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The Times: Великобритания призывает США и ЕС к бойкоту ЧМ-2018

10 марта 2018, 22:43
32

Согласно информации The Times, официальные лица Великобритании призывают США и ЕС к бойкоту чемпионата мира. Это может произойти в случае, если будет доказана причастность России к покушению на бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

«Бойкот – это определенно один из возможных вариантов», – сказал источник.

Инициатором кампании выступает Великобритания. Обсуждаются экономические, дипломатические и военные меры против России.

Напомним, что идею о возможном снятии сборной Англии с ЧМ высказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Источник: The Times
Чемпионат мира Англия
Комментарии (32)
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Argon
1520711460
Давно хотел написать. Если выяснится, что Россия причатна к этому отравлению, я еще больше буду гордиться своей страной и ее спецслужбами. Ибо нефиг всяким крысам спокойно жить предав свою Родину!
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Shogun
1520711642
Напугали прямо, США и их шестерка не приедет на ЧМ, да и х...й с вами больно вы тут нужны
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sopustock
1520711760
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Тraumtanzеr
1520711791
Да х у й на вас, кто вы такие то?Нужны вы были.
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insider_retro
1520712043
Британцы до первого свистка на ЧМ будут высасывать ото всюду, где только высасывается... США сами в бойкот не полезут, но своих прикормленных "шестёрок" натравят, однозначно... А сами будут со стороны ажиотаж подогревать... Перед выборами, наоборот, все поезда, самолёты, рыб и птиц остановят - что бы не дай бог, накануне, что-то случилось... А уж тем более резонансное, якобы, покушение... Бред...
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--Сергей--
1520712319
Если никто не приедет - значит мы чемпионы?!
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порт
1520712767
Да нам как то пох. на все ваши призыва. ЧМ наш, а без вас воздух будет только чище.
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Viper for CSKA
1520714853
Решили на этот раз без позора на ЧМ обойтись. Мудрое решение.
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Tostao
1520715070
"... и военные меры против России." ----------------------------------- Это как? Джонсон опять начал наркоту принимать?
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GoLenaStop
1520718851
Так и сказать - приняли ублюдка к себе в англюю - так и отвечайте за него. Бойкот ЧМ? Кто там вякнул - лохматое жирножопое *******? А мы сильнее станем! Процветаем и жалеть их больше не будем! Удачи, братья и сёстры, работаем!!!!
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