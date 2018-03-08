Марез: «Всегда будет сожаление о забастовке, но тогда мне казалось, что это верное решение»

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез рассказал о ситуации в феврале, когда он устроил забастовку команде из-за сорвавшегося перехода в «Манчестер Сити».

«Я не был в расположении команды, потому что мне нужно было подумать. Это сложная ситуация.

Переход в «Манчестер Сити» – это хороший шаг для любого игрока, но это в прошлом. Если мы начнем говорить об этом, то вернемся к ситуации во врем зимнего трансферного окна.

Сейчас я двигаюсь вперед и отдаю команде все, что могу.

Всегда будет сожаление об этом [о решении не появляться в расположении команды – прим. «Бомбардира»], но в то время мне казалось, что это правильное решение. Было сложно. Я всегда поддерживал контакт с клубом. Одноклубники и команда была со мной, вернуться было несложно.

Будущее? Я всегда общаюсь с клубом, все хорошо. Посмотрим, что произойдет летом. Сейчас я игрок «Лестера», – сказал Марез.

Напомним, что «Рома» проявляет интерес к хавбеку.