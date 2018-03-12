ЦСКА: «Акинфеев почти научился водить автобус»

Футболисты ЦСКА благополучно вернулись в Москву из Грозного, где проходил матч 22-го тура РФПЛ против «Ахмата» (3:0). Рейс москвичей был задержан из-за плановых антитеррорестических учений.

«Всем, кто переживал за нас в связи с задержкой вылета, сообщаем: полчаса назад команда успешно приземлилась в Москве.

А время, проведенное у входа в аэропорт в Грозном, мы потратили с пользой! Например, Акинфеев почти научился водить автобус», – сообщает пресс-служба армейцев.