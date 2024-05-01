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    • Аленичев назвал условие, которое повысит шансы «Спартака» на чемпионство

    Аленичев назвал условие, которое повысит шансы «Спартака» на чемпионство

    Бывший футболист «Спартака», экс-главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев сказал, что у московской команды появтся большие шансы на завоевание золотых медалей в случае ухода бразильских игроков из «Зенита».

    «Если зенитовские бразильцы летом уйдут в отпуск и не вернутся, у «Спартака» будут большие шансы на чемпионство.

    Хотя все мы «Спартак» знаем: перед сезоном говорим, что в этот раз он точно будет претендовать на титул, проходит не три-четыре тура, когда «Спартак» проводит их хорошо, а 10-15 туров, разговоры меняются – теперь будет бороться только за тройку.

    Конечно, хотелось бы, чтобы такие мысли в первую очередь вылетели из головы у футболистов. Перед сезоном надо меньше говорить, что мы будем бороться за первое место, и больше работать.

    В прошлом году «Спартак» провалил весну. В этом позже всех вышел из отпуска – сделали какие-то изменения и подумали, что эту весну должны провести на хорошем и стабильном уровне. И что в итоге? Нужно меньше говорить и больше работать», – сказал Аленичев.

    • «Зениту» принадлежит 11 бразильских игроков, из которых двое отданы в аренду, а еще двое имеют российское гражданство.
    • Аленичев возглавлял «Спартак» с 10 июня 2015-го по 5 августа 2016 года.
    • Московская команда стала чемпионом России в сезоне-2016/17.

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    Источник: РИА Новости

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    01.05.2024 12:12
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    Комментарии (7)
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    Отправить
    SLADE2019
    1714555174
    Как я понял, условие от Аленичева - меньше говорить и больше работать? Какая глубина и широта мысли!
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    Мордаванин
    1714555445
    Всех обосрал и С раной побежал в Сарай
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    Литейный 4 (returned)
    1714555864
    Свято место пусто не бывает. На замену придут другие, более мастеровитые. И будет Зенит драть хряков как свой фарм клуб. Гыгыгы
    Ответить
    Desma
    1714556742
    Ну, Алень и брякнул. Неужто опять забухал!? Алень просто забыл. что окромя Зенита есть ещё Динамо, Краснодар...., которые могут начистить пятачок на раз-два.
    Ответить
    slavа0508
    1714558221
    Дима то с тобой . что с головушкой то случилось ???Кто ж от таких контрактов бежит то . только если пригласят в хороший клуб . а их то приглашений особо и нет ...
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    ...уефан
    1714558227
    ...он должен был, что-то сказать! Вот и сказал. А что - не столь важно...
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