Кокорин: «С такими командами, как «РБ Лейпциг», всегда приятно играть»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признался, что ему понравилось играть в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига».

Напомним, что сине-бело-голубые проиграли в первой встрече со счетом 1:2. Ответный поединок состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.

– Тяжело переключаться с матчей против «Селтика» и «Лейпцига» на игры РФПЛ против обороняющегося всей командой «Амкара»?

– Переключаться надо. Тут ничего не поделаешь – не хочу жаловаться на ту или иную манеру игры соперника. Но с такими командами, как «Лейпциг», всегда приятно играть. Они стараются действовать в атаку, первым номером, выступают на хорошем стадионе. Против них и ты можешь показывать свои лучшие качества, если будешь правильно действовать на поле. Поэтому мы сами виноваты в этом результате – здесь нужно играть в футбол. Это надо будет сделать в домашней встрече.