно с этим связано предложение и разговор, который вчера состоялся.

    Мы вернемся к нему позже – график достаточно сложный, мы будем готовиться к следующим матчам. Что касается других вопросов, то мы будем решать их по мере важности и их поступления.

    • Семак в клубе с 2018 года.
    • С ним команда 5 раз взяла РПЛ.
    • «Зенит» и сейчас лидирует в таблице, а также претендует на титул в Фонбет Кубке России.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    01.05.2024 15:00
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    Комментарии (13)
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    Мордаванин
    1714565155
    на самом деле подумал за.ептца . ещё шесть лет авокады пожру
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    ...уефан
    1714566069
    ...а теперь попробуем из этого дерьма вытащить зерно истины. На самом деле - этот контракт является золотым парашютом для Семака. В случае пинка под зад в любое конкретное время этот парашют раскрывается и г-н Семак в качестве компенсации за разрыв контракта получает зарплату за 6 лет. Может это произойти даже по итогам данного сезона, почему они и торопятся... И руки под пальтом!...
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    andrej-lucevich
    1714568003
    удачи Зениту !!!
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    Земля плоская
    1714570507
    Похоже этого урода и вправду продлят (зато какие отступные выплатят, когда выгонят, тут грех не откроить)
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    Алексей З
    1714572814
    Не понимаю , что тут обсуждать. Клуб сделал предложение, ну Семак конечно согласится , а что кто-то иначе поступил бы ?
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    Garrincha58
    1714579933
    все говорят Семак порядочный интеллигентный человек, но если это так то уйди сам будь порядочным и честным до конца
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