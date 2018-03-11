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  • РФПЛ. «Спартак» вырвал победу над «СКА-Хабаровском» и вышел на второе место

РФПЛ. «Спартак» вырвал победу над «СКА-Хабаровском» и вышел на второе место

11 марта 2018, 20:58
143

В матче 22-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «СКА-Хабаровск» – 1:0. Единственный гол забил Фернандо.

В середине первого тайма пенальти не реализовал Квинси Промес.

Московский клуб набрал 41 очко и вышел на второе место.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Спартак (Москва) – СКА-Хабаровск – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Фернандо, 90.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Зобнин (Самедов, 58), Промес (Промес, 78), Фернандо, Ханни (Мельгарехо, 58), Адриано.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Баляйкин (Махатадзе, 71), Димидко, Тубич, Карпов, Никифоров, Самсонов (Карасев, 46), Макаров, Кабутов, Канунников, Секульски (Маркович, 46).

Предупреждения: Промес, 27; Фернандо, 90+1 – Самсонов, 35.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак СКА-Хабаровск
Комментарии (143)
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Shogun
1520791196
Перекладина спасла Спартак от позора
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Fancyfall
1520791257
спасибо, парни! сдюжили. зае..., б..., эти автобусы.. и вратари, которые настраиваются только на 2 игры в сезоне, чтобы в столицу перебраться
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Полная Канистра
1520791358
это ж какие нервы надо иметь играть почти весь матч против 10 автобусов Красивый гол и заслуженная победа хоть так
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VVM1964
1520791375
СКА - это какой то заколдованный камень преткновения , спасибо ФЕРНАНДО - удар просто КРАСОТИЩА и спасение для Спартака .
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mialkov
1520791421
Слов нет! Фернандо - красавчик!!!! С победой красно-белые братья!!!
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a_who
1520791445
С победой ! подфартило и дожали !
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МЯСО87
1520791563
Холодно...но приятно! Всех кб с победой
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uBaH_
1520791582
Всех КБ С Победой ;)
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мы_не_рабы
1520792537
Очередная валидольная концовка. Моменты надо забивать, несмотря на автобус, даже не автобус, а целый самосвал. Хорошо, что удача всё-таки повернулась к нам лицом. И спасибо всем тем, кто верил в Спартак до конца! С победой красно-белые гладиаторы!
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Одинокий волк Маквейд
1520839869
Как я зол. Настроя не было, как и внятной игры, все свелось к тупорылым навесам. Реализация угловых никакая вообще. Каррера зря заменил Зобнина, надо было менять Промеса, который, похоже, звёздочку поймал. Пара игр на лавке пойдет ему на пользу.
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