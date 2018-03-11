Роналду обошел Месси по голам в нынешнем сезоне

Не знаю, кому там что Роналду заткнул, но первую половину сезона он провалил, и то, что он включился резко в последних матчах никак не отменяет того, что было до этого. Особенно показательно, что свой очередной ЗМ он получил именно на фоне игрового спада.
Я никогда не говорил, что Роналду плохой игрок, я не хейтер. Я говорил, что он не тянет на ЗМ. Хейтеры считают его дном, а я - просто не лучшим игроком мира. Разница колоссальная, поэтому мне он ничего и не доказал.
У Месси на 6 голов больше в Примере и ещё +8 голевых пасов. Пока что он догнал лишь частично, по общей совокупности. За это наград не дают. Это разные турниры, нечего всё в кучу лепить.
Золотую бутсу он всё равно не возьмёт.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (1:2).
Для 33-летнего португальца этот забитый мяч стал уже 33-м в нынешнем сезоне во всех турнирах.
Таким образом, Роналду обошел по голам форварда «Барселоны» Лионеля Месси. На счету аргентинца 32 мяча.