Мостовой описал игру Соболева за «Спартак»

Александр Мостовой констатировал регресс нападающего «Спартака» Александра Соболева.
«Когда лучшие игроки команды выступают ниже своего уровня, всегда есть вопросы к тренеру. Думаю, у Соболева и Абаскаля сложились не самые лучшие отношения, поэтому Саша чуть сбавил.
В этом сезоне Соболев играет с потухшими глазами. А он должен быть всегда заряжен на борьбу, так как действует на острие атаки. Ну в этом есть вина Абаскаля», – сказал Мостовой.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- В этом сезоне форвард забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.
- Клуб уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера 14 апреля.