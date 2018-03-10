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    Моуринью: «Заслужена ли победа над «Ливерпулем»? Мне все равно, что люди скажут»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 30-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (2:1).

    «Мы можем поделить таймы: первый был за «МЮ», второй – за «Ливерпулем». Но наша первая половина матча была с голами и моментами.

    Когда ты играешь с мячом против «Ливерпуля», ты можешь попасть в беду. Но мы не специально играли без мяча во второй половине, это не было спланировано. «Ливерпуль» вынудил нас обороняться, но мы контролировали матч.

    Мне все равно, если люди думают, что мы не заслужили победу в матче. Мне все равно, что люди скажут, парни счастливы, я тоже», – сказал Моуринью.

    «МЮ» набрал 65 очков и укрепился на второй строчке в турнирной таблице, «Ливерпуль» с 60-ю очками идет третьим.

    Источник: BBC

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    10.03.2018 18:29
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +17840

      ilichkadr 10 марта 2018, 20:07

      Интервью Жозе Моуринью как-то не воспринимается.............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2018, 20:05

      я смотрю тут фаны АПЛ собрались

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 10 марта 2018, 18:37

      Как говорится, очки не пахнут.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Svoysvoemubrat 11 марта 2018, 21:53

      браво! согласен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 10 марта 2018, 18:36

      Да ладно все так все знают, два случайных гола, а дальше тотальное засушивание игры, позор и только, был автобусом автобусом и помрет, да и судья редкий мудак

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Shogun 10 марта 2018, 18:54

      Голы совсем не случайны. Может судья где то и не поставил пенальти. Но голы заслуга индивидуальных действий нескольких игроков. А сесть в оборону и не просрать - это одна из стратегий , в конце чемпионата не вспомнят отдельный матч , а посмотрят на результат.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +43

      MU777 > Shogun 10 марта 2018, 19:04

      Этот «автобус» сегодня три года забил, два за себя и один за Ливерпуль.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > MU777 10 марта 2018, 19:07

      Игру для начала посмотри, потом пиши

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima > MU777 10 марта 2018, 19:15

      Ну бомбит shogun), просто надо поржать над дурачком, перед матчем же писал, что разорвут МЮ, видимо денег проиграл, ремня бы этому школьнику

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Kulima 10 марта 2018, 19:20

      Минусовщик голос подал

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Kulima 10 марта 2018, 19:36

      Ну ну кого бомбит еще, раз вы глоры откликнулись, игра отстой, сушилка редкая

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima > Shogun 10 марта 2018, 19:48

      Да сдался ты мне, проиграл твой хваленый ливер, сиди и плачь, бездарность)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Kulima 10 марта 2018, 19:58

      Хахаха, говорю же ты глор и бомби в другом месте

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima > Shogun 10 марта 2018, 20:03

      На табло глянь, дурачок сельский) и загугли, что значит «глор»

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Kulima 10 марта 2018, 20:14

      Иди бомби дальше глор

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima > Shogun 10 марта 2018, 20:18

      Ой-ой-ой, какой страшный) хорошо да, что нельзя в личку никому написать, скрываясь за какой-нибудь левой инфой в профиле, стебарь диванный) посмотреть бы на тебя, минусовщик

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Kulima 10 марта 2018, 20:31

      Бомби бомби, месяц ты молчал, видать ротик твой прошел, бомби бомби, классно работаете один бомбит другой минусы ставит, бомби родной бомби

      4
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      ...
      Рейтинг: +43

      MU777 > Shogun 10 марта 2018, 20:57

      В отличии от тебя я смотрел.
      Что из написанного мной неправда?

      1
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      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Shogun 10 марта 2018, 21:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ты че так из-за этих минусов то переживаешь, как девочка из-за прыщей?

      -4
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      Рейтинг: +102

      Shogun > lekseij2007 10 марта 2018, 21:29

      А что бомбишь тогда про минусы, значит по Фреду заботит тебя больше и все уже в курсе за минус ставят минус

      1
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > MU777 10 марта 2018, 21:31

      Сушка тотальная и тупое выбивания мяча на отъе...сь

      2
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 10 марта 2018, 21:34

      Санек, да ху...и ты этим далеким объясняешь, один вон определиться не может глор кого он - Лохомотов или МЮ, второй текет только из-за одного упоминания об МЮ, а третий вообще далекий от жизни, а мы с тобой были на Олде и не раз, а эти глоры в жизни никогда не поедут

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Scuderia Ferrari F1 10 марта 2018, 21:36

      Ты тут, я думал ты на матч пошел и зайди в вк тогда

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Scuderia Ferrari F1 10 марта 2018, 22:20

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      Жарили тебя, видимо, на Олд Трафорд?) не можешь забыть. Нэрвничаешь?)

