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  • Колосков: «Бойкот Великобритании? Англичане стараются бросить тень на ЧМ-2018»

Колосков: «Бойкот Великобритании? Англичане стараются бросить тень на ЧМ-2018»

11 марта 2018, 08:52
32

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о призыве Великобритании бойкотировать чемпионат мира-2018. Ранее сообщалось, что это решение было принято после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Начиная с 2010 года англичане что-то выдумывают. Они проиграли выборы за проведение ЧМ-2018 – получили всего два голоса и очень обиделись. Сначала они заявляли, что мы все купили и были со всеми в сговоре. Потом выдумывали какие-то новые обвинения каждый месяц. Наконец, у них еще появился один повод – отравление Скрипаля. Это типичная, обыкновенная чушь!

На самом деле у них уже давно созрела идея каким-то образом отобрать у нас ЧМ или отвадить от него как можно больше людей. Англичане здесь, к сожалению, выступали и выступают в авангарде, старясь каким-то образом бросить тень на ЧМ-2018.

На такой призыв должна отреагировать ФИФА, и если англичане не приедут, должны последовать жесткие санкции вплоть до исключения из состава ФИФА и отстранения от ЧМ-2022», – приводит слова Колоскова Национальная служба новостей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Англия
Комментарии (32)
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insider_retro
1520748736
Редкий случай, когда вложенные финансовые и спортивные инвестиции, в совокупности с консерватизмом ФИФА, создали барьер, который будет успешно противостоять всяким нападкам, теням и демаршам со стороны англосаксов и их "шестёрок"!:)
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Dominator777
1520749874
А что тут удивляться, если в настоящее время англосаксы - враги России, только об этом в открытую не говорят, а по факту они как были врагами, так и остались.
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mialkov
1520750445
Все эти разговоры о бойкоте ведут только политики. Футбольная федерация Англии, по крайней мере пока, такого мнения не разделяет.
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Igor Belousov
1520750533
правильно сказал мужик
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Сибирь за Спартак
1520751947
У нас появляется шанс выиграть чемпионат.
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сапёр75
1520753073
Быстрее бы это чемпионат прошёл ,что бы все успокоились )
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kachan63
1520755540
Подумаешь, бритты не приедут! "Баба с воза - кобыле легче"!
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Татарин за ЦСКА
1520756784
Да и пусть бросают тень,нам главное самим не плохо выступить!!!
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OfaZavr
1520758234
все верно сказал, от ФИФА бы им еще санкции за самодеятельность и остальным кто также хочет сделать и поддерживает их.
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Одинокий волк Маквейд
1520760364
Нужно пустить утку, что у нас птичий и свиной грипп, а визы оформляет лично Мутко по-английски. Все забздят и откажутся. На их место пригласим узбеков, казахов и сборную ФНЛ. Есть шанс зацепиться за медали.
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