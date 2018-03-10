ABC: Неймар сообщил отцу, что не вернется в «ПСЖ», и попросил его начать работу над переходом в «Реал»

По информации ABC, нападающий «ПСЖ» Неймар заинтересован в том, чтобы прекратить выступления за парижскую команду.

В настоящее время бразилец находится на родине, где проходит реабилитацию после травмы. Как сообщается, он заявил своему отцу и агенту Неймару да Силве, что больше не намерен возвращаться в Париж.

«Я не вернусь в «ПСЖ», это невозможно. Если я вернусь сюда, в эту лигу без традиций, болельщики вновь начнут свистеть в мой адрес. Я не вынесу и минуты этого», – сказал Неймар своей семье и друзьям.

Форвард обратился к отцу с просьбой начать работу над его переходом в «Реал» грядущим летом. Футболист понял, что трансфер в «ПСЖ» был ошибкой и готов отказаться от своей зарплаты прямо сейчас, чтобы парижане позволили ему спокойно уйти по завершении сезона.

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.