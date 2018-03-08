Заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением шансах санкт-петербуржцев на чемпионство в РФПЛ.

«Ощущения после матча с «Амкаром» печальные. Это путевка мимо первого места. Серьезный сигнал. Думаю, что тот матч стал началом конца. Он, конечно, не лишил «Зенит» высокого места по итогам чемпионата, но теперь это точно не первое.

Единственное, что у нас сейчас есть перед матчем Лиги Европы, — это надежда. За какое-то лидерство нам же нужно болеть! Надеюсь, сегодняшний матч окрылит болельщиков, потому что пока оптимизма мало. Тем более сегодня женский праздник, ради женщин нужно постараться!

Потеря Паредеса? Сейчас он не является ключевым игроком «Зенита», так что большой потери здесь не случилось. Жду, что в его отсутствие максимально себя проявит Александр Кокорин, а «Зенит» победит со счетом 1:0», – сказал Боярский.

Сегодня «Зенит» проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига». Начало встречи в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.