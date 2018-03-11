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    РФПЛ. «Спартак» вырвал победу над «СКА-Хабаровском» и вышел на второе место

    В матче 22-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «СКА-Хабаровск» – 1:0. Единственный гол забил Фернандо.

    В середине первого тайма пенальти не реализовал Квинси Промес.

    Московский клуб набрал 41 очко и вышел на второе место.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Спартак (Москва) – СКА-Хабаровск – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Фернандо, 90.

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Зобнин (Самедов, 58), Промес (Промес, 78), Фернандо, Ханни (Мельгарехо, 58), Адриано.

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Баляйкин (Махатадзе, 71), Димидко, Тубич, Карпов, Никифоров, Самсонов (Карасев, 46), Макаров, Кабутов, Канунников, Секульски (Маркович, 46).

    Предупреждения: Промес, 27; Фернандо, 90+1 – Самсонов, 35.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 20:58
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    Комментарии136
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 12:57

      Фернандо спас Спартак.Гол красив.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 12 марта 2018, 11:13

      На хрена просто, когда можно сложно.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 марта 2018, 10:46

      Гол Фернандо- это фантастика!!!

      4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 12 марта 2018, 10:31

      Как я зол. Настроя не было, как и внятной игры, все свелось к тупорылым навесам. Реализация угловых никакая вообще. Каррера зря заменил Зобнина, надо было менять Промеса, который, похоже, звёздочку поймал. Пара игр на лавке пойдет ему на пользу.

      12
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 09:51

      Прочитал внимательно и нашел очень интересную ве-Промес сам себя заменил!!!Барбардир,а это как???

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 09:58

      это в стиле Бомбардира)) они еще и не такое могут вычудить))

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 12 марта 2018, 10:00

      Да глупости пишут,а потом седи и разгребай их ошибки и понимай как хочешь)))

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 09:36

      знатно Спартак потрепал нам нервы, еще и Промес в который раз не радует а испортить с пенальти умудрился, но хорошо то что хорошо кончается, спасибо Фернандо за очередной гол-шедевр! С победой всех КБ!

      4
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 12 марта 2018, 03:10

      Спартак с победой и вторым местом ! Будем надеется игра все таки наладится до должного уровня .

      4
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 12 марта 2018, 01:46

      Промести поменял Промеса!!! Бомбардир снова тупит! Пора проснуться,, хватит тупить!!!

      -1
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 12 марта 2018, 00:35

      Был валидойный матч...думаю Спартак наиграл на победу в этом матче и по делу, в конце смогли забить как в том сезоне на последних минутах дожать... СКА выполнял свои задачи получить хоть одно очко, но чтоб остаться с пропиской в вышке им нужно побеждать, а не стоять автобусом, если тока не уповать на контр атаки которые принесут свои плоды..но для Спартака не удобный соперник все таки СКА... Довбня молодчик и респект ему... С победой !!!)))

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 12 марта 2018, 00:00

      валидольная игра!!!! ждал гола очень долго)))

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