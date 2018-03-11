Главные новости дня. «Спартак» вырвал победу над «СКА-Хабаровском», ЦСКА разгромил «Ахмат»

«Спартак» вырвал победу над «СКА-Хабаровском» и вышел на второе место.

ЦСКА разгромил «Ахмат».

«Ростов» дома сыграл вничью с «Зенитом»; Маммана, Кузяев и Лунев травмировались.

«Чемпионат»: Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России.

Игроки «Фиорентины» вышли на матч с баннером «Чао, Давиде».

Роналду обошел Месси по голам в нынешнем сезоне.

Суарес забил всем командам чемпионата Испании, против которых играл.

Аллегри готов сменить Венгера в «Арсенале».

«Спартак» нанес по воротам «СКА-Хабаровска» 39 ударов, Довбня отбил 11.