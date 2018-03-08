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    Боярский: «Матч с «Амкаром» – путевка мимо первого места для «Зенита» 

    Заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением шансах санкт-петербуржцев на чемпионство в РФПЛ.

    «Ощущения после матча с «Амкаром» печальные. Это путевка мимо первого места. Серьезный сигнал. Думаю, что тот матч стал началом конца. Он, конечно, не лишил «Зенит» высокого места по итогам чемпионата, но теперь это точно не первое.

    Единственное, что у нас сейчас есть перед матчем Лиги Европы, — это надежда. За какое-то лидерство нам же нужно болеть! Надеюсь, сегодняшний матч окрылит болельщиков, потому что пока оптимизма мало. Тем более сегодня женский праздник, ради женщин нужно постараться!

    Потеря Паредеса? Сейчас он не является ключевым игроком «Зенита», так что большой потери здесь не случилось. Жду, что в его отсутствие максимально себя проявит Александр Кокорин, а «Зенит» победит со счетом 1:0», – сказал Боярский.

    Сегодня «Зенит» проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига». Начало встречи в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.03.2018 16:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 марта 2018, 14:00

      Похоже, Мишка сегодня трезв - сплошной здравый смысл!

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 9 марта 2018, 09:07

      Ого го го ,зеленоглазое такси )

      2
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      Рейтинг: +26

      cent59 8 марта 2018, 19:27

      С такой игрой и составом - это путёвка за пределы тройки призёров.

      1
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      Рейтинг: +13

      Костянfriend 8 марта 2018, 18:59

      Миша не прав. Путёвка мимо первого места была получена гораздо раньше. А именно тогда, когда боссы Зенита вернули к рулю команды Фурсенко. И пошло-поехало: тренер Манчини, 5 аргентинцев и непонятная игра.
      Но! Никто из боссов Зенита пока не заикался даже о первом месте. Аргентинцев явно взяли "на вырост", для последующей продажи за дорого. Значит, ставка была сделана не на этот сезон и даже, как я думаю, не на следующий. Думаю, года через 2-3 нужно ожидать от Зенита первого места в чемпионате.

      1
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      Рейтинг: +1311

      Taps 8 марта 2018, 18:55

      Манчини оказался слабоват для России.
      Как и большинство иностранных тренеров.

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 8 марта 2018, 17:31

      Всё мы заложники обстоятельства....

      Жил бы Миша в другом городе-болел бы за другую команду и вполне возможно был бы немного адекватнее...

      А так, напялив этот шарф вообще перестал по тв появляться- не зовут... А мог бы ещё и в кино продолжать сниматься.

      -1
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Dimon 007 8 марта 2018, 19:38

      Боярский минусует сидит:)

      0
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