Колосков: «Бойкот Великобритании? Англичане стараются бросить тень на ЧМ-2018»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о призыве Великобритании бойкотировать чемпионат мира-2018. Ранее сообщалось, что это решение было принято после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Начиная с 2010 года англичане что-то выдумывают. Они проиграли выборы за проведение ЧМ-2018 – получили всего два голоса и очень обиделись. Сначала они заявляли, что мы все купили и были со всеми в сговоре. Потом выдумывали какие-то новые обвинения каждый месяц. Наконец, у них еще появился один повод – отравление Скрипаля. Это типичная, обыкновенная чушь!

На самом деле у них уже давно созрела идея каким-то образом отобрать у нас ЧМ или отвадить от него как можно больше людей. Англичане здесь, к сожалению, выступали и выступают в авангарде, старясь каким-то образом бросить тень на ЧМ-2018.

На такой призыв должна отреагировать ФИФА, и если англичане не приедут, должны последовать жесткие санкции вплоть до исключения из состава ФИФА и отстранения от ЧМ-2022», – приводит слова Колоскова Национальная служба новостей.