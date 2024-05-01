Семак объяснил два поражения «Зенита» подряд в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о последних результатах команды в чемпионате России.

Петербуржцы 24 апреля проиграли дома «Рубину» (0:2), а 28 апреля – «Динамо» (0:1) на выезде.

Из-за двух поражений подряд «Зенит» упустил единоличное лидерство в РПЛ.

– Если говорить о последних играх и абстрагироваться от результатов, с точки зрения качества игры, качества футбола, можно ли говорить о каком-то спаде?

– Что касается игры в двух последних матчах, то к обороне нет больших претензий – мы достаточно качественно и надежно играем у своих ворот.

Остроты в атаке нам не хватает. Последние матчи были достаточно сложны с точки зрения преодоления насыщенной обороны соперника. Мы владели большим преимуществом, контролем мяча, но, к сожалению, в опасные моменты это преимущество не конвертировали.

Разумеется, это сложно. Любой команде сложно атаковать соперника, который очень низко, глубоко и качественно обороняются. Мы должны искать решения для того, чтобы создавать больше и забивать. Без забитых мячей побед не бывает.