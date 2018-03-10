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    The Times: Великобритания призывает США и ЕС к бойкоту ЧМ-2018

    Согласно информации The Times, официальные лица Великобритании призывают США и ЕС к бойкоту чемпионата мира. Это может произойти в случае, если будет доказана причастность России к покушению на бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

    «Бойкот – это определенно один из возможных вариантов», – сказал источник.

    Инициатором кампании выступает Великобритания. Обсуждаются экономические, дипломатические и военные меры против России.

    Напомним, что идею о возможном снятии сборной Англии с ЧМ высказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

    Источник: The Times

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    10.03.2018 22:43
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 10:26

      Подогреть ситуацию могут,но отмена ЧМ2018 вряд ли.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 марта 2018, 11:18

      да ну и пожалуйста не хотите не приезжайте, найдем кем заменить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 11 марта 2018, 06:20

      Если призывы Великобритании увенчаются успехом , конечно это трудно представить, то Россия потерпит очередное фиаско, не сборная , а РФ. Конечно бойкота самого ЧМ не будет , просто его перенесут в другую страну , а может и в несколько. Конечно шансы минимальны , но они существуют

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 11 марта 2018, 03:17

      США уже нечего снимать )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 11 марта 2018, 02:20

      Спорт вне политики!!!!! если только спортсмены не из России я так понимаю.... не вижу связи - шпион и ЧМ-18... футбол и разведка ... просто англичане ссут к нам ехать знают если что начнется отхватят нормально, ибо не..й!

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 11 марта 2018, 01:36

      ок ! позовем Итальянцев !

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 марта 2018, 01:28

      Достали уже!!!

      1
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 11 марта 2018, 00:54

      Так и сказать - приняли ублюдка к себе в англюю - так и отвечайте за него. Бойкот ЧМ? Кто там вякнул - лохматое жирножопое *******? А мы сильнее станем! Процветаем и жалеть их больше не будем! Удачи, братья и сёстры, работаем!!!!

      2
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 11 марта 2018, 00:24

      Что еще можно ожидать от англосаксов?

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Павел Амурский 11 марта 2018, 02:26

      Уроды они

      2
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      Рейтинг: +481

      belrus21 11 марта 2018, 00:10

      За своих переживает. Под впечатлением после марсельских разборок 2016-го...

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