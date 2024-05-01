Игнатов объяснил, почему нужно болеть за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос о поддержке болельщиков.

– Почему стоит болеть за «Спартак»?

– За «Спартак стоит болеть, потому что это всегда интересно. У нас очень большая история, которая писалась великими людьми.

Для нас честь находиться в «Спартаке», и мы тоже стараемся писать историю. Будем стараться лучше.