The Times: Великобритания призывает США и ЕС к бойкоту ЧМ-2018

Согласно информации The Times, официальные лица Великобритании призывают США и ЕС к бойкоту чемпионата мира. Это может произойти в случае, если будет доказана причастность России к покушению на бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

«Бойкот – это определенно один из возможных вариантов», – сказал источник.

Инициатором кампании выступает Великобритания. Обсуждаются экономические, дипломатические и военные меры против России.

Напомним, что идею о возможном снятии сборной Англии с ЧМ высказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон.