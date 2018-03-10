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  • ABC: Неймар сообщил отцу, что не вернется в «ПСЖ», и попросил его начать работу над переходом в «Реал»

ABC: Неймар сообщил отцу, что не вернется в «ПСЖ», и попросил его начать работу над переходом в «Реал»

10 марта 2018, 14:49
56

По информации ABC, нападающий «ПСЖ» Неймар заинтересован в том, чтобы прекратить выступления за парижскую команду.

В настоящее время бразилец находится на родине, где проходит реабилитацию после травмы. Как сообщается, он заявил своему отцу и агенту Неймару да Силве, что больше не намерен возвращаться в Париж.

«Я не вернусь в «ПСЖ», это невозможно. Если я вернусь сюда, в эту лигу без традиций, болельщики вновь начнут свистеть в мой адрес. Я не вынесу и минуты этого», – сказал Неймар своей семье и друзьям.

Форвард обратился к отцу с просьбой начать работу над его переходом в «Реал» грядущим летом. Футболист понял, что трансфер в «ПСЖ» был ошибкой и готов отказаться от своей зарплаты прямо сейчас, чтобы парижане позволили ему спокойно уйти по завершении сезона.

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Неймар
Комментарии (56)
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dinar7777dinar
1520684976
псж и неймар думали вот думали возьмут в этом году лч ! неймар со своим папенькой думали получить золотой мяч ! а вот хрена лысого и от мертвого осла вам уши ! барселона вздохнула свежевого воздуха ! есть коутиньо ! есть дембеле который себя еще покажет ! а ты неймар все жди когда кристинка и месси закончат карьеру ! хотя к тому времени ты даже дибалу не сможешь обогнать ! удачи тебе жадный поц !
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insider_retro
1520685421
Слово "Неймар" уже давно не связано с какими-то выдающимися успехами результатами... А истории с переходами приобретают оттенок идиотизма...
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iBragim2102
1520685680
В Барселоне уже готовят отрезанные свиные головы)
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Полная Канистра
1520690913
как псж вылетели из кубка ЛЧ то тут всё понятно нюни распустил пойду ка я теперь в реал если реал вылетит то пойду в ман -сити ПОПРЫГУНЧИК
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jet andy
1520692356
Зажравшийся идиот этот Неймар. И папаша его тоже. Играл бы в Барсе и не рыпался. После его скандального перехода в ПСЖ весь футбольный мир его возненавидел.
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OfaZavr
1520694851
ага конечно, Неймар отцу и своим близким это сообщал а журналист в это время видимо у него в шкафу сидел)) тот еще бред)) и ведь не устают придумывать подобное.
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vek410
1520701703
Очень своеобразный человек, с очень большими, пока ничем неподкрепленными, амбициями. Зачем он Реалу, тем более за такие деньги? Перес не дурак, вряд ли такой трансфер состоится. Переход из ПСЖ в Реал - это повышение, но чем он его заслушил, за свою игру в ПСЖ? P.s. он начал ассоциироваться с Балотелли, тоже было много разговоров, но сейчас он в середничке Франции
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rammax fcsm
1520702865
петух №2 захотел под крылышко к петуху №1.... клоаками тереться...
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Spartak 777
1520710543
На секундочку ....если это правда , то о каком золотом мяче для этого нытика может идти речь ??? это же верх не профессионализма...было бы здорово если бы он оказался в АПЛ и Шотландской премьер-лиге где в футбол мужики играют , там бы его на место поставили , а в идеале конечно чемпионшип , там кровью и потом надо каждый день доказывать что ты достоин , а то вырастили какого петушка , который только и делает что хнычет ...фу аж противно !
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serppion
1520725533
Ситуация точь-в-точь напоминает желание отпетой проститутки о выгодном замужестве. Продажной шлюхе нужен жених только королевской крови. А нужен ли Реалу такой Неймар?
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