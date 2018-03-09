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    Венгер: «Фанаты ненавидят не конкретного человека, а тренера. Я разделяю эти понятия»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о своей работе, а также о критике фанатов.

    «Я хочу работать для клуба, для болельщиков. Я хочу, чтобы фанаты возвращались домой счастливыми. Когда я не могу удовлетворить их, я, конечно, несчастлив. Когда я проигрываю, я чувствую себя катастрофически.

    Как это выражается? Первое, на что влияет неудовлетворительный результат, – это настроение, сон. Это порождает желание найти решение к проблемам. Но это часть работы.

    Критика? Да, конечно, она причиняет боль. Но я понимаю, что фанаты ненавидят не конкретного человека, а тренера. Я разделяю эти понятия. Страдание болельщиков – это не страдание одного человека. Ты пытаешься сделать счастливым 30 миллионов человек. Это то, что волнует тебя», – сказал Венгер.

    «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков в 29 турах.

    Источник: Skysports

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    09.03.2018 17:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 марта 2018, 21:07

      Арсен, это уже стало очевидно после 5 туров... Сливаешь команду, которая могла бы претендовать на чемпионство, а не на попадание в ЛЕ... Хватит мучить болельщиков..

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 10 марта 2018, 19:03

      я начал следить за Арсеналом со времен РВП, да он блистал, был стиль, были победы и провалы... Сейчас ничего не осталось, Ни обороны ни нападения... и такое чувство, что никто не знает что делать.. Касорла, Росицки были последними из поколения того стиля... Уолкотт так и не расцвел, Чемберлен тоже не пойми что, Беллерин один сезон отбегал и теперь похож на Гиббса... Боюсь то же ждет и Ивоби.. Я уже не говорю об египтянах в нашем составе

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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 9 марта 2018, 21:25

      Пора

      -2
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