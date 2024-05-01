Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Семак объяснил два поражения «Зенита» подряд в РПЛ

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о последних результатах команды в чемпионате России.

    • Петербуржцы 24 апреля проиграли дома «Рубину» (0:2), а 28 апреля – «Динамо» (0:1) на выезде.
    • Из-за двух поражений подряд «Зенит» упустил единоличное лидерство в РПЛ.

    – Если говорить о последних играх и абстрагироваться от результатов, с точки зрения качества игры, качества футбола, можно ли говорить о каком-то спаде?

    – Что касается игры в двух последних матчах, то к обороне нет больших претензий – мы достаточно качественно и надежно играем у своих ворот.

    Остроты в атаке нам не хватает. Последние матчи были достаточно сложны с точки зрения преодоления насыщенной обороны соперника. Мы владели большим преимуществом, контролем мяча, но, к сожалению, в опасные моменты это преимущество не конвертировали.

    Разумеется, это сложно. Любой команде сложно атаковать соперника, который очень низко, глубоко и качественно обороняются. Мы должны искать решения для того, чтобы создавать больше и забивать. Без забитых мячей побед не бывает.

    Новости по теме
    Валуев оценил продление Семака до 2030 года 5
    Буланова прокомментировала продление контракта «Зенита» с Семаком 21
    Широков оценил решение «Зенита» продлить контракт с Семаком до 2030 года 7
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2024 15:49
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1714568567
    ...общие слова в широкие массы...
    Ответить
    BRO_football
    1714569770
    Тоже небось силы бережёт к Кубку России, как и ЦСКА.
    Ответить
    Desma
    1714570636
    Верно гутаришь Серёга. С ***** икарусом бороться сложновато.
    Ответить
    Алексей З
    1714571439
    Плотную оборону преодаливать тяжело, всё верно и что ? А ещё вода мокрая и сахар сладкий. Надо всё же Рубин и Динамо раз.бать, ну не правильно они с Зенитом играли, очень низкая оборона. Ох.енный анализ.
    Ответить
    knikos
    1714571939
    Такие проблемы Зенит преодолевал с помощью ударов из-за пределов штрафной . В команде есть игроки , умеющие бить . Ну и играть в быстрой атаке надо рискованнее , нет сейчас совсем "закидушек" за спины защитников , от слова совсем .
    Ответить
    Garrincha58
    1714579753
    Ему бы шеф поваром быть лапшу стряпать и вешать нам, а не тренером футбольным, почему бы не признать, что часто ошибался с выбором состава тактики на матч мля никогда не признаёт свои ошибки, а это очень плохо и никогда ни к чему положительному не приведёт не стоит руководству смотреть назад и учитывать его пять чемпионств это уже в прошлом нужно двигаться вперёд, а с ним будущего у Зенита нет
    Ответить
    Игорь N5
    1714641456
    Чего катастрофически не хватает, так это быстрых переходов из обороны в атаку, и атак «с наката». Команды уже научились играть против позиционной атаки. В футболе это действительно сложно. Если проанализировать голы, которые забиваются в Европе, то большинство голов - это результат быстрых атак «с ходу», когда можно использовать пустые пространства, пока все 11 игроков не успели вернуться в оборону. Для такого стиля не нужно показывать 70% владения мячом. 40% достаточно. Но тут важна скорость и слаженность действий. А вот скорости Зениту и не хватает. Некому бежать вперед. Клаудиньо, Вендел и прочие довольно тихоходны если речь про «схватить мяч и пробежать с ним метров 80». Поэтому все атаки превращаются в унылую позиционку (осаду крепости
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+