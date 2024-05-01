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    Аленичев прокомментировал работу Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что клуб должен был дать возможность Гильермо Абаскалю доработать до конца сезона. Испанский специалист был уволен с поста главного тренера красно-белых 14 апреля.

    «Далеко не секрет, что после двух-трех туров после возобновления сезона пошли разговоры, что нужно убирать Гильермо Абаскаля до окончания чемпионата. Но руководство не шло на такой шаг, терпели, терпели, после матча с «Сочи» убрали.

    Я, кстати, был в Сочи на той игре, так как у игроков моей академии были там сборы. Посмотрев такую неинтересную и безвольную игру от «Спартака», я уже тогда понял, что для Абаскаля этот матч будет последним, несмотря на его день рождения.

    Я оказался прав. Но в чем был смысл его не убирать раньше? Не знаю, у всех свое мнение. Я считаю, что уже можно было бы дать доработать до конца сезона, как бы банально и нелогично ни звучало.

    Не хотелось бы много говорить о коллегах, но что он дал? Я уже неоднократно говорил, что «Спартак» играл крайне нестабильно. Меня поразило, что «Спартак» во второй раз подряд провалил весенний отрезок при Абаскале. Команда позднее остальных вышла из отпуска, думали, что что-то изменится, но этого не случилось, меня это удивило, никаких выводов сделано не было.

    Абаскаль постоянно тасовал состав, результаты были не совсем хорошие, но, конечно, был и позитив при Абаскале, особенно тогда, когда он пришел.

    Команда играла, это нужно признать, но потом пошли конфликты с Георгием Джикией, Александром Соболевым, может, это сказалось на внутренний атмосфере в команде. Последние игры при Абаскале «Спартак» проводил без какого-то желания, просто неинтересно было смотреть», – сказал Аленичев.

    Абаскаль был главным тренером «Спартака» с июня 2022 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла бронзовые медали.

    Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал босниец Владимир Слишкович.

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    Источник: ТАСС

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    01.05.2024 12:55
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    Комментарии (9)
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    ...уефан
    1714557656
    ...его не должно было быть в Спартаке изначально...
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    andr45
    1714559364
    Если тренера судят по результатам то под руководством Аленичева Спартак занял ПЯТОЕ место) Под руководством Абаскаля Спартак занял ТРЕТЬЕ место)
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    шахта Заполярная
    1714563006
    Что то много Аленичева стало в связи со Спартаком
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    FCSpartakM
    1714566991
    Я думал, он скажет, что Абаскаль оставил багаж Слишковичу
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    Desma
    1714567108
    Дима, даже ёжику понятно. что ОПГ "Ромашка" не умерла и продолжает жить. Система не меняется, рулевые поменялись. Был Глушаков с компанией, выжили макаронника, Гриня с Дельфином дали пинка Абаскалю.......
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    Алексей З
    1714571024
    Не понял логики Аленичева. "Надо было дать доработать...", дальше пошли оценки игры команды, это плохо , то плохо,конфикты с игроками , смотреть не интересно. Так бддь, почему надо было дать доработать ???? Дурдом.
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