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    Игнатов объяснил, почему нужно болеть за «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос о поддержке болельщиков.

    – Почему стоит болеть за «Спартак»?

    – За «Спартак стоит болеть, потому что это всегда интересно. У нас очень большая история, которая писалась великими людьми.

    Для нас честь находиться в «Спартаке», и мы тоже стараемся писать историю. Будем стараться лучше.

    • Спартаковцы идут на 4-м месте в РПЛ с 42 очками в 26 турах.
    • Отставание от дуэта лидеров – 8 баллов.
    • Сегодня «Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: Sport24

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    01.05.2024 13:48
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    Комментарии (15)
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    andr45
    1714561455
    Да, в некоторых кругах обЧества модно переживать за предателей, коим я является и Мишаня тоже)
    Ответить
    ...уефан
    1714561468
    ...Миша, я уже был спартачом, когда твоего отца ещё на свете не было. А ты мне - "болейте за Спартак!". Я посмотрю на тебя сегодня, если доживу во вменяемом состоянии до начала игры)...
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    Земля плоская
    1714563067
    У мазутного проекта действительно большие деньги, а где большие деньги, то там начинаются всякие истории... Удачи Балтике, Зенит Чемпион, и да, чуть не забыл поздравить всех с праздником: МИР-ТРУД-МАЙ!!!
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    Mirak92
    1714564036
    Теперь посоветуй что есть надо и кого е...ть .
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    Axe111
    1714564248
    )
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1714566620
    За антинародных не болеют а смотрят, чтобы поржать. Гыгыгы
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    Алексей З
    1714569854
    Всё верно Михаил. Чемпионская славная история Спартака началась ещё с 1937 года. Многим местным дебилам это не известно, зато они готовятся отпраздновать 100 летия клубу-фантому. О его существование в футболе можно узнать по 2-м датам за 80 лет. 1945 -Кубок подарок блокадникам и 1984 чемпионы ( этакий советский Лестер ). Новая история началась с 2007 , когда власть в стране окончательно захватили питерцы и Газпром мтал владельцем Зенита. Мудаки , вам 20 лет !!! Тоже юбилей.
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