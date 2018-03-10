The Times: Великобритания призывает США и ЕС к бойкоту ЧМ-2018

Согласно информации The Times, официальные лица Великобритании призывают США и ЕС к бойкоту чемпионата мира. Это может произойти в случае, если будет доказана причастность России к покушению на бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
«Бойкот – это определенно один из возможных вариантов», – сказал источник.
Инициатором кампании выступает Великобритания. Обсуждаются экономические, дипломатические и военные меры против России.
Напомним, что идею о возможном снятии сборной Англии с ЧМ высказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
Источник: The Times