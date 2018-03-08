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    Марез: «Всегда будет сожаление о забастовке, но тогда мне казалось, что это верное решение»

    Полузащитник «Лестера» Рияд Марез рассказал о ситуации в феврале, когда он устроил забастовку команде из-за сорвавшегося перехода в «Манчестер Сити».

    «Я не был в расположении команды, потому что мне нужно было подумать. Это сложная ситуация.

    Переход в «Манчестер Сити» – это хороший шаг для любого игрока, но это в прошлом. Если мы начнем говорить об этом, то вернемся к ситуации во врем зимнего трансферного окна.

    Сейчас я двигаюсь вперед и отдаю команде все, что могу.

    Всегда будет сожаление об этом [о решении не появляться в расположении команды – прим. «Бомбардира»], но в то время мне казалось, что это правильное решение. Было сложно. Я всегда поддерживал контакт с клубом. Одноклубники и команда была со мной, вернуться было несложно.

    Будущее? Я всегда общаюсь с клубом, все хорошо. Посмотрим, что произойдет летом. Сейчас я игрок «Лестера», – сказал Марез.

    Напомним, что «Рома» проявляет интерес к хавбеку.

    Источник: Skysports

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    08.03.2018 17:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 8 марта 2018, 20:30

      Не получилось слинять

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