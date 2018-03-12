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    ЦСКА: «Акинфеев почти научился водить автобус»

    Футболисты ЦСКА благополучно вернулись в Москву из Грозного, где проходил матч 22-го тура РФПЛ против «Ахмата» (3:0). Рейс москвичей был задержан из-за плановых антитеррорестических учений.

    «Всем, кто переживал за нас в связи с задержкой вылета, сообщаем: полчаса назад команда успешно приземлилась в Москве.

    А время, проведенное у входа в аэропорт в Грозном, мы потратили с пользой! Например, Акинфеев почти научился водить автобус», – сообщает пресс-служба армейцев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.03.2018 10:06
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 12 марта 2018, 21:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучший "водитель автобуса" - Курбан Бердыев!

      -4
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 12 марта 2018, 16:49

      Юмор на высоте! )

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 11:04

      а вот как Амкар и Ска автобус водят Акинфееву остается только завидовать))

      12
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      Рейтинг: +1580

      srg38 12 марта 2018, 10:54

      тут раньше ник был у чувака Водитель автобуса, и он чмошил Спартак... теперь мы знаем кто это был

      7
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > srg38 12 марта 2018, 12:09

      ахах капец, я уж и забыл про него)) или может он на соккере был?

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Diesel133 12 марта 2018, 21:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Он соккере был. Сейчас даже не знаю где, может ник сменил.

      -4
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 12 марта 2018, 10:42

      ЦСКА=АВТОБУС...Молодец Игорёк !!!!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 марта 2018, 10:21

      Да он еще при Слуцком научился автобус водить. Благо, сейчас наши автобус редко выстраивают.

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > bset 12 марта 2018, 10:24

      Точно!!!

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 10:10

      Это хорошо,что всё с юмором.
      Акинфеев научился автобус водить,главное,что бы тренер не научился автобус на поле водить)))

      9
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      Рейтинг: +380

      Гуус > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 10:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а разве тренер не водит автобус на поле, как по мне цска это автобус 1 гол забьют и в оборону, просто с ахматом это было исключение

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Гуус 12 марта 2018, 10:23

      Ты совсем даже не прав!!!

      3
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Гуус 12 марта 2018, 10:24

      Просто ахмат слил игру и дал покататься на своём автобусе..
      А вовремя не вылетели, потому что шашлык и вино рекой....

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Гуус 12 марта 2018, 10:32

      Раньше у ЦСКА после одного гола был автобус. Сейчас просто надежно в обороне играют. Но при этом не закрываются на своей половине поля.

      4
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > bset 12 марта 2018, 10:35

      Раньше и ты рассуждал по другому... говорил что автобус лучшая тактика.

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Dimon 007 12 марта 2018, 11:34

      мамка с папкой твоим до сих пор рассуждают,как такое чучело как ты появилось на свет!!!

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      Рейтинг: +24996

      bset > Dimon 007 12 марта 2018, 12:37

      Ну конечно) Это не может быть лучшей тактикой просто потому, что зрелищность матча убивает. Да и она эффективна 50 на 50. У ворот стоять всей командой - значит увеличивать шанс на пропущенный гол. И шальной издалека может прилететь, и кто-то высоко выпрыгнет.

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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > bset 12 марта 2018, 13:06

      Когда ЦСКА играл зрелищно:)?

      -1
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