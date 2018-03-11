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    Роналду обошел Месси по голам в нынешнем сезоне

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (1:2).

    Для 33-летнего португальца этот забитый мяч стал уже 33-м в нынешнем сезоне во всех турнирах.

    Таким образом, Роналду обошел по голам форварда «Барселоны» Лионеля Месси. На счету аргентинца 32 мяча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 08:27
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 марта 2018, 18:57

      Не знаю, кому там что Роналду заткнул, но первую половину сезона он провалил, и то, что он включился резко в последних матчах никак не отменяет того, что было до этого. Особенно показательно, что свой очередной ЗМ он получил именно на фоне игрового спада.
      Я никогда не говорил, что Роналду плохой игрок, я не хейтер. Я говорил, что он не тянет на ЗМ. Хейтеры считают его дном, а я - просто не лучшим игроком мира. Разница колоссальная, поэтому мне он ничего и не доказал.
      У Месси на 6 голов больше в Примере и ещё +8 голевых пасов. Пока что он догнал лишь частично, по общей совокупности. За это наград не дают. Это разные турниры, нечего всё в кучу лепить.
      Золотую бутсу он всё равно не возьмёт.

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 12 марта 2018, 11:17

      Бывает и у него "невезуха",но он продолжает стабильно забивать.

      1
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      Рейтинг: +12386

      DeStar 11 марта 2018, 19:05

      эхх. что же без него будет реал делать, не фан роналду я, и его игра мне не особо нравится уже года 2 точно, в плане красоты или чего-то такого.. но забивает же блин каждый год кучу голов, и без него реал бы боролся за строчку 5-ую какую, а то и еще ниже. И ладно бы в испании, так ведь и в лч забивает постоянно.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 13 марта 2018, 18:58

      что верно, то верно.

      1
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      Рейтинг: +223

      Cupota 11 марта 2018, 12:16

      Можно подумать, кроме престарелой Кристины и многодетного Гнома больше в Европе никто не забивает. Салах с Кейном ничем не хуже, играя в АПЛ, где значительно жестче, чем в Примере.

      0
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      Рейтинг: +275

      cevin cigan > Cupota 11 марта 2018, 13:31

      Да но Рон ещё и лучший в главном клубном турнире Лиги Чемпионов!

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 11 марта 2018, 11:56

      как всегда в переди

      1
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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 11 марта 2018, 11:36

      Чем больше гонят на Рона,тем больше он затыкает рты хейтерам!

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      Рейтинг: +351

      simoron81 11 марта 2018, 09:39

      Интересно борьба за бутсу золотую продолжвется

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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 11 марта 2018, 09:28

      Отлично!

      1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 11 марта 2018, 09:17

      Все те кто желчью на Рона брызгали в начале сезона, сейчас сидят в рот воды набравши!!!

      2
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      Рейтинг: +1055

      3ton > I_R_O_N_M_A_N 11 марта 2018, 11:39

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      Я тоже бы забивал, когда чемпионат давно проигран ))



      Процент полезности голов, как всегда на высоте у Роналду в чемпионате )
      Он бы лучше в начале чемпионата забил меньше голов , но дал команде набрать очки , чес забивал сейчас , когда они уже не надо ))

      -4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > 3ton 11 марта 2018, 11:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хахаххаа ! в точку !

      -6
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      Рейтинг: +883

      talgatnurzhanov2006 11 марта 2018, 09:10

      Грызитесь!!!

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > talgatnurzhanov2006 11 марта 2018, 11:59

      что ж он в эль классико то не забил? ))))))

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      Рейтинг: +17

      Bek9993 > dinar7777dinar 11 марта 2018, 14:40

      А твой Месси забил гол Реалу в элклассике не считая пенальти.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Bek9993 11 марта 2018, 14:45

      да месси в каждом эль классико забивает ! плюс голевой пас ! а что сделал кристинка? только плакал весь матч как и в предыдущем эль классико в мае когда месси сделал дубль в ворота наваса ! что сделал кристинка в том эль классико? или его голы с метровых оффсайдов в лч атлетико мадриду и баварии в прошедшем розыгрыше лч? нырок пеналду что еще может кристина ! месси разноплановый игрок он может и забивать и отдавать шикарные пасы и этим он лучше вашей девочки !

      0
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 > dinar7777dinar 11 марта 2018, 16:14

      тема не в играх лч,а в пример лиге.А про лч ты вообще молчи,как судья считал голы,они в его счету.Пуст гном тоже забьёт хоть с офсайда и пусть убедить судей,слабоо?

      1
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      Рейтинг: +567

      LAY394 > dinar7777dinar 11 марта 2018, 16:41

      ваша девочка лигу чемпионов два раза подряд не выиграет никогда

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > LAY394 11 марта 2018, 17:24

      пукайте дальше среаловцы ! Но все то знают что победные голы кристинки были с метровых оффсайдов да что там метровых с трехметровых оффсайдов ! и мы видели провокатора рамоса который как жалкая баба валялся а удалили не за что куадрадо ! помолчали бы лучше !

      -2
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      Рейтинг: +617

      nelez > LAY394 12 марта 2018, 11:06

      А Рон на 3-ю идет

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