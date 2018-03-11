Роналду обошел Месси по голам в нынешнем сезоне

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (1:2).

Для 33-летнего португальца этот забитый мяч стал уже 33-м в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Таким образом, Роналду обошел по голам форварда «Барселоны» Лионеля Месси. На счету аргентинца 32 мяча.