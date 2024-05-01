Игнатов объяснил, почему нужно болеть за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос о поддержке болельщиков.
– Почему стоит болеть за «Спартак»?
– За «Спартак стоит болеть, потому что это всегда интересно. У нас очень большая история, которая писалась великими людьми.
Для нас честь находиться в «Спартаке», и мы тоже стараемся писать историю. Будем стараться лучше.
- Спартаковцы идут на 4-м месте в РПЛ с 42 очками в 26 турах.
- Отставание от дуэта лидеров – 8 баллов.
- Сегодня «Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.