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      lekseij2007 > Shogun 10 марта 2018, 22:22

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      Ты знаешь фамилие Фрейда? Это максимум, что знаешь )))) рационально не ты ни твой ссаный недоношенный друг с олд трафодр не можете не можете эмоции выразить. Озабоченные гомики-глорики

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      Shogun > lekseij2007 10 марта 2018, 22:47

      Ха-ха-ха, для начала писать научись, а по поводу гомиков это тебе к твоим дружбанам пенсионерам выше, удачи заднеприводное существо и помни, по Фрейду, писанина выражает мысли, так что думай сначала голубой о чем пишешь быдло заднеприводное

      2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Shogun 10 марта 2018, 23:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гомик, вернись в постель к своему другу.

      -4
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      Рейтинг: +102

      Shogun > lekseij2007 10 марта 2018, 23:42

      Ха-ха-ха, 34 года, а олень, неудачный аборт бл9

      1
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      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Shogun 11 марта 2018, 00:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судя, по тому же Фрейду, твоим языком, прицепился, ты к возрасту. Либо дрищь Зеленый, либо старый сычь, дрочащий с одиночку.... слушай, не отчаивайся , может тебе и баба даст))) неудачник!!!! Хахахахаха!!!

      -4
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      Рейтинг: +102

      Shogun > lekseij2007 11 марта 2018, 01:23

      Ха-ха-ха, вот тебя бомбит, монитор не забрызгай быдло неадекватное и думай своим никчёмным мозгом, а не пользуйся моими фразами и это доказывает, что ты один из многих никчёмным кусков не добившихся них...я за свою убогую жизнь, книжки читай чёрт, может умнее станешь, и писать научись, а мне всего 14 лет и мозгов в раз 100 больше, чем у тебя мешка убогого, а смысл в том, скорее всего, что ты не допер, ты обыкновенное быдло, да плюс позор родительский

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Shogun 11 марта 2018, 07:36

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      14-ть лет..... сопляк озолочённый, да ещё и без мозгов. Ты уж не обижайся, что такой дэбил, а то ещё с крыши сиганешь. Олень-гом.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > lekseij2007 11 марта 2018, 13:17

      Хахаха, ты деб, по сравнению с тобой 34летним бакланом я гуру и научись писать овощ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 11 марта 2018, 13:25

      Прикинь это ослик мне -20 поставил, да еще сам про минусы загоняет

      3
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Scuderia Ferrari F1 11 марта 2018, 13:29

      Борзеть будет напиши Пашку, пусть его баном успокоит

      1
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      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Scuderia Ferrari F1 11 марта 2018, 14:54

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      Девочки, чтоб позлить вас этими минусами. Не злитесь. Идите тритесь дальше. Гомики-глорики.

      -4
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Shogun 11 марта 2018, 14:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ой-ой, сдаюсь , сопляк.

      -4
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Shogun 11 марта 2018, 14:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Видимо, снова по твоему же Фрейду, ты ещё и на правописании зациклен, видимо никак из 3-го класса в 4-й не перейдёшь в 14 лет, идиот. Так ради интереса, проверь свои комменты на ошибки. И поймёшь, что учиться тебе ещё и учиться, деревянный сосунок.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > lekseij2007 11 марта 2018, 15:26

      Хахаха, быдло, это твое кредо жизненное быть необразованным и тупым, да оно и так видно, видимо мы тебя так задели дурачок, что бомбишь вторые сутки, видимо совсем не с кем комментами делится, так пиши заднеприводный уделю тебе быдлому 1ну минутку

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Shogun 11 марта 2018, 16:22

      Видимо, начинаешь каждое своё сообщение со слов Хахаха, стресс скрываешь, сидишь , ссышь под себя, а во рту мамкино вымя ещё или, вы же гомики, дружек успокаивает))))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Scuderia Ferrari F1 11 марта 2018, 16:33

      Ты то че замолк? Друга успокаиваешь?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Shogun 11 марта 2018, 21:58

      судья мудак! согласен.случайные голи! согласен, но знай в автобус не надо выезжать на легковушке а надо самому превращаться в автобус!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Scuderia Ferrari F1 11 марта 2018, 22:01

      ну и ладно что сушилка. зато у них 3 очка а у нас хрен.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Shogun 12 марта 2018, 15:00

      Придётся писать жалобу на вашего тут одиного модератора, что минус 600 мне влипил. Дети, блин)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > lekseij2007 13 марта 2018, 21:34

      Да мне пое...ать на тебя и Серый писал, что ты тут письмо админам написал ну ты и девка стучать сразу побежал, писать научись и общайся нормально быдлота

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Shogun 13 марта 2018, 23:36

      В моих сообщениях нет ошибок, в отличии от твоих, успокойся, и общайся с людьми нормально. В жизни то 100% ссышься людям слово сказать, только тут трепишься.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > lekseij2007 14 марта 2018, 06:44

      Хахахаха, стукачам и нытикам и такая же смерть

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Shogun 14 марта 2018, 08:03

      Иди жалуйся Пашке дальше

      -2
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