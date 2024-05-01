Аленичев назвал условие, которое повысит шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший футболист «Спартака», экс-главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев сказал, что у московской команды появтся большие шансы на завоевание золотых медалей в случае ухода бразильских игроков из «Зенита».

«Если зенитовские бразильцы летом уйдут в отпуск и не вернутся, у «Спартака» будут большие шансы на чемпионство.

Хотя все мы «Спартак» знаем: перед сезоном говорим, что в этот раз он точно будет претендовать на титул, проходит не три-четыре тура, когда «Спартак» проводит их хорошо, а 10-15 туров, разговоры меняются – теперь будет бороться только за тройку.

Конечно, хотелось бы, чтобы такие мысли в первую очередь вылетели из головы у футболистов. Перед сезоном надо меньше говорить, что мы будем бороться за первое место, и больше работать.

В прошлом году «Спартак» провалил весну. В этом позже всех вышел из отпуска – сделали какие-то изменения и подумали, что эту весну должны провести на хорошем и стабильном уровне. И что в итоге? Нужно меньше говорить и больше работать», – сказал Аленичев.