Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Колосков: «Бойкот Великобритании? Англичане стараются бросить тень на ЧМ-2018»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о призыве Великобритании бойкотировать чемпионат мира-2018. Ранее сообщалось, что это решение было принято после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

    «Начиная с 2010 года англичане что-то выдумывают. Они проиграли выборы за проведение ЧМ-2018 – получили всего два голоса и очень обиделись. Сначала они заявляли, что мы все купили и были со всеми в сговоре. Потом выдумывали какие-то новые обвинения каждый месяц. Наконец, у них еще появился один повод – отравление Скрипаля. Это типичная, обыкновенная чушь!

    На самом деле у них уже давно созрела идея каким-то образом отобрать у нас ЧМ или отвадить от него как можно больше людей. Англичане здесь, к сожалению, выступали и выступают в авангарде, старясь каким-то образом бросить тень на ЧМ-2018.

    На такой призыв должна отреагировать ФИФА, и если англичане не приедут, должны последовать жесткие санкции вплоть до исключения из состава ФИФА и отстранения от ЧМ-2022», – приводит слова Колоскова Национальная служба новостей.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2018 08:52
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 12 марта 2018, 11:23

      Футбол должен быть вне политики.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 11 марта 2018, 14:49

      Англичане последовательны - такие назло батьке уши отморозят. Да Бог с ними, с полоумными.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 11 марта 2018, 13:08

      Вы никогда не задумывались, за что вас так не любят в мире? - может все же вы сами в этом виноваты. Пичкаете спортсменов допингом, захватываете чужие территории, бомбите мирное население, травите людей полонием, взрываете жилые дома в своей стране, фальсифицируете выборы покупаете ЧМ, ОИ и при этом никто из вас не задумался, что тот человек, кто опустил свою страну ниже дна, идет на четвертый срок нарушая все статьи Конституции. Мне жаль Вас.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov > Ilya_1953 11 марта 2018, 13:26

      К сожалению, нам жаль вас, украинцы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > mialkov 11 марта 2018, 13:48

      К сожалению жаль, что я не живу в Украине, а в Казахстане, но я, в отличии от вас, хотя бы понимаю в каком дерме мы находимся. Ну ничего, еще 6 лет побалтаетесь в этом дерме, может, наконец, поймете. Как сказал однажды ваш премьер:" Денег нет, но вы там держитесь". Да, чуть не забыл, самое главное - как вас любить, уважать, если ваш Секретарь Совета безопасности доставляет 400 кг кокаинчика на личном самолете.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov > Ilya_1953 11 марта 2018, 14:28

      Не будем на спортивном сайте заводить политические дебаты. Каждый остается при своем мнении...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Ilya_1953 11 марта 2018, 14:52

      Мне жаль тебя, ты с 1990 года никого не видел, кроме президента Назарбая.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > serppion 11 марта 2018, 17:41

      Ты знаешь, я то хоть понимаю, что все это вокруг дерьмо и поэтому детей уже давно отправил в нормальную страну. Скоро и сам свалю.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > mialkov 11 марта 2018, 18:26

      Ты чо "смотрящий".

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov > Ilya_1953 11 марта 2018, 18:33

      Это вопрос или утверждение?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > mialkov 11 марта 2018, 18:55

      Ладно, надоел: с вами не интересно полемизировать - сидите на останкинской игле.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Гарриc 11 марта 2018, 12:46

      Правильно, пусть дома по телику смотрят как остальные играют! Тогда, надеюсь и болельщики их не приедут, от них ничего хорошего ждать не приходится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 марта 2018, 12:26

      Нужно пустить утку, что у нас птичий и свиной грипп, а визы оформляет лично Мутко по-английски. Все забздят и откажутся. На их место пригласим узбеков, казахов и сборную ФНЛ. Есть шанс зацепиться за медали.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ > Одинокий волк Маквейд 11 марта 2018, 12:58

      Реально толковая многоходовочка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 марта 2018, 11:50

      все верно сказал, от ФИФА бы им еще санкции за самодеятельность и остальным кто также хочет сделать и поддерживает их.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5499

      SPACE TRUCKIN 11 марта 2018, 11:38

      как говорили 100 лет назад -"англичанка гадит" - ничего не изменилось и жизнь их ничему не учит...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3640

      Gek Dement 11 марта 2018, 11:31

      Не хотят ехать пусть освободят место другой команде. Много команд, которые хотелось бы увидеть не попали. Но! Надо уточнить все же, что бойкотировать предлагают их политики, а не федерация футбола Англии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 11:26

      Да и пусть бросают тень,нам главное самим не плохо выступить!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 11 марта 2018, 11:05

      Подумаешь, бритты не приедут! "Баба с воза - кобыле легче"!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11