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    Главные новости дня. «Спартак» вырвал победу над «СКА-Хабаровском», ЦСКА разгромил «Ахмат»

    «Спартак» вырвал победу над «СКА-Хабаровском» и вышел на второе место.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 21:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 12 марта 2018, 06:12

      Красно-синий самый сильный!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 марта 2018, 04:54

      Автобус и валидол...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 марта 2018, 04:23

      Спартачи с конями реально бьются за лидерство, а Зеня потеряла коллективную игру и вероятно это продолжится до стабилизации в составе и тренерском штабе команды.

      1
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      ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > altair2004 12 марта 2018, 09:36

      на 100% согласен, только надо еще добавит, что судья ничего не увидел абсолютно таком же моменте у спартаковских ворот. в течении одной минуты два одинаковых момента судья рассудил противоположно..........

      0
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      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > neim 12 марта 2018, 09:51

      altair2004

      Да, вы вроде умные взрослые мужики, а разнылись из-за штрафного как девочки...
      во первых Фернандес мог и не забить (тогда бы вы этого эпизода не заметили) во вторых, затей бы Промес пенальти, вы бы кричали что пенальти левый.., да и забей он его пошла другая игра... так же вы забыли как Самедов в пустые вороте не попал, и кучу других моментов.., спартак при удачных стечениях и если бы залетело всё, как у ЦСКА например, выиграл бы достойнее...
      Так что не нойте. Девочки

      -1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 12 марта 2018, 02:34

      спартак - красавчик!!!

      -1
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 12 марта 2018, 01:08

      Так откровенно тащить спартачей - это вызывает только отвращение! Ставить штрафной которого даже рядом не было, верх цинизма. На фига все эти липовые чемпионы??? , которые с треском вылетают из Лиги Европы И Лиги Чемпионов?

      -1
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      Рейтинг: +3

      fuchab 12 марта 2018, 01:07

      Заработок на футбольных ставкаx -> pro100stavki.ru

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