Аленичев прокомментировал работу Абаскаля в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что клуб должен был дать возможность Гильермо Абаскалю доработать до конца сезона. Испанский специалист был уволен с поста главного тренера красно-белых 14 апреля.

«Далеко не секрет, что после двух-трех туров после возобновления сезона пошли разговоры, что нужно убирать Гильермо Абаскаля до окончания чемпионата. Но руководство не шло на такой шаг, терпели, терпели, после матча с «Сочи» убрали.

Я, кстати, был в Сочи на той игре, так как у игроков моей академии были там сборы. Посмотрев такую неинтересную и безвольную игру от «Спартака», я уже тогда понял, что для Абаскаля этот матч будет последним, несмотря на его день рождения.

Я оказался прав. Но в чем был смысл его не убирать раньше? Не знаю, у всех свое мнение. Я считаю, что уже можно было бы дать доработать до конца сезона, как бы банально и нелогично ни звучало.

Не хотелось бы много говорить о коллегах, но что он дал? Я уже неоднократно говорил, что «Спартак» играл крайне нестабильно. Меня поразило, что «Спартак» во второй раз подряд провалил весенний отрезок при Абаскале. Команда позднее остальных вышла из отпуска, думали, что что-то изменится, но этого не случилось, меня это удивило, никаких выводов сделано не было.

Абаскаль постоянно тасовал состав, результаты были не совсем хорошие, но, конечно, был и позитив при Абаскале, особенно тогда, когда он пришел.

Команда играла, это нужно признать, но потом пошли конфликты с Георгием Джикией, Александром Соболевым, может, это сказалось на внутренний атмосфере в команде. Последние игры при Абаскале «Спартак» проводил без какого-то желания, просто неинтересно было смотреть», – сказал Аленичев.

Абаскаль был главным тренером «Спартака» с июня 2022 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла бронзовые медали.

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал босниец Владимир Слишкович.