РФПЛ. «Спартак» вырвал победу над «СКА-Хабаровском» и вышел на второе место

В матче 22-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «СКА-Хабаровск» – 1:0. Единственный гол забил Фернандо.
В середине первого тайма пенальти не реализовал Квинси Промес.
Московский клуб набрал 41 очко и вышел на второе место.
Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур
Спартак (Москва) – СКА-Хабаровск – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Фернандо, 90.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Зобнин (Самедов, 58), Промес (Промес, 78), Фернандо, Ханни (Мельгарехо, 58), Адриано.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Баляйкин (Махатадзе, 71), Димидко, Тубич, Карпов, Никифоров, Самсонов (Карасев, 46), Макаров, Кабутов, Канунников, Секульски (Маркович, 46).
Предупреждения: Промес, 27; Фернандо, 90+1 – Самсонов, 35.
Источник: Бомбардир.ру