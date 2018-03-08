Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Боярский: «Матч с «Амкаром» – путевка мимо первого места для «Зенита» 

Боярский: «Матч с «Амкаром» – путевка мимо первого места для «Зенита» 

8 марта 2018, 16:59
7

Заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением шансах санкт-петербуржцев на чемпионство в РФПЛ.

«Ощущения после матча с «Амкаром» печальные. Это путевка мимо первого места. Серьезный сигнал. Думаю, что тот матч стал началом конца. Он, конечно, не лишил «Зенит» высокого места по итогам чемпионата, но теперь это точно не первое.

Единственное, что у нас сейчас есть перед матчем Лиги Европы, — это надежда. За какое-то лидерство нам же нужно болеть! Надеюсь, сегодняшний матч окрылит болельщиков, потому что пока оптимизма мало. Тем более сегодня женский праздник, ради женщин нужно постараться!

Потеря Паредеса? Сейчас он не является ключевым игроком «Зенита», так что большой потери здесь не случилось. Жду, что в его отсутствие максимально себя проявит Александр Кокорин, а «Зенит» победит со счетом 1:0», – сказал Боярский.

Сегодня «Зенит» проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига». Начало встречи в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Амкар-Пермь
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dimon 007
1520519501
Всё мы заложники обстоятельства....
Жил бы Миша в другом городе-болел бы за другую команду и вполне возможно был бы немного адекватнее...
А так, напялив этот шарф вообще перестал по тв появляться- не зовут... А мог бы ещё и в кино продолжать сниматься.
Ответить
Taps
1520524518
Манчини оказался слабоват для России. Как и большинство иностранных тренеров.
Ответить
Костянfriend
1520524799
Миша не прав. Путёвка мимо первого места была получена гораздо раньше. А именно тогда, когда боссы Зенита вернули к рулю команды Фурсенко. И пошло-поехало: тренер Манчини, 5 аргентинцев и непонятная игра. Но! Никто из боссов Зенита пока не заикался даже о первом месте. Аргентинцев явно взяли "на вырост", для последующей продажи за дорого. Значит, ставка была сделана не на этот сезон и даже, как я думаю, не на следующий. Думаю, года через 2-3 нужно ожидать от Зенита первого места в чемпионате.
Ответить
cent59
1520526457
С такой игрой и составом - это путёвка за пределы тройки призёров.
Ответить
Берёза В.
1520575629
Ого го го ,зеленоглазое такси )
Ответить
serppion
1520593218
Похоже, Мишка сегодня трезв - сплошной здравый смысл!
Ответить
Главные новости
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Все новости
Все новости
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
6
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 17:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+