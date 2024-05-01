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    Мостовой описал игру Соболева за «Спартак»

    Александр Мостовой констатировал регресс нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    «Когда лучшие игроки команды выступают ниже своего уровня, всегда есть вопросы к тренеру. Думаю, у Соболева и Абаскаля сложились не самые лучшие отношения, поэтому Саша чуть сбавил.

    В этом сезоне Соболев играет с потухшими глазами. А он должен быть всегда заряжен на борьбу, так как действует на острие атаки. Ну в этом есть вина Абаскаля», – сказал Мостовой.

    • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
    • В этом сезоне форвард забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.
    • Клуб уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера 14 апреля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.05.2024 15:30
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    Комментарии (9)
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    slavа0508
    1714566957
    Ну не знаю . у меня на работе за 5 лет сменилось 4 начальника . работу выполняю как то одинаково ...
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    andr45
    1714567105
    ТАРПИЩЕВ «ПРЕТЕНЗИИ К АБАСКАЛЮ (ЭМЕРИ, КАРРЕРЕ, ТЕДЕСКО, ВАНОЛИ) ЕСТЬ И БУДУТ ВСЕГДА»))))))))
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    oyabun
    1714571190
    Что то Соболев и при Слишковиче сейчас на поле не блистает. Тут не в тренерах дело, он сам снизил к себе требования.
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    Taps
    1714572013
    Он сейчас больше о своём члене думает.
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    Земля плоская
    1714572030
    Поздравляю всех с праздником - Мир, Труд, Май!!!
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    VasyaM63
    1714572559
    он некогда небыл сильным футболистом --его уровень первая лига
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