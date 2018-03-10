Моуринью: «Заслужена ли победа над «Ливерпулем»? Мне все равно, что люди скажут»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 30-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (2:1).

«Мы можем поделить таймы: первый был за «МЮ», второй – за «Ливерпулем». Но наша первая половина матча была с голами и моментами.

Когда ты играешь с мячом против «Ливерпуля», ты можешь попасть в беду. Но мы не специально играли без мяча во второй половине, это не было спланировано. «Ливерпуль» вынудил нас обороняться, но мы контролировали матч.

Мне все равно, если люди думают, что мы не заслужили победу в матче. Мне все равно, что люди скажут, парни счастливы, я тоже», – сказал Моуринью.

«МЮ» набрал 65 очков и укрепился на второй строчке в турнирной таблице, «Ливерпуль» с 60-ю очками идет третьим.