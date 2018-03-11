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    Кокорин: «С такими командами, как «РБ Лейпциг», всегда приятно играть»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признался, что ему понравилось играть в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига».

    Напомним, что сине-бело-голубые проиграли в первой встрече со счетом 1:2. Ответный поединок состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.

    – Тяжело переключаться с матчей против «Селтика» и «Лейпцига» на игры РФПЛ против обороняющегося всей командой «Амкара»?

    – Переключаться надо. Тут ничего не поделаешь – не хочу жаловаться на ту или иную манеру игры соперника. Но с такими командами, как «Лейпциг», всегда приятно играть. Они стараются действовать в атаку, первым номером, выступают на хорошем стадионе. Против них и ты можешь показывать свои лучшие качества, если будешь правильно действовать на поле. Поэтому мы сами виноваты в этом результате – здесь нужно играть в футбол. Это надо будет сделать в домашней встрече.

    Источник: Известия

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    11.03.2018 07:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 12 марта 2018, 11:03

      Но кроме всех этих приятностей, нужны победы.

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 11 марта 2018, 12:01

      конечно приятно играть,хоть со стороны посмотреть как люди в футбол играть умеют)))

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 марта 2018, 11:48

      Осталось только сыграть с лейпцигом так, чтобы и нам было приятно)

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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 11 марта 2018, 10:39

      Коке нравится играть, а не забивать и выигрывать. Такие дела!

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