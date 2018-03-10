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    ABC: Неймар сообщил отцу, что не вернется в «ПСЖ», и попросил его начать работу над переходом в «Реал»

    По информации ABC, нападающий «ПСЖ» Неймар заинтересован в том, чтобы прекратить выступления за парижскую команду.

    В настоящее время бразилец находится на родине, где проходит реабилитацию после травмы. Как сообщается, он заявил своему отцу и агенту Неймару да Силве, что больше не намерен возвращаться в Париж.

    «Я не вернусь в «ПСЖ», это невозможно. Если я вернусь сюда, в эту лигу без традиций, болельщики вновь начнут свистеть в мой адрес. Я не вынесу и минуты этого», – сказал Неймар своей семье и друзьям.

    Форвард обратился к отцу с просьбой начать работу над его переходом в «Реал» грядущим летом. Футболист понял, что трансфер в «ПСЖ» был ошибкой и готов отказаться от своей зарплаты прямо сейчас, чтобы парижане позволили ему спокойно уйти по завершении сезона.

    Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2018 14:49
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +575

      Mark68 11 марта 2018, 13:27

      Пусть возвращается в Бразилию,повзрослеет,ума пусть наберётся, спесь свою собьет, а потом уже ...если получится может вернуться в Европу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 11 марта 2018, 08:34

      Ко Ко Ко....

      -цыпа цыпа цыпа...
      З.Ы
      Питушару скоро сломают канкретно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 11 марта 2018, 08:28

      го в ЦСКА, в реале тебе не понравится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 11 марта 2018, 02:45

      Ситуация точь-в-точь напоминает желание отпетой проститутки о выгодном замужестве. Продажной шлюхе нужен жених только королевской крови. А нужен ли Реалу такой Неймар?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 11 марта 2018, 00:44

      И ещё помаши маме ручкой...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 11 марта 2018, 00:31

      Парнишка , деньги отрабатывать надо , а то возомнил себя равным Месси и Роналдо .....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 11 марта 2018, 00:01

      Ипать вот клоун)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 10 марта 2018, 23:26

      Типичный Неймар

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 10 марта 2018, 23:09

      Кря кря

      4
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      Рейтинг: +875

      sidul1 10 марта 2018, 23:09

      Роналду не потерпит его рядом,так что кто то один для Реала.

      0
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