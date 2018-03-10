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Видич заявил, что хочет попробовать себя тренером

10 марта 2018, 14:12
1

Бывший защитник «Спартака», «Манчестер Юнайтед» и «Интера» Неманья Видич, завершивший карьеру в январе 2016 года, признался, что ему хотелось бы попробовать себя на тренерском поприще.

«Я играл под руководством Алекса Фергюсона в течение нескольких лет. Он делал свою работу так, что многие из его игроков сейчас хотят быть тренерами. Он делал это легко, и вы думали: «Я бы хотел заниматься этим».

Но потом я переехал в Италию, и все выглядело уже не так просто. Поэтому я задаю себе вопрос, правильно ли идти этим путем. Но я знаю, что хочу попробовать. Футбол – это то, в чем я разбираюсь. Думаю, у меня есть некоторые знания. Я играл под руководством около 15-ти тренеров, поэтому я хотел бы попытаться использовать свои знания.

Я говорил о стрессе, но я привык к этому. Победа, поражение, радость, грусть. Вы хотите снова побеждать, желаете что-то доказать. Вы хотите принимать трудные решения и испытывать себя. Поэтому, да. Это то, чего я хочу. Я на самом деле хочу попробовать и сделать эту работу», – сказал Видич.

Источник: Football Italia
Европа Видич Неманья
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1520681478
++++Неплохо бы в родном московском Спартаке.
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