Венгер: «Фанаты ненавидят не конкретного человека, а тренера. Я разделяю эти понятия»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о своей работе, а также о критике фанатов.

«Я хочу работать для клуба, для болельщиков. Я хочу, чтобы фанаты возвращались домой счастливыми. Когда я не могу удовлетворить их, я, конечно, несчастлив. Когда я проигрываю, я чувствую себя катастрофически.

Как это выражается? Первое, на что влияет неудовлетворительный результат, – это настроение, сон. Это порождает желание найти решение к проблемам. Но это часть работы.

Критика? Да, конечно, она причиняет боль. Но я понимаю, что фанаты ненавидят не конкретного человека, а тренера. Я разделяю эти понятия. Страдание болельщиков – это не страдание одного человека. Ты пытаешься сделать счастливым 30 миллионов человек. Это то, что волнует тебя», – сказал Венгер.

«Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков в 29 турах.